Τα εναπομείναντα μέλη των Nirvana θα επανενωθούν για μια συναυλία

Οι Dave Grohl, Krist Novoselic και Pat Smear θα παίξουν μαζί σε ένα φιλανθρωπικό γκαλά στο Λος Άντζελες, μοιράζοντας τη σκηνή με καλλιτέχνες όπως ο Beck, η St. Vincent και ο Marilyn Manson.

Αύριο, στο ετήσιο γκαλά Heaven Is Rock and Roll στο Art of Elysium στο Λος Άντζελες, οι εναπομείναντες Nirvana θα επιστρέψουν στη σκηνή. Οι Dave Grohl, Krist Novoselic και Pat Smear θα παίξουν μαζί, μοιράζοντας τη σκηνή με τους Beck, St. Vincent, Marilyn Manson, L7, Cheap Trick και την κόρη του Grohl, Violet.

Το Art of Elysium είναι ένας οργανισμός που ιδρύθηκε το 1997 για να «υποστηρίξει ανθρώπους που αντιμετωπίζουν συναισθηματικά δύσκολες στιγμές». «Φροντίζουμε τα διανοητικά εύθραυστα παιδιά, τους νέους ενήλικες, τους ενήλικες και τους ηλικιωμένους, με συναισθηματικά ή κοινωνικά προβλήματα και την έλλειψη στέγης», διευκρινίζει το site.

Δεν είναι σαφές αν ο Grohl και οι άλλοι θα παίξουν με το όνομα Nirvana. Στα τέλη του 2019 ο Grohl είχε υποσχεθεί στους οπαδούς ένα νέο άλμπουμ των Foo Fighters, ενώ ο Novoselic είχε κυκλοφορήσει το δεύτερο άλμπουμ με τους Giants in the Trees, Volume 2.

Την τελευταία φορά που επανενώθηκαν οι Nirvana ήταν το 2014, με την είσοδό τους στο Rock and Roll Hall of Fame.