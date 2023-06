Ο Taeyong των NCT κυκλοφορεί το πρώτο του mini album «Shalala»

Ο επικεφαλής των NCT 127 έχει συνυπογράψει κάθε τραγούδι του mini album.



Ο Taeyong των NCT κυκλοφόρησε το πρώτο του mini album με τίτλο «Shalala».

Το mini album περιέχει συνολικά επτά τραγούδια που έχει συνυπογράψει – σε μουσική και στίχους – ο αστέρας της K-pop.

Το ομώνυμο τραγούδι του mini album «Shalala» αναδεικνύει το χαρακτηριστικό rap flow του Taeyong. Το hip-hop τραγούδι συνδυάζει τα ζωηρά κρουστά και τα δυνατά ντραμς τα οποία συμβάλλουν στη μεταφορά του βασικού μηνύματος του τραγουδιού: «Όλοι μπορούμε να λάμψουμε όπου κι αν βρισκόμαστε».

Το δεύτερο τραγούδι, «Gwando», είναι μια pop-rock πρόταση που δημιουργεί αντίθεση με τα hip-hop ντραμς. Οι στίχοι του αγγίζουν τα διάφορα συναισθήματα που νιώθεις όταν αποχαιρετάς έναν άνθρωπο και υπενθυμίζουν ότι όλοι τελικά θα μπορέσουν να προχωρήσουν παρακάτω.

Το mini album συνεχίζεται με το «Move Mood Mode» με τη συμμετοχή της Wendy, του οποίου οι στίχοι επικεντρώνονται στο συναίσθημα του έρωτα κατά τη διάρκεια της νεανικής ηλικίας.

Στο τραγούδι δημιουργείται μια υπέροχη αρμονία από το σαγηνευτικό rap του Taeyong και την απαλή φωνή της Wendy από τις Red Velvet.

Τα τραγούδια του mini album αντλούν επίσης έμπνευση από διάφορες προσωπικές εμπειρίες του Taeyong.

Στο «Virtual Insanity», εξετάζει πώς θα ακουγόταν η μουσική του αν παρακολουθούσε μια δική του συναυλία μέσω VR. Το «Ruby» είναι αφιερωμένο στο σκύλο του που πέθανε και διαθέτει έναν πιο παιχνιδιάρικο ήχο.

Το «404 File Not Found» είναι ένα mid-tempo τραγούδι για τη μοναξιά. Το τραγούδι με το οποίο ολοκληρώνεται το mini album, το «Back to the Past», είναι ένας απολογισμός του παρελθόντος από τον Taeyong με ένα αισιόδοξο μήνυμα για την επόμενη ημέρα.

Το 2019, ο Taeyong κυκλοφόρησε το σόλο τραγούδι «Long Flight» μέσω της SM Station, του ψηφιακού μουσικού project της SM Entertainment που έχει ως στόχο να παρουσιάζει τους καλλιτέχνες και τους παραγωγούς της εταιρείας με νέους τρόπους. Τόσο το τραγούδι όσο και το μουσικό βίντεο έλαβαν θερμές κριτικές.

Το «Long Flight» έκανε ντεμπούτο στο Νο. 6 του World Digital Song Sales Chart του Billboard. Το 2022, ο Taeyong συνεργάστηκε με τον ράπερ Wonstein στο single «Love Theory», το οποίο έκανε ντεμπούτο στο Νο. 8 του World Digital Song Sales Chart του Billboard.

Παράλληλα με την παρουσία του στους NCT, ο Taeyong είναι μέλος της υπο-ομάδας τους NCT 127, οι οποίοι ολοκλήρωσαν νωρίτερα φέτος την τελευταία παγκόσμια περιοδεία τους. Το repackage του τέταρτου άλμπουμ των NCT 127, «Ay-Yo», χάρισε στο συγκρότημα το πέμπτο συνεχόμενο ντεμπούτο του στο Top 10 του Top Album Sales Chart του Billboard.

Τον Ιανουάριο, για να γιορτάσουν την επέτειό τους 127 Day, οι NCT 127 παρουσίασαν μια μοναδική εικονική εκδήλωση και συναυλία στο Roblox.

Η συναυλία αυτή αποτέλεσε την πρώτη K-pop εμπειρία στην πλατφόρμα, καθώς και τη μεγαλύτερη επίσημη εμφάνιση ενός συγκροτήματος στο Roblox με τη συμμετοχή εννέα μελών του boy band.