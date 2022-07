Τα Βραβεία Grammy επιστρέφουν στο Λος Άντζελες το 2023

Τα 65α Βραβεία Grammy θα διεξαχθούν στο Crypto.com Arena του Λος Άντζελες στις 5 Φεβρουαρίου 2023, όπως ανακοίνωσε η Ακαδημία Ηχογράφησης.

Εκτός από την αποκάλυψη της ημερομηνίας στην οποία θα πραγματοποιηθεί η μεγαλύτερη βραδιά της μουσικής το 2023, η Ακαδημία Ηχογράφησης μοιράστηκε επίσης το λεπτομερές χρονοδιάγραμμα της επόμενης διοργάνωσης, συμπεριλαμβανομένου της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων και των ημερομηνιών στις οποίες θα διεξαχθούν οι ψηφοφορίες.

Στα Βραβεία Grammy 2023 θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής όσες κυκλοφορίες κυκλοφόρησαν από την 1η Οκτωβρίου 2021 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2022. Η ηλεκτρονική κατάθεση προτάσεων στην Ακαδημία Ηχογράφησης θα ανοίξει στις 18 Ιουλίου και θα ολοκληρωθεί στις 31 Αυγούστου.

Ο πρώτος γύρος της ψηφοφορίας, από τον οποίο θα προκύψουν οι υποψηφιότητες για τα Βραβεία Grammy 2023 θα πραγματοποιηθεί από τις 13 έως τις 23 Οκτωβρίου 2022.

Οι υποψηφιότητες για τα Βραβεία Grammy 2023 θα ανακοινωθούν στις 15 Νοεμβρίου 2022.

Ο τελικός γύρος της ψηφοφορίας, από τον οποίο θα αναδειχθούν οι νικητές σε κάθε κατηγορία των Βραβείων Grammy, θα διεξαχθεί από τις 14 Δεκεμβρίου έως τις 4 Ιανουαρίου 2023.

