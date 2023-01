System of a Down: «Ο Serj Tankian δεν ήθελε να είναι στο συγκρότημα για πολύ καιρό»

«Μάλλον θα έπρεπε να είχαν χωρίσει οι δρόμοι μας το 2006».

Ο ντράμερ John Dolmayan των System of a Down μίλησε για άλλη μία φορά για τις αδιέξοδες προσπάθειες του συγκροτήματος να ηχογραφήσει τη συνέχεια των άλμπουμ «Mezmerize» και «Hypnotize», τα οποία κυκλοφόρησαν το 2005.

Οι System of a Down περιοδεύουν κατά διαστήματα από τότε που σταμάτησαν το διάλειμμά τους το 2011, αλλά κατάφεραν να ηχογραφήσουν μόνο δύο τραγούδια τα τελευταία 18 χρόνια, το «Protect The Land» και το «Genocidal Humanoidz».

Τα τραγούδια αυτά κυκλοφόρησαν τον Νοέμβριο του 2020, με αφορμή τη σύγκρουση μεταξύ του Αρτσάχ και του Αζερμπαϊτζάν, ενώ όλα τα έσοδα διατέθηκαν για τη στήριξη των ανθρωπιστικών προσπαθειών στην πατρογονική πατρίδα των System of a Down, την Αρμενία. Σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες δωρεές από τους θαυμαστές τους στις σελίδες τους στα κοινωνικά δίκτυα, συγκεντρώθηκαν πάνω από 600.000 δολάρια.

Ο John Dolmayan αναφέρθηκε στην αποτυχία των System of a Down να ηχογραφήσουν περισσότερη νέα μουσική κατά τη διάρκεια εμφάνισής του στο «Battleline Podcast».

«Ο Serj (Tankian) δεν ήθελε πραγματικά να είναι στο συγκρότημα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Και ειλικρινά, μάλλον θα έπρεπε να είχαν χωρίσει οι δρόμοι μας γύρω στο 2006», ανέφερε.

«Προσπαθήσαμε να μαζευτούμε πολλές φορές για να κάνουμε ένα άλμπουμ, αλλά υπήρχαν ορισμένοι κανόνες που είχαν τεθεί και οι οποίοι το καθιστούσαν δύσκολο να το κάνουμε και να διατηρήσουμε την ακεραιότητα αυτού που αντιπροσώπευαν οι System of a Down. Έτσι δεν μπορούσαμε πραγματικά να βρεθούμε μαζί και να συμφωνήσουμε», εξήγησε.

«Και εν μέρει φταίει ο Serj, εν μέρει φταίω εγώ, και ο Shavo (Odadjian) και ο Daron (Malakian) επίσης. Αλλά στην τελική, η πλειοψηφία του συγκροτήματος σκέφτεται με τον ένα τρόπο και ένα άτομο σκέφτεται με διαφορετικό τρόπο, είναι πολύ δύσκολο να συγκεντρωθείς και να κάνεις μουσική πιστεύοντας ότι αυτό το άτομο είναι σημαντικό», συνέχισε.

«Και κάθε μέλος αυτού του συγκροτήματος είναι πολύ σημαντικό για τον συνολικό ήχο του συγκροτήματος. Και θα το καταλάβετε αυτό ακούγοντας τις παράλληλες δουλειές οποιουδήποτε, δεν είναι ποτέ τόσο καλοί σε σύγκριση με τους System. Στην πραγματικότητα, νομίζω ότι πολλά από αυτά δεν είναι καθόλου καλά», είπε.

«Και όταν το συγκρίνεις αυτό με αυτό που κάνουμε μαζί ως System, καταλαβαίνεις γιατί η ομάδα έχει σημασία και το να συναντιούνται και να συγχωνεύονται ορισμένα ταλέντα έχει σημασία και αυτό το μαγικό πράγμα που αποτυπώνεται όταν το κάνεις αυτό έχει σημασία», πρόσθεσε.

Όταν του ζητήθηκε να διευκρινίσει το σχόλιό του ότι οι System of a Down «θα έπρεπε να είχαν χωρίσει τους δρόμους τους το 2006», ο John Dolmayan δήλωσε ότι αν ο Serj Tankian ήθελε να αποσυρθεί, το συγκρότημα θα έπρεπε να συνεχίσει με άλλον τραγουδιστή.

«Νομίζω ότι θα έπρεπε να είχαμε προχωρήσει και αν ο Serj δεν ήθελε να είναι στο συγκρότημα εκείνη τη στιγμή, θα έπρεπε απλά να είχαμε προχωρήσει και να το κάνουμε με κάποιον άλλο. Αλλά αυτό συμβαίνει όταν είσαι πιστός και θέλεις πραγματικά να δουλέψει το πράγμα, θα ανεχτείς πράγματα που μπορεί να είναι επιζήμια για την υγεία του συγκροτήματος ή την υγεία της κατάστασης», σχολίασε.

«Ίσως θα ήταν καλύτερα αν προχωρούσαμε και παίρναμε έναν άλλο τραγουδιστή για ένα ή δύο άλμπουμ και συνεχίζαμε να κάνουμε μουσική και να φέρναμε τον Serj πίσω αργότερα αν ήθελε να επιστρέψει. Αυτό πιθανόν να ήταν καλύτερο. Αλλά όπως είναι, νομίζω ότι σπαταλήσαμε 15 – 20 χρόνια από τη ζωή μας περιμένοντας», υποστήριξε.

Ο John Dolmayan διευκρίνισε ότι όταν οι System of a Down ανεβαίνουν μαζί στη σκηνή περνούν «υπέροχα», όμως σημείωσε ότι είναι «απογοητευτικό» που το συγκρότημα δεν πραγματοποιεί περισσότερες συναυλίες.

«Όταν βρισκόμαστε πραγματικά στη σκηνή, είναι υπέροχα. Απλά όταν φτάνουμε σε αυτό το σημείο είναι απογοητευτικό. Έχουμε κλείσει μία συναυλία για το επόμενο έτος. Μια συναυλία. Αυτό είναι όλο», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον ντράμερ, αρκετά από τα μέλη των System of A Down θα προτιμούσαν το συγκρότημα να κάνει περισσότερες ζωντανές εμφανίσεις.

«Νομίζω ότι θα θέλαμε να δουλεύουμε πολύ περισσότερο, αλλά ο Serj έχει επίσης πρόβλημα με τη μέση του τώρα, έχει χαλάσει τη μέση του. Και απλά δεν θέλει να περιοδεύει τόσο πολύ όσο εμείς οι υπόλοιποι. Κοίτα, αν η γυναίκα μου μού έλεγε ότι θα κάνουμε σεξ μία φορά το χρόνο, θα είχα χωρίσει. Οπότε καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό», είπε.

«Δεν νομίζω ότι αυτό είναι βιώσιμο». Οι υπόλοιποι από εμάς θέλουμε να δουλεύουμε πολύ περισσότερο από ό,τι αυτός. Τώρα δεν ξέρω αν αυτό σημαίνει ότι απλά θα χωρίσουμε και θα το ξεχάσουμε και θα το ονομάσουμε καριέρα ή αν θα προχωρήσουμε με κάποιον άλλο ή αν ο Serj θα αλλάξει γνώμη», συνέχισε.

Το καλύτερο σενάριο για τον John Dolmayan είναι να κάνει το συγκρότημα «15 – 20 συναυλίες τον χρόνο» με τον Serj Tankian και να επιστρέψει στο στούντιο να ηχογραφήσει τα τραγούδια που έχει έτοιμα εδώ και χρόνια.

«Ακόμα και αυτό θα ήταν αρκετό. Θα μπορούσαμε να πάμε σε μέρη που δεν έχουμε πάει εδώ και πολύ καιρό και να παίξουμε μπροστά σε θαυμαστές που δεν μας έχουν δει ποτέ να παίζουμε. Αυτό είναι σημαντικό για εμένα», τόνισε.

«Δεν ξέρω τι θα συμβεί. Ακόμα και όταν μιλάω για τους System με απογοητεύει, γιατί ξέρω ποιες είναι οι δυνατότητές μας. Και ξέρω ότι αν κάνουμε ένα άλμπουμ, θα είναι φανταστικό γιατί έχουμε τραγούδια που είναι έτοιμα εδώ και πέντε – έξι χρόνια, απλά πρέπει να μπούμε και να τα ηχογραφήσουμε. Και δεν ξέρω αν αυτό θα συμβεί ή όχι», πρόσθεσε.

«Έχεις μόνο μία ευκαιρία στη ζωή. Κάνε ό, τι καλύτερο μπορείς», κατέληξε ο ντράμερ.