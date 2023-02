Ο Tablo των Epik High θα συνεργαστεί με τον RM των BTS στο νέο σόλο άλμπουμ του

Ο Tablo και ο RM θα ενώσουν ξανά τις δυνάμεις τους.

Ο frontman των Epik High, Tablo, επιβεβαίωσε ότι ετοιμάζεται μία νέα συνεργασία με τον RM, τον επικεφαλής των BTS, στο πλαίσιο του επερχόμενου δεύτερου προσωπικού άλμπουμ του.

Ο έμπειρος Κορεάτης-Καναδός μουσικός έδωσε πρόσφατα συνέντευξη στο Rolling Stone, κατά τη διάρκεια της οποίας επιβεβαίωσε ότι μία ολοκαίνουργια συνεργασία με τον RM είναι αυτή τη στιγμή στο στάδιο της προετοιμασίας.

Ο Tablo και ο RM ένωσαν τις δυνάμεις τους πιο πρόσφατα στο «All Day», ένα τραγούδι από το πρώτο σόλο άλμπουμ «Indigo» του ράπερ των BTS, που κυκλοφόρησε τον περασμένο Δεκέμβριο.

Απαντώντας σε μια ερώτηση σχετικά με την πιθανότητα ο RM να συμμετάσχει ως guest στο δικό του σόλο άλμπουμ, ο Tablo είπε: «Ποιος το διέρρευσε αυτό;».

«Εντάξει, επιτρέψτε μου να το θέσω έτσι. Αν υπήρχε ένα σόλο άλμπουμ του Tablo στα σκαριά, ο RM θα ήταν σίγουρα το νούμερο ένα στη λίστα μου για να κάνω ένα τραγούδι μαζί του», δήλωσε ο ράπερ των Epik High στο Rolling Stone.

«Αλλά θέλω επίσης να εξερευνήσω αυτό το πιο συναισθηματικό, κάπως επώδυνο ύφος των Epik High, αλλά με έναν εντελώς νέο τρόπο με τον RM. Και απλά λέω, αν συνέβαινε αυτό, νομίζω ότι ο RM θα το έκανε. Οπότε αυτό είναι το μόνο που θα πω», συνέχισε.

Το Rolling Stone πρόσθεσε ότι ο Tablo επιβεβαίωσε αργότερα ότι «μια άλλη συνεργασία Tablo x RM είναι στα σκαριά», στο πλαίσιο του επερχόμενου δεύτερου σόλο άλμπουμ του.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Tablo των Epik High και ο RM των BTS μίλησαν για τις προηγούμενες εμπειρίες τους από τη συνεργασία τους στη μουσική.

«Για eμένα, ο Tablo είναι σαν ένα τεράστιο βουνό που πάντα το κοιτάζω ψηλά», δήλωσε ο RM για τον Tablo, αναφέροντας το πρώτο σόλο άλμπουμ «Fever’s End» του τελευταίου ως παράδειγμα της καλλιτεχνικής δεινότητάς του.

«Μεταξύ πολλών πραγμάτων, θαυμάζω τους ποιητικούς και διορατικούς στίχους του, τη μουσικότητα και την καριέρα του ως μουσικός, τον τρόπο με τον οποίο ξεπέρασε όλες τις δυσκολίες που πέρασε. Αρκεί να ακούσετε το “Fever’s End” και θα μπορέσετε να το νιώσετε», τόνισε.

«Ο Tablo είναι μία ιδιοφυΐα, αλλά δεν είμαι σίγουρος για τον εαυτό μου. Απλά προσπαθώ να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό σε όλα. Έχουμε διαφορετικό υπόβαθρο, αλλά επειδή ήταν πάντα ο ήρωας σε όλη τη διαδρομή μου στη μουσική μέχρι τώρα, νομίζω ότι θα μπορούσαμε να παραδεχτούμε ο ένας τον άλλον», συνέχισε ο RM.

Το είδωλο της K-pop σημείωσε επίσης ότι «οι Epik High και ο Tablo ήταν πάντα εκεί κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας του» και ότι «σίγουρα επηρέασαν τη μουσική του».

«Ο Tablo είναι ένας από εκείνους που μπορούν να χειριστούν κοινωνικά θέματα με αιχμηρό και όμορφο τρόπο μέσα από τη μουσική. Πάντα ήθελα να συνεργαστώ μαζί του σε ένα τραγούδι hip-hop της δεκαετίας του 2000 που να αγγίζει ένα κοινωνικό θέμα», είπε το μέλος των BTS.

Οι Epik High πρόκειται να κυκλοφορήσουν σήμερα (1 Φεβρουαρίου) το νέο δίσκο τους με τίτλο «Strawberry». Τον Φεβρουάριο του 2022, το τρίτο κυκλοφόρησε το τελευταίο άλμπουμ του, «Epik High Is Here 下, Part 2». Το άλμπουμ περιείχε το single «Gray So Gray», το οποίο τους επανένωσε με τη Younha δύο singles που κυκλοφόρησαν αρχικά το 2021, τα «Face ID» και «Rain Song».