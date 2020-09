Τα συγχαρητήρια των Metallica στην Μπάγερν Μονάχου

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χρησιμοποίησαν οι Metallica για να συγχαρούν την Μπάγερν Μονάχου για την επιτυχημένη της πορεία το 2020.

Το κορυφαίο συγκρότημα της metal μουσικής συνεχάρη την ομάδα του Μονάχου για την κατάκτηση του περίφημου «τρεμπλ», καθώς οι «κόκκινοι» κατέκτησαν για τη σεζόν 2019/20 το ευρωπαϊκό τρόπαιο του UEFA Champions League, το γερμανικό πρωτάθλημα της Bundesliga και το γερμανικό κύπελλο.

«Συγχαρητήρια στην Μπάγερν Μονάχου που κέρδισε το τρεμπλ αυτή τη σεζόν», έγραψαν οι Metallica στο Twitter.

Η μπάντα μάλιστα έδωσε τα εύσημα στους ποδοσφαιριστές Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι και Σερτζ Γκνάμπρι για τις επιδόσεις τους στο σκοράρισμα, σημειώνοντας ότι έγιναν «το πιο επικίνδυνο δίδυμο στην ιστορία του Champions League».

Στην κίνηση αυτή οδήγησε τους Metallica ένα βίντεο της Μπάγερν Μονάχου με μουσική επένδυση το τραγούδι «Entrer Sandman», όπως περιέχεται στο νέο άλμπουμ «S&M2» του του συγκροτήματος μαζί με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Σαν Φρανσίσκο.

Το βίντεο της ομάδας ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η Bundesliga.

Congrats to @FCBayernEN for winning the treble this season and also to Robert Lewandowski and Serge Gnabry for becoming the most goal dangerous duo in @ChampionsLeague history! Good luck in the upcoming @Bundesliga_EN season! https://t.co/Gd4IzEkGSc

— Metallica (@Metallica) September 8, 2020