Αυτά είναι τα 10 πιο ενοχλητικά χριστουγεννιάτικα τραγούδια

Έρευνα ανέδειξε τα 10 πιο ενοχλητικά τραγούδια των Χριστουγέννων.

Το «All I Want for Christmas Is You» της Mariah Carey είναι ένα από τα δημοφιλέστερα και πιο διαχρονικά χριστουγεννιάτικα τραγούδια των τελευταίων 25 ετών.

Έχει σημειώσει πωλήσεις 16 εκατομμυρίων αντιτύπων και αποτελεί την πιο εμπορική κυκλοφορία της Mariah Carey, αλλά και ένα από τα 12 εμπορικότερα singles όλων των εποχών.

Ωστόσο οι Βρετανοί δηλώνουν ότι δεν θέλουν να ακούσουν ξανά το «All I Want for Christmas Is You» κατά την περίοδο των εορτών.

Έρευνα που διεξήχθη από τη Huawei, τον κινέζικο κολοσσό τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, ανέδειξε τα 10 πιο ενοχλητικά χριστουγεννιάτικα τραγούδια σύμφωνα με την άποψη των Βρετανών πελατών της,

Τα αποτελέσματα της έρευνας δημοσιεύτηκαν στην εφημερίδα Evening Standard.

Την κορυφή της δεκάδας, καταλαμβάνει ως το πιο ενοχλητικό τραγούδι όλων των εποχών, το «All I Want for Christmas Is You» της Mariah Carey.

Αξίζει να αναφερθεί ότι οκτώ από τα δέκα τραγούδια της λίστας έχουν κυκλοφορήσει πριν τη δεκαετία του 1990.

Στην πέμπτη θέση βρίσκεται το πασίγνωστο «Last Christmas» των Wham!, ενώ τραγούδια όπως το «Santa Baby» που ερμήνευσε πρώτη η Eartha Kitt το 1953 και το κλασικό «Jingle Bells» των Andrews Sisters.

Τα 10 πιο ενοχλητικά χριστουγεννιάτικα τραγούδια

10. «Jingle Bells» – Andrews Sisters

9. «Santa Baby» – Eartha Kitt

8. «Santa Claus Is Coming To Town» – Jackson 5

7. «Baby It’s Cold Outside» – Tom Jones & Cerys Matthews

6. «Fairytale Of New York» – The Pogues & Kirsty Maccoll

5. «Last Christmas» – Wham!

4. «Merry Xmas Everybody» – Slade

3. «I Wish It Could Be Christmas Everyday» – Wizzard

2. «Do They Know It’s Christmas?» – Band Aid

1. «All I Want For Christmas Is You» – Mariah Carey