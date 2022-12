Η SZA συνεργάζεται με Travis Scott, Phoebe Bridgers και Ol’ Dirty Bastard στο νέο άλμπουμ «SOS»

Το νέο άλμπουμ της SZA περιέχει 23 τραγούδια.

Η SZA αποκαλύπτει το tracklist του δεύτερου άλμπουμ της «SOS», λίγες ημέρες πριν την κυκλοφορία του αυτή την Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου, από την Top Dawg Entertainment και την RCA Records.

Στα 23 τραγούδια του άλμπουμ περιλαμβάνονται συμμετοχές από καλλιτέχνες όπως η αγαπημένη της indie σκηνής Phoebe Bridgers, ο πολυπλατινένιος ράπερ Travis Scott και ο συνεργάτης του στην εταιρεία Cactus Jack, Don Toliver και μία μεταθανάτια εμφάνιση του ράπερ Ol’ Dirty Bastard των Wu-Tang Clan, ο οποίος πέθανε το 2004.

Αφού αρχικά έθεσε μία ερώτηση για τον γραφιστικό σχεδιασμό του «SOS» προς τους θαυμαστές της, η SZA δημοσίευσε δύο εικόνες από το οπισθόφυλλο του άλμπουμ και ρώτησε ποιο σχέδιο για το tracklist ήταν η καλύτερη – με όλα τα τραγούδια και τις συμμετοχές του να αποκαλύπτονται, αποτελώντας ουσιαστικά μία ανεπίσημη ανακοίνωση του tracklist.

Ενώ η SZA είχε συνεργαστεί προηγουμένως με τον Travis Scott στο τραγούδι «Love Galore», από το άλμπουμ «Ctrl», το οποίο απέσπασε μία υποψηφιότητα για το βραβείο Grammy της Καλύτερης Rap/τραγουδιστικής συνεργασίας, αυτή είναι η πρώτη φορά που ενώνει τις δυνάμεις με την Phoebe Bridgers και τον Don Toliver.

Το tracklist του «SOS» περιλαμβάνει τρία singles που είχαν κυκλοφορήσει προηγουμένως. Αυτά είναι το «Good Days» του 2020, το περσινό «I Hate U» και το «Shirt», το οποίο αποκαλύφθηκε τον Οκτώβριο. Επίσης, περιλαμβάνεται το «Blind», το οποίο η SZA παρουσίασε για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στο «Saturday Night Live» το Σάββατο 3 Δεκεμβρίου.

Η SZA δήλωσε στο Variety τον Απρίλιο ότι είχε ολοκληρώσει το επόμενο άλμπουμ της μετά το «Ctrl» του 2017 και το χαρακτήρισε ως τον πιο «unisex» δίσκο της. Σε συνέντευξή της στο Billboard τον Νοέμβριο έδωσε μία μεγαλύτερη εικόνα της μουσικής παλέτας του «SOS», περιγράφοντας ότι διαθέτει lo-fi beats, surf rock και grunge ήχους, καθώς και μία μπαλάντα με ακουστική κιθάρα.

Μετά το «Ctrl», η SZA έχει κυκλοφορήσει επιλεγμένα singles και έχει συμμετάσχει σε διάφορες συνεργασίες. Το 2018 συνάντησε τον Kendrick Lamar στο τραγούδι «All The Stars» για το soundtrack της ταινίας «Black Panther» και το 2020 μοιράστηκε το τραγούδι «Hit Different» με τη συμμετοχή του Ty Dolla $ign.

Πέρυσι, συμμετείχε στο τραγούδι «Kiss Me More» της Doja Cat, το οποίο χάρισε νωρίτερα φέτος και στις δύο καλλιτέχνιδες το πρώτο τους βραβείο Grammy στην κατηγορία της Καλύτερης Pop Ερμηνείας από Ντουέτο ή Γκρουπ.

Τον Ιούνιο, η SZA κυκλοφόρησε μία deluxe έκδοση του «Ctrl», για να γιορτάσει την πέμπτη επέτειο του άλμπουμ, με μία εναλλακτική εκδοχή του «Love Galore» και ακυκλοφόρητα κομμάτια.

Which version for back tracklist?🤔 pic.twitter.com/15Ha5InNzu — SZA (@sza) December 5, 2022

Το tracklist του «SOS»

1. SOS

2. Kill Bill

3. Seek & Destroy

4. Low

5. Love Language

6. Blind

7. Used (feat. Don Toliver)

8. Snooze

9. Notice Me

10. Gone Girl

11. Smoking on My Ex Pack

12. Ghost in the Machine (feat. Phoebe Bridgers)

13. F2F

14. Nobody Gets Me

15. Conceited

16. Special

17. Too Late

18. Far

19. Shirt

20. Open Arms (feat. Travis Scott)

21. I Hate U

22. Good Days

23. Forgiveness (feat. Ol Dirty Bastard)