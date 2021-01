Τα τραγούδια με τις περισσότερες ραδιοφωνικές μεταδόσεις το 2020

Αυτά είναι τα 200 τραγούδια που έλαβαν τις περισσότερες ραδιοφωνικές μεταδόσεις κατά τη διάρκεια του 2020.

Στη δημοσιότητα δόθηκε από τη MediaInspector η λίστα των τραγουδιών με τις περισσότερες ραδιοφωνικές μεταδόσεις για τη χρονιά που ολοκληρώθηκε, όπως είθισται κάθε Πρωτοχρονιά.

Για τέταρτο συνεχόμενο έτος τα πρωτεία των ραδιοφωνικών μεταδόσεων καταλήγουν σε τραγούδι του διεθνούς ρεπερτορίου.

Μετά το «Shape Of You» του Ed Sheeran (2017), το «Havana» της Camila Cabello (2018), και το «My Life Is Going On» της Cecilia Krull (2019), τα σκήπτρα των ραδιοφωνικών μεταδόσεων περνούν αναμενόμενα το 2020 στο «Blinding Lights» του The Weeknd.

Μικτό ρεπερτόριο

Όπως αναφέρθηκε, το τραγούδι με τις περισσότερες μεταδόσεις στα ελληνικά ραδιόφωνα το 2020 είναι η σαρωτική επιτυχία «Blinding Lights» του The Weeknd, που συμπλήρωσε 29 συνεχόμενες εβδομάδες παραμονής στο No. 1 του Διεθνούς Airplay Chart και έχει κυριαρχήσει επίσης για 17 εβδομάδες στο No. 1 του μικτού ρεπερτορίου.

Να σημειωθεί ότι ο Χρήστος Μάστορας (ως σόλο καλλιτέχνης και με τις ΜΕΛΙSSES), ο Γιώργος Μαζωνάκης και ο Γιώργος Μαζωνάκης διαθέτουν από δύο τραγούδια στην κατάταξη.

Όσον αφορά τις δισκογραφικές εταιρείες με τις περισσότερες ραδιοφωνικές επιτυχίες το 2020, η Minos EMI / Universal προηγείται με 7 τραγούδια, ακολουθεί η Panik Entertainment Group (Panik Records, Panik Platinum, Sony Music) με 6 τραγούδι, η Cobalt Music (Cobalt Music, Warner) με 5 τραγούδια και η Heaven Music με 2 τραγούδια.

Τα 20 τραγούδια με τις περισσότερες ραδιοφωνικές μεταδόσεις το 2020:

1. «Blinding Lights» – The Weeknd (Minos EMI / Universal)

2. «Dance Monkey» – Tones And I (Cobalt / Warner)

3. «Unstoppable» – Sia (Panik Records / Sony Music)

4. «Señorita» – Shawn Mendes & Camila Cabello (Minos EMI / Universal)

5. «Μισή Καρδιά» – ΜΕΛΙSSES (Panik Records)

6. «Roses (Imanbek Remix)» – SAINt JHN (Panik Records)

7. «Someone You Loved» – Lewis Capaldi (Minos EMI / Universal)

8. «Ένα Λεπτό» – Χρήστος Μάστορας & Δημήτρης Μπάσης (Panik Records)

9. «Η Λέξη Σ’ Αγαπώ» – Νίκος Βέρτης & Amir (Heaven)

10. «Don’t Start Now» – Dua Lipa (Cobalt / Warner)

11. «Διανυκτερεύω» – Γιώργος Μαζωνάκης (Minos EMI / Universal)

12. «Άγρια Θάλασσα» – Γιώργος Σαμπάνης (Cobalt)

13. «Ride It» – Dj Regard (Panik Records / Sony Music)

14. «Χορεύω» – Μιχάλης Χατζηγιάννης (Heaven)

15. «Καθημερινά» – Νίκος Οικονομόπουλος (Minos EMI / Universal)

16. «Αθήνα Μου» – Κωνσταντίνος Αργυρός (Panik Platinum)

17. «Physical» – Dua Lipa (Cobalt / Warner)

18. «Σ’ Αγαπάω Σου Φώναξα» – Πετρος Ιακωβιδης (Minos EMI / Universal)

19. «Ώρες Μικρές» – Γιώργος Μαζωνάκης (Minos EMI / Universal)

20. «Άλλαξέ Τα Όλα» – Γιώργος Σαμπάνης (Cobalt)

Ελληνικό ρεπερτόριο

Το ελληνικό τραγούδι με τις περισσότερες ραδιοφωνικές μεταδόσεις το 2020 ήταν το «Μισή Καρδιά» από τις ΜΕΛΙSSES, το οποίο βρέθηκε στην πέμπτη θέση του μικτού ρεπερτορίου.

Το «Μισή Καρδιά» κυριάρχησε στην κορυφή του Ελληνικού Airplay Chart για 15 εβδομάδες συνολικά κατά μήκος του 2020, ενώ αντίκρισε επίσης την πρώτη θέση του μικτού chart για πέντε εβδομάδες.

Ο Νίκος Οικονομόπουλος διαθέτει 3 τραγούδια στην κορυφαία εικοσάδα του ελληνικού ρεπερτορίου, ενώ από 2 τραγούδια στην κατάταξη έχουν οι Χρήστος Μάστορας (σόλο, ΜΕΛΙSSES), Γιώργος Μαζωνάκης, Γιώργος Σαμπάνης, Κωνσταντίνος Αργυρός, Νατάσα Θεοδωρίδου και Καίτη Γαρμπή.

Εικόνα ισοβαθμίας παρατηρείται και μεταξύ των δισκογραφικών εταιρειών, καθώς Panik Entertainment Group (Panik Records, Panik Platinum), Heaven Music και Minos EMI / Universal καταλαμβάνουν από 6 θέσεις η καθεμία στο Top 20 της προηγούμενης χρονιάς, ενώ δύο θέσεις έχει η Cobalt Music.

Τα 20 ελληνικά τραγούδια με τις περισσότερες ραδιοφωνικές μεταδόσεις το 2020.

Στην παρένθεση αναγράφεται η θέση στην οποία βρίσκεται κάθε τραγούδι στη μικτή κατάταξη.

1 (5). «Μισή Καρδιά» – ΜΕΛΙSSES (Panik Records)

2 (8). «Ένα Λεπτό» – Χρήστος Μάστορας & Δημήτρης Μπάσης (Panik Records)

3 (9). «Η Λέξη Σ’ Αγαπώ» – Νίκος Βέρτης & Amir (Heaven)

4 (11). «Διανυκτερεύω» – Γιώργος Μαζωνάκης (Minos EMI / Universal)

5 (12). «Άγρια Θάλασσα» – Γιώργος Σαμπάνης (Cobalt)

6 (14). «Χορεύω» – Μιχάλης Χατζηγιάννης (Heaven)

7 (15). «Καθημερινά» – Νίκος Οικονομόπουλος (Minos EMI / Universal)

8 (16). «Αθήνα Μου» – Κωνσταντίνος Αργυρός (Panik Platinum)

9 (18). «Σ’ Αγαπάω Σου Φώναξα» – Πετρος Ιακωβιδης (Minos EMI / Universal)

10 (19). «Ώρες Μικρές» – Γιώργος Μαζωνάκης (Minos EMI / Universal)

11 (20). «Άλλαξέ Τα Όλα» – Γιώργος Σαμπάνης (Cobalt)

12 (21). «Παραδόθηκα Σε Σένα» – Νατάσα Θεοδωρίδου (Heaven)

13 (24). «Χαρτοπόλεμος» – Νατάσα Θεοδωρίδου (Heaven)

14 (26). «Σκάσε Ένα Φιλί» – Νίκος Οικονομόπουλος (Heaven)

15 (27). «Κιβωτός» – Καίτη Γαρμπή & Αντώνης Ρέμος (Panik Platinum)

16 (30). «Τα Λέμε Το Βράδυ» – Νικηφόρος (Heaven)

17 (34). «Κορμιά Χαμένα» – Καίτη Γαρμπή (Panik Platinum)

18 (36). «Τα Μάτια Σου Ερωτεύτηκα» – Κωνσταντίνος Αργυρός (Panik Platinum)

19 (37). «Βάλ’ Το Τέρμα» – Νίκος Οικονομόπουλος (Minos EMI / Universal)

20 (38). «Αχ Να Σε Ξέχναγα» – Onirama (Minos EMI / Universal)

Διεθνές ρεπερτόριο

Το «Blinding Lights» του The Weeknd έχει τα σκήπτρα της κορυφής στο διεθνές ρεπερτόριο, αποτελώντας την αδιαμφισβήτητη επιτυχία του 2020 στα ελληνικά ραδιόφωνα με επιδόσεις που αγγίζουν ιστορικά επίπεδα για τα δεδομένα του τόπου.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η Dua Lipa είναι ο μοναδικός καλλιτέχνης που καταλαμβάνει δύο θέσεις στη λίστα με τα 20 δημοφιλέστερα ξένα τραγούδια στα ελληνικά ραδιόφωνα το 2020.

Πρωταθλήτρια του διεθνούς ρεπερτορίου το 2020 αναδεικνύεται η Panik Entertainment Group (Sony Music, Panik Records) με 9 επιτυχίες και ακολουθούν η Minos EMI / Universal με 7 επιτυχίες και η Cobalt / Warner με 4 επιτυχίες.

Τα 20 ξένα τραγούδια με τις περισσότερες ραδιοφωνικές μεταδόσεις το 2020.

Στην παρένθεση αναγράφεται η θέση στην οποία βρίσκεται κάθε τραγούδι στη μικτή κατάταξη.

1 (1). «Blinding Lights» – The Weeknd (Minos EMI / Universal)

2 (2). «Dance Monkey» – Tones And I (Cobalt / Warner)

3 (3). «Unstoppable» – Sia (Panik Records / Sony Music)

4 (4). «Señorita» – Shawn Mendes & Camila Cabello (Minos EMI / Universal)

5 (6). «Roses (Imanbek Remix)» – SAINt JHN (Panik Records)

6 (7). «Someone You Loved» – Lewis Capaldi (Minos EMI / Universal)

7 (8). «Don’t Start Now» – Dua Lipa (Cobalt / Warner)

8 (11). «Διανυκτερεύω» – Γιώργος Μαζωνάκης (Minos EMI / Universal)

9 (13). «Ride It» – Dj Regard (Panik Records / Sony Music)

10 (17). «Physical» – Dua Lipa (Cobalt / Warner)

11 (22). «Ritmo» – Black Eyed Peas & J Balvin (Panik Records / Sony Music)

12 (23). «I Don’t Care» – Ed Sheeran & Justin Bieber (Cobalt / Warner)

13 (25). «Breaking Me» – Topic feat. A7s (Minos EMI / Universal)

14 (28). «Plakala (Cry)» – Kazka (Panik Records)

15 (29). «Everything I Wanted» – Billie Eilish (Minos EMI / Universal)

16 (31). «Turn Me On» – Riton & Oliver Heldens feat. Vula (Panik Records / Sony Music)

17 (32). «Lose Control» – Meduza, Becky Hill, Goodboys (Minos EMI / Universal)

18 (33). «My Life Is Going On (La Casa De Papel)» – Cecilia Krull (Panik Records)

19 (35). «Nothing Breaks Like A Heart» – Mark Ronson feat. Miley Cyrus (Panik Records / Sony Music)

20 (40). «Hola Señorita (Maria)» – Maître Gims & Maluma (Panik Records / Sony Music)

Αναλυτικά η λίστα με τα 200 τραγούδια με τις περισσότερες ραδιοφωνικές μεταδόσεις το 2020: