SZA: Για πρώτη φορά στο No. 1 του Billboard Hot 100 – Με το «Kill Bill»

Ακόμα ένα ορόσημο σημειώνει η SZA.

Η SZA κερδίζει το πρώτο της Νο. 1 στο Billboard Hot 100, καθώς το «Kill Bill» ανεβαίνει από το Νο. 4 στην κορυφή, μετά από οκτώ εβδομάδες στο Νο. 2.

Το τραγούδι κυριαρχεί στην πρώτη θέση του Hot 100 μετά την κυκλοφορία ενός νέου remix του τραγουδιού με τη συμμετοχή της Doja Cat.

Το «Kill Bill» της SZA κατέγραψε στις ΗΠΑ συνολικά 86,5 εκατομμύρια ραδιοφωνικές ακροάσεις (μείωση 1%) και 28,3 εκατομμύρια streams (αύξηση 32%) και 5.000 downloads (αύξηση 228%) την εβδομάδα 14-20 Απριλίου, σύμφωνα με τη Luminate.

Την έκρηξη του τραγουδιού πυροδότησε το remix με τη συμμετοχή της Doja Cat, το οποίο κυκλοφόρησε στις 14 Απριλίου.

Οι επιδόσεις όλων των εκδόσεων του τραγουδιού συνυπολογίζονται σε μία καταχώρηση στα charts. Το Billboard σημειώνεται ότι η Doja Cat δεν αναφέρεται στο «Kill Bill» στο Hot 100, καθώς οι επιδόσεις του remix δεν αντιπροσώπευαν την πλειοψηφία των συνολικών επιδόσεων του τραγουδιού της SZA κατά τη διάρκεια της εβδομάδας παρακολούθησης.

Το «Kill Bill» ανεβαίνει στην πρώτη θέση του Billboard Hot 100 μετά από οκτώ μη συνεχόμενες εβδομάδες στο Νο. 2. Το τραγούδι έκανε ντεμπούτο στο Νο. 3 του chart της 24ης Δεκεμβρίου 2022, ενώ την ίδια στιγμή το άλμπουμ «SOS» της SZA έκανε ντεμπούτο στο Νο. 1 του Billboard 200.

Να σημειωθεί ότι το άλμπουμ «SOS» της SZA κυριάρχησε για δέκα εβδομάδες συνολικά στο No. 1 του Billboard 200.

Η SZA ισοφαρίζει με το «Kill Bill» τη δεύτερη κατά σειρά μεγαλύτερη επίδοση για το τραγούδι που πέρασε τις περισσότερες εβδομάδες στο Νο. 2 του Hot 100, πριν αναρριχηθεί τελικά στο Νο. 1.

Το «Kill Bill» μοιράζεται την ίδια θέση με το «Starboy» του The Weeknd και των Daft Punk (2017), το «Sorry» του Justin Bieber (2016) και το «The Way You Move» των OutKast και του Sleepy Brown (2004).

Στην πρώτη θέση της σχετικής λίστας βρίσκεται το «Bad Guy» της Billie Eilish, το οποίο βρέθηκε για εννέα συνολικά εβδομάδες στο No. 2 της κατάταξης πριν κυριαρχήσει στο No. 1 του Billboard Hot 100.

Το «Kill Bill» είναι το πρώτο τραγούδι της SZA που ανεβαίνει στο No. 1 του Billboard Hot 100 και το έβδομο συνολικά τραγούδι της καριέρας της που εμφανίζεται στο Top 10 του chart.

Η καλύτερη θέση στην οποία είχε βρεθεί προηγουμένως η SZA στο Hot 100 ήταν το No. 3 με τη συμμετοχή της στο τραγούδι «Kiss Me More» της Doja Cat το 2021. Όσον αφορά τις σόλο κυκλοφορίες της, η SZA είχε φτάσει μέχρι το No. 7 με το «I Hate U» αργότερα την ίδια χρονιά.

Ταυτόχρονα, το «Kill Bill» κυριαρχεί στο No. 1 στα charts των Hot R&B/Hip-Hop Songs και των Hot R&B Songs στις ΗΠΑ για 17η και 18η εβδομάδα, αντίστοιχα.

Στο Hot R&B/Hip-Hop Songs Chart, η SZA σημείωσε με το «Kill Bill» για το ρεκόρ από γυναίκα καλλιτέχνιδα με τη μεγαλύτερη διάρκεια παραμονής στο No. 1 από το 1958, ξεπερνώντας το «Be Without You» της Mary J. Blige, το οποίο είχε εμφανιστεί για 15 εβδομάδες στο Νο. 1 το 2006.

Το «Kill Bill» της SZA είναι μία ωδή στην ομώνυμη ταινία του Quentin Tarantino με πρωταγωνίστρια την Uma Thurman, που κυκλοφόρησε σε δύο μέρη το 2003 και το 2004.