Για πολλά χρόνια ο Robert Fripp αρνούνταν να να παραχωρήσει τα άλμπουμ των King Crimson στις streaming υπηρεσίες. Αυτό άλλαξε το περασμένο καλοκαίρι, στα τα 50α γενέθλια του γκρουπ. Τώρα κάνει ένα ακόμα μεγαλύτερο βήμα και η δισκογραφία της αγγλικής μπάντας γίνεται επιτέλους διαθέσιμη, επίσημα στο YouTube.

Από το Court of the Crimson King, το άλμπουμ από το οποίο ξεκινάει το progressive, στο καταπληκτικό live άλμπουμ που ηχογραφήθηκε πριν από πέντε χρόνια με τρεις ντράμερς, Radical Action to Unseat the Hold of Monkey Mind, στα εκπληκτικά Larks’ Tongues in Aspic και Red, μέχρι τα τελευταία live στο Σικάγο και το Μεξικό. Ένα πραγματικό κομμάτι ιστορίας της ροκ.

«Σε αντίθεση με την υπόλοιπη βιομηχανία, οι πωλήσεις φυσικών αντιγράφων των King Crimson αυξήθηκαν τακτικά τα τελευταία 10 χρόνια. Αυτός είναι ο λόγος που περιμέναμε να κάνουμε ντεμπούτο στο Spotify», δήλωσε ο manager David Singleton τον Ιούνιο του 2019. «Εντούτοις, στο τέλος, δουλειά μας είναι να κάνουμε τη μουσική διαθέσιμη σε όλους και το Spotify είναι ένας από τους χώρους όπου το κοινό, κυρίως οι νέοι, βρίσκουν νέους καλλιτέχνες». Κατά μείζονα λόγο είναι το YouTube, η πιο δημοφιλής πλατφόρμα στον κόσμο, και δυστυχώς λιγότερο κερδοφόρα για τους μουσικούς από ότι τα Spotify, Apple Music, Deezer και Tidal.

Το Hit Channel έχει την ευκαιρία και την τιμή να μιλήσει με τα περισσότερα μέλη των King Crimson. Η πιο πρόσφατη συνέντευξη είναι αυτή του David Cross. Μπορείτε να τη δείτε εδώ. Περισσότερα συνεντεύξεις θα βρείτε εδώ.