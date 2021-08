Η SZA μοιράζεται τρία νέα τραγούδια – έκπληξη

«Τυχαίες σκέψεις», χαρακτηρίζει η ίδια η SZA τα τραγούδια.

Η SZA κυκλοφόρησε τρία νέα τραγούδια μέσω ενός ανώνυμου λογαριασμού στο SoundCloud.

Τα «Nightbird», «I Hate You» και «Joni» αναρτήθηκαν σε ένα λογαριασμό που αποδίδεται στο χρήστη «.» και εδρεύει στο «πουθενά στις Ηνωμένες Πολιτείες», ωστόσο η SZA μοιράστηκε ένα σύνδεσμο προς τη σελίδα μέσω του επίσημου λογαριασμού της στο Twitter.

«Πετώντας τυχαίες σκέψεις», έγραψε στην ανάρτησή της.

Σε ένα άλλο tweet, η SZA ισχυρίστηκε ότι δημοσίευσε τα τραγούδια επειδή η «πανσέληνος ήταν στην τελευταία μοίρα του ζωδίου της».

Η SZA παρουσίασε ένα απόσπασμα από ένα άλλο single με τίτλο «Shirt» τον περασμένο μήνα κατά τη διάρκεια ενός livestream event.

Τα τρία νέα τραγούδια διαδέχονται για την R&B τραγουδίστρια το «Hit Different» με τη συμμετοχή του Ty Dolla $ign και το «Good Days», τα οποία κυκλοφόρησαν αμφότερα κατά μήκος του 2020.

Νωρίτερα φέτος συνάντησε την Doja Cat στο τραγούδι «Kiss Me More» και ένωσε τις δυνάμεις της με τον SAINt JHN στο τραγούδι «Just For Me» για το soundtrack της ταινίας «Space Jam: A New Legacy».

Ενώ τα περιέγραψε ως «τυχαίες σκέψεις», τα τραγούδια «Joni», «I Hate You» και «Nightbird» είναι πλήρως διαμορφωμένα.

Το «Joni» είναι μια τρυφερή μπαλάντα με ακουστική κιθάρα, το «I Hate You» είναι ένα electro-R&B αντίο και το «Nightbird» διαθέτει μια downtempo μελωδία και στίχους γεμάτους νοσταλγία.

Το πρώτο και μοναδικό μέχρι σήμερα άλμπουμ της SZA ήταν το αναγνωρισμένο από τους κριτικούς «Ctrl» που κυκλοφόρησε το 2017.

Πριν από ένα χρόνο περίπου, η 30χρονη τραγουδίστρια άφησε να εννοηθεί σε ένα tweet που έχει διαγραφεί ότι η δισκογραφική εταιρεία της, Top Dawg Entertainment, καθυστερούσε την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ της. Επιπλέον περιέγραψε τη σχέση τους ως «εχθρική».

Ο πρόεδρος της TDE, Terrence «Punch» Henderson, αρνήθηκε ότι καθυστερεί την κυκλοφορία του άλμπουμ, γράφοντας στο twitter: «Κάνεις 100% λάθος».

«Nightbird»

«I Hate You»

«Joni»