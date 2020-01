Ακούστε το «Hearing Damage» και τρία B sides των Atoms for Peace, τα «What the Eyeballs Did», «Sad» και «Magic Beanz».

Μετά την ανακοίνωση της συμμετοχής του στο Coachella 2020, ο Thom Yorke έρχεται και μας κάνει μια ακόμα έκπληξη. Πριν από λίγες ώρες κυκλοφόρησε τέσσερα νέα τραγούδια που δεν ήταν διαθέσιμα στις κύριες πλατφόρμες streaming.

Αυτά είναι το «Hearing Damage», το οποίο κυκλοφόρησε αρχικά ως soundtrack του «The Twilight Saga: New Moon» και των B sides των Atoms for Peace. «What the Eyeballs Did», «Sad» και «Magic Beanz».

Ακούστε τα: