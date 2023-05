Η SZA κατέρριψε ένα ρεκόρ 54 ετών της Aretha Franklin

Η ξέφρενη πορεία της SZA δεν σταματά.

Η SZA κατέρριψε με το άλμπουμ της «SOS» ένα ρεκόρ 54 ετών της Aretha Franklin.

Δύο εβδομάδες αφότου το τραγούδι της «Kill Bill» κατέρριψε το ρεκόρ για το τραγούδι από γυναίκα με τη μεγαλύτερη διάρκεια παραμονής στο Νο. 1 του Hot R&B/Hip-Hop Songs Chart του Billboard, η SZA προσθέτει στον ολοένα και αυξανόμενο κατάλογο των διακρίσεών της και το αντίστοιχο ρεκόρ στο Top R&B/Hip-Hop Albums Chart.

Το «SOS» της SZA είναι πλέον το άλμπουμ από σόλο γυναίκα με τη μεγαλύτερη διάρκεια παραμονής στο Νο. 1 στα 58 χρόνια ιστορίας του Top R&B/Hip-Hop Albums Chart του Billboard.

Το «SOS» της SZA συμπληρώνει 18 εβδομάδες στο Νο. 1 του Top R&B/Hip-Hop Albums Chart στις 13 Μαΐου και ξεπερνά την ισοπαλία που είχε σημειώσει την περασμένη εβδομάδα με το «Aretha Now» της Aretha Franklin για το άλμπουμ από γυναίκα καλλιτέχνιδα με τις περισσότερες εβδομάδες στην κορυφή.

Το «Aretha Now» της Aretha Franklin, το οποίο περιέχει κλασικά τραγούδια όπως το «Think» και τη διασκευή του «I Say a Little Prayer», κυριάρχησε για 17 εβδομάδες στην πρώτη θέση το 1968.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Aretha Franklin σημείωσε το ρεκόρ για το άλμπουμ από γυναίκα με τις περισσότερες εβδομάδες στο No. 1 του Top R&B/Hip-Hop Albums Chart για τρεις διαφορετικές φορές. Το 1967, το «I Never Loved a Man the Way I Love You», ήταν το πρώτο άλμπουμ γυναίκας που έμεινε για 14 εβδομάδες στο Νο. 1.

Το «Aretha: Lady Soul» της επόμενης χρονιάς (1968) πήρε αυτό το ρεκόρ και το επέκτεινε κατά δύο εβδομάδες, αλλά το «Aretha Now» τα κατάφερε ακόμα καλύτερα, καταγράφοντας το ρεκόρ των 17 εβδομάδων που άντεξε για 54 χρόνια, μέχρι το «SOS» της SZA.

Το «SOS» της SZA πραγματοποίησε πωλήσεις ισοδύναμες των 56.000 άλμπουμ στις ΗΠΑ την εβδομάδα που έληξε στις 4 Μαΐου, σύμφωνα με τη Luminate, μια πτώση 5% από την προηγούμενη περίοδο, αλλά εξακολουθεί να είναι 20.000 μονάδες μπροστά από τον πλησιέστερο αντίπαλο της εβδομάδας, το «Jackman» του Jack Harlow.

Στη συνολική κατάταξη, το «SOS» βρίσκεται στην ένατη θέση των άλμπουμ με τις περισσότερες εβδομάδες στο Νο. 1 του Top R&B/Hip-Hop Album Chart του Billboard, ισοφαρίζοντας τις 18 εβδομάδες του «The Temptations Sing Smokey» των The Temptations και του «Bad» του Michael Jackson.

Στην κορυφή της κατάταξης βρίσκεται το «Thriller» του Michael Jackson με 37 εβδομάδες κυριαρχίας στο No. 1 του chart.

Εν τω μεταξύ, η μεγάλη επιτυχία «Kill Bill» της SZA από το «SOS» έχει συμπληρώσει 19 εβδομάδες στην κορυφή του Hot R&B/Hip-Hop Songs Chart, σημειώνοντας την καλύτερη επίδοση για οποιοδήποτε γυναικείο τραγούδι.

Το «Kil Bill» βρίσκεται σε απόσταση μιας εβδομάδας από το «Old Town Road» του Lil Nas X με τη συμμετοχή του Billy Ray Cyrus για το ρεκόρ των περισσότερων εβδομάδων στο No. 1 του Hot R&B/Hip-Hop Songs Chart στην ιστορία.

Και πέντε μήνες μετά την κυκλοφορία του, το «SOS» συνεχίζει να προφέρει νέες επιτυχίες στη SZA. Το νέο ραδιοφωνικό single του άλμπουμ, το «Snooze», είναι το δέκατο τραγούδι από το «SOS» που ανεβαίνει στο Top 10 του Hot R&B/Hip-Hop Songs Chart.

Τα άλμπουμ από γυναίκες με τις περισσότερες εβδομάδες στο Νο. 1 του Top R&B/Hip-Hop Albums Chart

18 εβδομάδες – «SOS» – SZA (2022-23)

17 εβδομάδες – «Aretha Now» – Aretha Franklin (1968)

16 εβδομάδες – «Aretha: Lady Soul» – Aretha Franklin (1968)

14 εβδομάδες – «I Never Loved a Man the Way I Love You» – Aretha Franklin (1967)

10 εβδομάδες – «Beyoncé» – Beyoncé (2013-14)

10 εβδομάδες – «Lemonade» – Beyoncé (2016)

Αξίζει επίσης να αναφερθούν τρία άλμπουμ: Το «Greatest Hits» των Diana Ross and The Supremes παρέμεινε για 12 εβδομάδες στο Νο. 1, αρχής γενομένης από τις 14 Οκτωβρίου 1967.

Οι Sade, με επικεφαλής την τραγουδίστρια Sade Adu, διένυσαν 11 εβδομάδες στο Νο. 1 με το «Promise» από την 1η Φεβρουαρίου 1986, και το soundtrack της ταινίας «Waiting to Exhale», το οποίο αποτελείτο αποκλειστικά από τραγούδια που ερμήνευσαν γυναίκες, όπως οι Whitney Houston, Aretha Franklin, Mary J. Blige, Brandy και άλλες, κυριάρχησε για 10 εβδομάδες στο Νο. 1 από τις 16 Δεκεμβρίου 1995.