Η SZA απαντά στις φήμες περί κόντρας με την Taylor Swift

Η SZA απάντησε στις φήμες που υποστηρίζουν ότι έχει κόντρα με την Taylor Swift καθώς τα νέα άλμπουμ τους «SOS» και «Midnights», αντίστοιχα, αναμετρώνται στα μουσικά charts.

Αφού ευχαρίστησε τους θαυμαστές της για τη στήριξή τους στο δεύτερο ολοκληρωμένο άλμπουμ της, η SZA τους ζήτησε να σταματήσουν να επιτίθενται στους Swifties.

«Uhh αισθάνομαι ανόητη που πρέπει να το πω αυτό, αλλά βλέπω τους υποστηρικτές να διαφωνούν και το μισώ αυτό», έγραψε η SZA στο Twitter. «Δεν έχω κόντρα με κανέναν, ειδικά με την Taylor», πρόσθεσε.

Η SZA επικρότησε στη συνέχεια το «Midnights» της Taylor Swift και ανέφερε: «Αγαπάω πραγματικά το άλμπουμ της και οι στίχοι της! Όλοι απλά προσπαθούν να κάνουν το καλύτερο που μπορούν, όπως όλοι πρέπει να κάνουμε. Αγάπη σε όλους».

Uhh I feel silly that I even have to say this but i see supporters arguing and I hate that . I don’t have beef w ANYONE especially not Taylor lmao I genuinely loved her album and the writing!Everyone’s jus tryna do their BEST as we all should . LOVE TO EVERYONE. Gn 🤍

— SZA (@sza) January 6, 2023