Τα καλύτερα χριστουγεννιάτικα τραγούδια σε μια συλλογή

Μια συλλογή με είκοσι μεγάλες κλασσικές χριστουγεννιάτικες επιτυχίες.

Ο easy 97,2 κυκλοφορεί χριστουγεννιάτικη συλλογή με τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

Η ολοκαίνουρια χριστουγεννιάτικη συλλογή «easy 97,2 – Your Home For Christmas» είναι διαθέσιμη στα δισκοπωλεία και σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.

Ο easy 97,2, ο μοναδικός σταθμός στην Αθήνα που εκπέμπει για τους ακροατές του κάθε Χριστούγεννα αποκλειστικά τα ωραιότερα εορταστικά τραγούδια, επέλεξε τις μεγαλύτερες χριστουγεννιάτικες επιτυχίες και τις κυκλοφορεί σε μία μοναδική συλλογή.

Οι διασημότερες φωνές της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, όπως οι Wham!, ο Frank Sinatra, η Céline Dion, η Britney Spears, η Aretha Franklin, και πολλοί ακόμα, χαρίζουν μελωδικές στιγμές μέσα από τεράστιες χριστουγεννιάτικες επιτυχίες.

Αναλυτικά η συλλογή περιέχει 20 τραγούδια στις καλύτερες εκτελέσεις που έχετε ακούσει ποτέ:

1. Wham! – Last Christmas

2. Shakin’ Stevens – Merry Christmas Everyone

3. Frank Sinatra – Let it Snow

4. Britney Spears – My Only Wish (This Year)

5. Jose Feliciano – Feliz Navidad / Elvis Presley – Blue Christmas

6. Christina Aguilera – Christmas Time

7. Celine Dion – Happy Xmas (War Is Over)

8. Michael Bolton – Santa Claus Is Coming To Town

9. Eartha Kitt – Santa Baby

10. Nsync – I Don’t Wanna Spend One More Christmas Without You

11. Aretha Franklin – Joy To The World / Backstreet Boys – Christmas Time

12. Doris Day – I’ll Be Home for Christmas

13. Leona Lewis – One More Sleep

14. Chris Brown – This Christmas

15. Miley Cyrus – Sleigh Ride

16. Pentatonix – Hallelujah

17. Kelly Clarkson – Underneath the Tree

18. Dido – Christmas Day

Βρείτε την ξεχωριστή συλλογή σε όλα τα δισκοπωλεία και τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Panik Records.