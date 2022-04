Τα MTV Video Music Awards 2022 θα πραγματοποιηθούν στο Νιου Τζέρσεϊ

Ανακοινώθηκαν οι πρώτες λεπτομέρειες για τα MTV VMA 2022.

Τα MTV Video Music Awards θα λάβουν χώρα στο Νιου Τζέρσεϊ για δεύτερη φορά μέσα σε τέσσερα χρόνια.

Το τηλεοπτικό δίκτυο ανακοίνωσε ότι τα MTV Video Music Awards του 2022 θα διεξαχθούν στις 28 Αυγούστου στο «Prudential Center» στο Νιούαρκ του Νιου Τζέρσεϊ.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που επιστρέφουμε στο Νιου Τζέρσεϊ για τα φετινά VMAs ζωντανά από το Prudential Center», αναφέρει σε δήλωσή του ο Bruce Gillmer, πρόεδρος μουσικής, μουσικών ταλέντων, προγραμματισμού και εκδηλώσεων της Paramount και επικεφαλής περιεχομένου και μουσικής του Paramount+.

«Το σόου μας το 2019 στο Νιούαρκ ήταν αναμφισβήτητα ένα από τα μεγαλύτερα και πιο επιτυχημένα σόου μας μέχρι σήμερα και είμαστε ενθουσιασμένοι που θα επαναφέρουμε την απίστευτη ενέργεια των θαυμαστών μας για μία από τις πιο αναμενόμενες και εμβληματικές βραδιές της μουσικής», συνέχισε.

Αυτή θα είναι η δεύτερη φορά που τα βραβεία θα φιλοξενηθούν στο «Prudential Center».

Την τελετή απονομής των MTV Video Music Awards το 2019 παρουσίασε ο κωμικός Sebastian Maniscalco και η βραδιά περιλάμβανε στιγμές που αφορούσαν το Νιου Τζέρσεϊ.

Μεταξύ αυτών, μία απονομή βραβείου από τρεις ηθοποιούς της σειράς «Sopranos», τους Drea de Matteo, Vincent Pastore και Jamie-Lynn Sigler, η εμφάνιση των Jonas Brothers που μεταδόθηκε ζωντανά από τον περίφημο χώρο «Stone Pony» στο Asbury Park και ένα medley στο φινάλε από αρκετούς από τους πιο αξιόλογους καλλιτέχνες του hip-hop από το Νιου Τζέρσεϊ: Wyclef Jean, Queen Latifah, Redman, Naughty By Nature και Fetty Wap.

📅 SAVE THE DATE 📅 The #VMAs return to New Jersey on August 28 – LIVE on @MTV! pic.twitter.com/43C4kr1Aqt — Video Music Awards (@vmas) April 21, 2022

«Το Νιου Τζέρσεϊ έχει την τιμή να φιλοξενεί για άλλη μία φορά τα MTV Video Music Awards σε έναν από τους πολλούς χώρους ψυχαγωγίας και αθλητισμού παγκόσμιας κλάσης που διαθέτουμε», δήλωσε ο κυβερνήτης της πολιτείας, Phil Murphy.

«Η πολιτεία μας έχει μία υπερήφανη ιστορία υποστήριξης των τεχνών και αναζητά πάντα ευκαιρίες συνεργασίας με τη βιομηχανία του θεάματος για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης και της πολιτιστικής εκτίμησης. Εκ μέρους του Νιου Τζέρσεϊ, καλωσορίζουμε τους καλλιτέχνες και τους συμμετέχοντες στα VMA στην υπέροχη πολιτεία μας», πρόσθεσε.

Αυτή θα είναι η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που τα Video Music Awards θα πραγματοποιηθούν ζωντανά με την παρουσία κοινού μετά από την αποκεντρωμένη τελετή απονομής του 2020 που εξαπλώθηκε σε διάφορες τοποθεσίες της Νέας Υόρκης και περιείχε αρκετές μαγνητοσκοπημένες εμφανίσεις.

Το MTV Video Music Awards του 2021 πραγματοποιήθηκαν στις 12 Σεπτεμβρίου στο Barclays Center του Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης.

Μεγάλοι νικητές της βραδιάς ήταν η Olivia Rodrigo, η οποία κέρδισε τρία βραβεία, συμπεριλαμβανομένου του βραβείου για το Τραγούδι της Χρονιάς με το «Drivers License», καλύτερος νέος καλλιτέχνης) και οι BTS, οι οποίοι έλαβαν επίσης τρία βραβεία, μεταξύ των οποίων και το βραβείο για το Συγκρότημα της Χρονιάς.

Το κορυφαίο βραβείο της διοργάνωσης, για το Βίντεο της Χρονιάς, απονεμήθηκε στον Lil Nas X για το «Montero (Call Me By Your Name)».