Δήλωση σοκ από τη SZA. Είναι ήδη έτοιμη να πει αντίο στον κόσμο της μουσικής, το επόμενο άλμπουμ της θα είναι το τελευταίο της σύντομης καριέρας της

Οι τελευταίες δηλώσεις της Solána Imani Rowe, γνωστή ως SZA, κάνουν τους θαυμαστές να τρέμουν. Η ταλαντούχα καλλιτέχνης της R&B, που έκανε το μεγάλο μπαμ πέρυσι με τον δίσκο CTRL, δεν φαίνεται πρόθυμη να παραμείνει στη σκηνή για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Μιλώντας στο Flaunt Magazine, δήλωσε ξεκάθαρα ότι το επόμενο άλμπουμ της, το οποίο θα είναι μόλις το δεύτερο της καριέρας της (με εξαίρεση τα mixtape), θα είναι το τελευταίο:

Ο κόσμος μου έγινε τόσο πολύ μικρότερος τόσο γρήγορα.Έχω τόσα πολλά να γράψω. Νιώθω σαν να είμαι σε ένα κλουβί. Κάνω αυτό που θα είναι το καλύτερο άλμπουμ της ζωής μου και ξέρω πως είναι έτσι γιατί θα είναι και το τελευταίο.

Είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι η τραγουδίστρια θέλει να τα παρατήσει, όταν βλέπει το ντεμπούτο άλμπουμ της να λαμβάνει πέντε υποψηφιότητες Grammy – στις κατηγορίες best new artist, best R&B song, best urban contemporary album, best rap/sung performance, και best R&B performance – έστω κι αν δεν κέρδισε κανένα. Η ίδια είπε στο Flaunt πως πιστεύει ότι :

Ο θεός δεν μου έδωσε τα Grammys, γιατί ξέρει πως τα έχω παρατήσει, όπως «δεν έχω κάτι άλλο να κάνω» .

Η αστέρας του «Love Galore» σε συνέντευξη στο Glamour τον περασμένο Ιούλιο είχε μιλήσει για το να παρατήσει τη μουσική. Τότε είχε πει :

Έχω μικρή διάρκεια προσοχής και δεν μου αρέσει να κάνω τα πράγματα όταν δεν είναι διασκεδαστικά ή δεν μπορώ να εξελιχθώ. Είναι ένας χώρος όπου αισθάνομαι σαν να εξελίσσομαι και περνάω καλά. Μαθαίνω πολλά,αλλά μερικές φορές αυτό είναι πολύ και αισθάνομαι σαν να μην μπορώ να μεγαλώσω σε αυτό το χώρο. Όπως, πρέπει να κάνω κάτι διαφορετικό για να εξελιχθώ.

Δεν ξέρουμε αν η SZA είναι πραγματικά πρόθυμη να εγκαταλείψει για πάντα μετά το επόμενο άλμπουμ της, αυτό που είναι σίγουρο είναι πως η απώλεια ενός ταλέντου τόσο καθαρού και μετά από από δύο άλμπουμ θα ήταν πολύ κρίμα για τη μουσική εν γένει, αλλά ειδικά για την R&B.