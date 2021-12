Η SZA κυκλοφορεί επίσημα το νέο single «I Hate U»

Το «I Hate U» ανέβηκε στις ψηφιακές πλατφόρμες κατόπιν απαίτησης των θαυμαστών της SZA.

Η SZA κυκλοφόρησε επίσημα σε όλες τις υπηρεσίες streaming το νέο single «I Hate U», το οποίο είχε δημοσιεύσει ανώνυμα στο SoundCloud τον Αύγουστο.

«Αυτό ξεκίνησε ως πείραμα στο SoundCloud, αλλά όλοι το ζητήσατε για streaming, εδώ είναι», έγραψε στο Twitter η πολυπλατινένια και πολυβραβευμένη καλλιτέχνιδα για το «I Hate U», ένα groovy τραγούδι χωρισμού που εδράζεται στη στιχουργική αμεσότητά της.

Το «I Hate U» είναι ένα από τα τρία τραγούδια που δημοσίευσε η SZA στο SoundCloud τον Αύγουστο μαζί με το «Joni» και το «Nightbird», τα οποία δεν έχουν κυκλοφορήσει ακόμη επίσημα.

Στην πραγματικότητα, το «I Hate U» είναι το πρώτο της single της SZA μετά από σχεδόν ένα χρόνο και το καθολικά αναγνωρισμένο «Good Days», το οποίο αποκαλύφθηκε την ημέρα των Χριστουγέννων του 2020 και έχει γίνει δύο φορές πλατινένιο στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το «Good Days» έφτασε επιπλέον στο No. 9 του Billboard Hot 100 και αποτέλεσε την πρώτη φορά που η SZA εμφανίζεται στο Top 10 του συγκεκριμένου chart με ένα δικό της τραγούδι.

Μεταξύ αυτών των τραγουδιών, η SZA συμμετείχε σε διάφορες επιτυχίες άλλων καλλιτεχνών, όπως το «Kiss Me More» της Doja Cat, το οποίο έλαβε τρεις υποψηφιότητες για τα Βραβεία Grammy, για την Ηχογράφηση της Χρονιάς, το Τραγούδι της Χρονιάς και την Καλύτερη Pop Ερμηνεία από Ντουέτο ή Συγκρότημα.

Επίσης συμμετείχε σε ένα remix του «Fue Mejor» της Kali Uchis και στα soundtracks των ταινιών «Space Jam: A New Legacy» και «Dear Evan Hansen» με τα τραγούδια «Just For Me» (με τον SAINt JHN) και «The Anonymous Ones» αντίστοιχα.

Όμως, αυτό που όλοι οι θαυμαστές της θέλουν πραγματικά είναι την επόμενη δισκογραφική δουλειά της μετά το πρώτο ολοκληρωμένο άλμπουμ της, το «Ctrl?» του 2017, για την οποία δεν υπάρχουν ακόμη νέα.