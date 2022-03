Τα 87 τραγούδια που έχουν βραβευτεί με Όσκαρ – Η ελληνική νίκη στην ιστορία των βραβείων

Θρυλικά τραγούδια από ιστορικές ταινίες και καταξιωμένους δημιουργούς βρίσκονται ανάμεσα στους 87 νικητές της σχετικής κατηγορίας των Βραβείων Όσκαρ.

Απόψε, Κυριακή 27 Μαρτίου, θα πραγματοποιηθεί στο «Dolby Theater» του Χόλιγουντ η 94η τελετή απονομής των Βραβείων Όσκαρ.

Ανάμεσα στο πλήθος των κατηγοριών όπου θα διεκδικήσουν από ένα χρυσό αγαλματίδιο οι διασημότεροι αστέρες, ξεχωρίζει το μουσικό σκέλος κατά το οποίο βραβεύονται τα καλύτερα τραγούδια που έχουν γραφτεί αποκλειστικά για τους σκοπούς μίας κινηματογραφικής ταινίας.

Για την ακρίβεια, το βραβείο παραδίνεται στους δημιουργούς εκάστοτε τραγουδιού. Η μόνη περίπτωση να βραβευτεί και ο ερμηνευτής του είναι όταν τυγχάνει να μετέχει ως στιχουργός ή συνθέτης.

Η κατηγορία για το «Καλύτερο Πρωτότυπο Τραγούδι» θεσπίστηκε στην έβδομη απονομή των βραβείων της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, το 1934. Οι υποψηφιότητες κατατίθενται από μέλη της Ακαδημίας που είναι συνθέτες είτε στιχουργοί και οι νικητές επιλέγονται το σύνολο των μελών.

Σύμφωνα με το σύστημα που ακολουθείται από το 2011, ο αριθμός των τελικών υποψηφιοτήτων εξαρτάται από τον αριθμό των καταθέσεων προτάσεων. Ανάλογα με το ύψος των προτάσεων που συλλέγει η Ακαδημία, τα προτεινόμενα προς βράβευση τραγούδια μπορεί να είναι πέντε, τρία ή να μην υπάρχει καμία υποψηφιότητα.

Στην πράξη το χρίσμα λαμβάνουν πέντε τραγούδια.

Στην πολυετή ιστορία των Όσκαρ μόνο τρία είναι τα μη αγγλόφωνα τραγούδια που έχουν αποσπάσει το πολυπόθητο βραβείο.

Η πρώτη φορά είχε ελληνικό χρώμα, με το σημαντικότατο Έλληνα συνθέτη Μάνο Χατζιδάκι να τιμάται το 1960 με το χρυσό αγαλματίδιο για το θρυλικό «Τα Παιδιά Τα Πειραιά» που ερμήνευσε η ανυπέρβλητη Μελίνα Μερκούρη στην ξακουστή ταινία «Ποτέ Την Κυριακή» του Ζυλ Ντασέν.

Η επόμενη περίπτωση άργησε τεσσερισήμισι δεκαετίες, αφού χρειάστηκε να φτάσουμε στο 2004 και στο «Al otro lado del río» του Jorge Drexler για το «The Motorcycle Diaries».

Το τρίτο και τελευταίο μη αγγλόφωνο τραγούδι βραβεύθηκε το 2009 και ήταν το «Jai Ho» από το «Slumdog Millionaire».

Στα χρονικά των Βραβείων Όσκαρ από τέσσερα βραβεία μοιράζονται ο Sammy Cahn (με 26 υποψηφιότητες), ο Alan Menken (14), ο Johnny Mercer (18) και ο Jimmy Van Heusen (14).

Κατά μήκος της ιστορίας των Όσκαρ έχει απονεμηθεί βραβείο σε θρυλικά τραγούδια που ακούστηκαν σε ιστορικά φιλμ και εμπνεύσθηκαν από καταξιωμένους δημιουργούς.

Μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι τα «White Christmas», «Que Sera, Sera», «Fame», «The Time of My Life», «My Heart Will Go On», «Lose Yourself», «Skyfall», «Writing’s On The Wall», «City Of Stars» και «Shallow».

Ακολουθούν τα 85 τραγούδια που έχουν βραβευθεί με Όσκαρ:

Δεκαετία 1930

(Έτος: Τίτλος τραγουδιού – Ταινία)

1935: «The Continental» – The Gay Divorcee

Μουσική: Con Conrad – Στίχοι: Herb Magidson

1936: «Lullaby of Broadway» – Gold Diggers of 1935

Μουσική: Harry Warren – Στίχοι: Al Dubin

1937: «The Way You Look Tonight» – Swing Time

Μουσική: Jerome Kern – Στίχοι: Dorothy Fields

1938: «Sweet Leilani» – Waikiki Wedding

Μουσική & Στίχοι: Harry Owens

1939: «Thanks for the Memory» – The Big Broadcast of 1938

Μουσική: Ralph Rainger – Στίχοι: Leo Robin

Δεκαετία 1940

1940: «Over the Rainbow» – The Wizard of Oz

Μουσική: Harold Arlen – Στίχοι: Yip Harburg

1941: «When You Wish Upon a Star» – Pinocchio

Μουσική: Leigh Harline – Στίχοι: Ned Washington

1942: «The Last Time I Saw Paris» – Lady Be Good

Μουσική: Jerome Kern – Στίχοι: Oscar Hammerstein II

1943: «White Christmas» – Holiday Inn

Μουσική & Στίχοι: Irving Berlin

1944: «You’ll Never Know» – Hello, Frisco, Hello

Μουσική: Harry Warren – Στίχοι: Mack Gordon

1945: «Swinging on a Star» – Going My Way

Μουσική: Jimmy Van Heusen – Στίχοι: Johnny Burke

1946: «It Might as Well Be Spring» – State Fair

Μουσική: Richard Rodgers – Στίχοι: Oscar Hammerstein II

1947: «On the Atchison, Topeka and the Santa Fe» – The Harvey Girls

Μουσική: Harry Warren – Στίχοι: Johnny Mercer

1948: «Zip-a-Dee-Doo-Dah» – Song of the South

Μουσική: Allie Wrubel – Στίχοι: Ray Gilbert

1949: «Buttons and Bows» – The Paleface

Μουσική: Jay Livingston – Στίχοι: Ray Evans

Δεκαετία 1950

1950: «Baby, It’s Cold Outside» – Neptune’s Daughter

Μουσική & Στίχοι: Frank Loesser

1951: «Mona Lisa» – Captain Carey, U.S.A.

Μουσική & Στίχοι: Ray Evans & Jay Livingston

1952: «In the Cool, Cool, Cool of the Evening» – Here Comes the Groom

Μουσική: Hoagy Carmichael – Στίχοι: Johnny Mercer

1953: «The Ballad of High Noon» – High Noon

Μουσική: Dimitri Tiomkin – Στίχοι: Ned Washington

1954: «Secret Love» – Calamity Jane

Μουσική: Sammy Fain – Στίχοι: Paul Francis Webster

1955: «Three Coins in the Fountain» – Three Coins in the Fountain

Μουσική: Jule Styne – Στίχοι: Sammy Cahn

1956: «Love Is a Many-Splendored Thing» – Love Is a Many-Splendored Thing

Μουσική: Sammy Fain – Στίχοι: Paul Francis Webster

1957: «Que Sera, Sera (Whatever Will Be, Will Be)» – The Man Who Knew Too Much

Μουσική & Στίχοι: Ray Evans & Jay Livingston

1958: «All the Way» – The Joker Is Wild

Μουσική: Jimmy Van Heusen – Στίχοι: Sammy Cahn

1959: «Gigi» – Gigi

Μουσική: Frederick Loewe – Στίχοι: Alan Jay Lerner

Δεκαετία 1960

1960: «High Hopes» – A Hole in the Head

Μουσική: Jimmy Van Heusen – Στίχοι: Sammy Cahn

1961: «Never on Sunday» (Τα Παιδιά Του Πειραιά) – Never on Sunday (Ποτέ Την Κυριακή)

Μουσική & Στίχοι: Μάνος Χατζιδάκις

1962: «Moon River» – Breakfast at Tiffany’s

Μουσική: Henry Mancini – Στίχοι: Johnny Mercer

1963: «Days of Wine and Roses» – Days of Wine and Roses

Μουσική: Henry Mancini – Στίχοι: Johnny Mercer

1964: «Call Me Irresponsible» – Papa’s Delicate Condition

Μουσική: Jimmy Van Heusen – Στίχοι: Sammy Cahn

1965: «Chim Chim Cher-ee» – Mary Poppins

Μουσική & Στίχοι: Sherman Brothers

1966: «The Shadow of Your Smile» – The Sandpiper

Μουσική: Johnny Mandel – Στίχοι: Paul Francis Webster

1967: «Born Free» – Born Free

Μουσική: John Barry – Στίχοι: Don Black

1968: «Talk to the Animals» – Doctor Dolittle

Μουσική & Στίχοι: Leslie Bricusse

1969: «The Windmills of Your Mind» – The Thomas Crown Affair

Μουσική: Michel Legrand – Στίχοι: Alan & Marilyn Bergman

Δεκαετία 1970

1970: «Raindrops Keep Fallin’ on My Head» – Butch Cassidy and the Sundance Kid

Μουσική: Burt Bacharach – Στίχοι: Hal David

1971: «For All We Know» – Lovers and Other Strangers

Μουσική: Fred Karlin – Στίχοι: Jimmy Griffin & Robb Royer

1972: «Theme from Shaft» – Shaft

Μουσική & Στίχοι: Isaac Hayes

1973: «The Morning After» – The Poseidon Adventure

Μουσική & Στίχοι: Joel Hirschhorn & Al Kasha

1974: The Way We Were» – The Way We Were

Μουσική: Marvin Hamlisch – Στίχοι: Alan & Marilyn Bergman

1975: «We May Never Love Like This Again» – The Towering Inferno

Μουσική & Στίχοι: Joel Hirschhorn & Al Kasha

1976: «I’m Easy» – Nashville

Μουσική & Στίχοι: Keith Carradine

1977: «Evergreen (Love Theme from A Star Is Born)» – A Star Is Born

Μουσική: Barbra Streisand – Στίχοι: Paul Williams

1978: «You Light Up My Life» – You Light Up My Life

Μουσική & Στίχοι: Joseph Brooks

1979: «Last Dance» – Thank God It’s Friday

Μουσική & Στίχοι: Paul Jabara

Δεκαετία 1980

1980: «It Goes Like It Goes» – Norma Rae

Μουσική: David Shire – Στίχοι: Norman Gimbel

1981: «Fame» – Fame

Μουσική: Michael Gore – Στίχοι: Dean Pitchford

1982: «Arthur’s Theme (Best That You Can Do)» – Arthur

Μουσική & Στίχοι: Peter Allen, Burt Bacharach, Chris Cross, & Carole Bayer Sager

1983: «Up Where We Belong» – An Officer and a Gentleman

Μουσική: Jack Nitzsche & Buffy Sainte-Marie – Στίχοι: Will Jennings

1984: «Flashdance… What a Feeling» – Flashdance

Μουσική: Giorgio Moroder – Στίχοι: Irene Cara & Keith Forsey

1985: «I Just Called to Say I Love You» – The Woman in Red

Μουσική & Στίχοι: Stevie Wonder

1986: «Say You, Say Me» – White Nights

Μουσική & Στίχοι: Lionel Richie

1987: «Take My Breath Away» – Top Gun

Μουσική: Giorgio Moroder – Στίχοι: Tom Whitlock

1988: «(I’ve Had) The Time of My Life» – Dirty Dancing

Μουσική: John DeNicola, Donald Markowitz, & Franke Previte – Στίχοι: Previte

1989: «Let the River Run» – Working Girl

Μουσική & Στίχοι: Carly Simon

Δεκαετία 1990

1990: «Under the Sea» – The Little Mermaid

Μουσική: Alan Menken – Στίχοι: Howard Ashman

1991: «Sooner or Later» – Dick Tracy

Μουσική & Στίχοι: Stephen Sondheim

1992: «Beauty and the Beast» – Beauty and the Beast

Μουσική: Alan Menken – Στίχοι: Howard Ashman (μετά θάνατον βράβευση)

1993: «A Whole New World» – Aladdin

Μουσική: Alan Menken – Στίχοι: Tim Rice

1994: «Streets of Philadelphia» – Philadelphia

Μουσική & Στίχοι: Bruce Springsteen

1995: «Can You Feel the Love Tonight» – The Lion King

Μουσική: Elton John – Στίχοι: Tim Rice

1996: «Colors of the Wind» – Pocahontas

Μουσική: Alan Menken – Στίχοι: Stephen Schwartz

1997: «You Must Love Me» – Evita

Μουσική: Andrew Lloyd Webber – Στίχοι: Tim Rice

1998: «My Heart Will Go On» – Titanic

Μουσική: James Horner – Στίχοι: Will Jennings

1999: «When You Believe» – The Prince of Egypt

Μουσική & Στίχοι: Stephen Schwartz

Δεκαετία 2000

2000: «You’ll Be in My Heart» – Tarzan

Μουσική & Στίχοι: Phil Collins

2001: «Things Have Changed» – Wonder Boys

Μουσική & Στίχοι: Bob Dylan

2002: «If I Didn’t Have You» – Monsters, Inc.

Μουσική & Στίχοι: Randy Newman

2003: «Lose Yourself» – 8 Mile

Μουσική: Jeff Bass, Eminem, & Luis Resto – Στίχοι: Eminem

2004: «Into the West» – The Lord of the Rings: The Return of the King

Μουσική & Στίχοι: Annie Lennox, Howard Shore, & Fran Walsh

2005: «Al otro lado del río» – The Motorcycle Diaries

Μουσική & Στίχοι: Jorge Drexler

2006: «It’s Hard out Here for a Pimp» – Hustle & Flow

Μουσική & Στίχοι: Frayser Boy, Juicy J & DJ Paul

2007: «I Need to Wake Up» – An Inconvenient Truth

Μουσική & Στίχοι: Melissa Etheridge

2008: «Falling Slowly» – Once

Μουσική & Στίχοι: Glen Hansard & Markéta Irglová

2008: «Jai Ho» – Slumdog Millionaire

Μουσική: A. R. Rahman – Στίχοι: Gulzar

Δεκαετία 2010

2010: «The Weary Kind» – Crazy Heart

Μουσική & Στίχοι: Ryan Bingham & T Bone Burnett

2011: «We Belong Together» – Toy Story 3

Μουσική – Στίχοι – Ερμηνεία: Randy Newman

2012: «Man or Muppet» – The Muppets

Μουσική & Στίχοι: Bret McKenzie

Ερμηνευτές: Jason Segel και Walter (Peter Linz)

2013: «Skyfall» – Skyfall

Μουσική & Στίχοι: Adele & Paul Epworth

Ερμηνεύτρια: Adele

2014: «Let It Go» – Frozen

Μουσική & Στίχοι: Kristen Anderson-Lopez & Robert Lopez

Ερμηνεύτρια: Idina Menzel

2015: «Glory» – Selma

Μουσική & Στίχοι: Common & John Legend

Ερμηνευτές: Common & John Legend

2016: «Writing’s on the Wall» – Spectre

Μουσική & Στίχοι: Jimmy Napes & Sam Smith

Ερμηνευτής: Sam Smith

2017: «City of Stars» – La La Land

Μουσική: Justin Hurwitz – Στίχοι: Benj Pasek & Justin Paul

Ερμηνευτές: Ryan Gosling & Emma Stone

2018: «Remember Me» – Coco

Μουσική & Στίχοι: Kristen Anderson-Lopez & Robert Lopez

Ερμηνευτές: Miguel, Natalia Lafourcade / Benjamin Bratt, Gael García Bernal, Anthony Gonzalez, Ana Ofelia Murguía

2019: «Shallow» – A Star Is Born

Μουσική & Στίχοι: Lady Gaga, Mark Ronson, Anthony Rossomando & Andrew Wyatt

Ερμηνευτές: Lady Gaga & Bradley Cooper

2020: «(I’m Gonna) Love Me Again» – Rocketman

Μουσική: Elton John / Στίχοι: Bernie Taupin

Ερμηνευτές: Elton John & Taron Egerton

2021: «Fight for You» – Judas and the Black Messiah

Μουσική: D’Mile, H.E.R. / Στίχοι: H.E.R., Tiara Thomas

Ερμηνεύτρια: H.E.R.

Οι φετινοί υποψήφιοι για το Όσκαρ του Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού

«Be Alive» από το «King Richard»

Δημιουργοί: Beyoncé Knowles-Carter & Dixson

Ερμηνεύτρια: Beyoncé

«Dos Oruguitas» από το «Encanto»

Δημιουργός: Lin-Manuel Miranda

Ερμηνευτής: Sebastián Yatra

«Down To Joy» από το «Belfast»

Δημιουργός: Van Morrison

Ερμηνευτής: Van Morrison

«No Time To Die» από το «No Time To Die»

Δημιουργοί: Billie Eilish & Finneas O’Connell

Ερμηνεύτρια: Billie Eilish

«Somehow You Do» από το «Four Good Days»

Δημιουργός: Diane Warren

Ερμηνεύτρια: Reba McEntire