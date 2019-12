To συγκρότημα αποτελούν οι Αλεξάνδρα Μπουνάτσα (τραγούδι), Κώστας Καραμήτσος (πλήκτρα – p rogramming) και Λεωνίδας Αναγνώστου (ακουστική κιθάρα).

Οι Les Au Revoir επιστρέφουν δισκογραφικά με το δεύτερο ολοκληρωμένο άλμπουμ τους που έχει τίτλο «Στους Πέντε Ανέμους», στο οποίο διασκευάζουν μερικές από τις μεγαλύτερες διαχρονικές επιτυχίες του καταξιωμένου συνθέτη και διεθνούς φήμης πιανίστα Στέφανου Κορκολή.

Με αφορμή, λοιπόν, τον καινούργιο τους δίσκο τους βρήκαμε και κανονίσαμε να μιλήσουμε για όλα!

Συνέντευξη | Ηρώ Τζημίκα

Γεια σας παιδιά! Χαίρομαι που βρισκόμαστε για αυτή τη συνέντευξη! Καταρχάς, έρχονται γιορτές και θέλω να μου πείτε πώς νιώθετε. Σας αρέσουν; Είστε τέτοιοι τύποι; Ξέρετε, μαζέματα οικογενειακά κτλ.

(Κώστας) : Φυσικά και μας αρέσουν οι γιορτές, τα μαζέματα των οικογενειών και των φιλών, η όμορφη χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα. Τα τελευταία χρόνια, όμως, από την στιγμή που δημιουργήθηκαν οι Les Au Revoir, αυτή την περίοδο έχουμε αρκετά μακρινά ταξίδια και συνεχείς ζωντανές εμφανίσεις. Πολλές φορές έρχονται οι δικοί μας άνθρωποι στις κοντινές μας εμφανίσεις… αλλά και μεταξύ μας νοιώθουμε ότι είμαστε μια οικογένεια όποτε προσπαθούμε να περάσουμε όσο πιο όμορφα γίνεται, χωρίς να χάσουμε το «Christmas Spirit»! και για αυτό θα θέλαμε να αφιερώσουμε σε εσάς και τους αναγνώστες σας το τραγούδι μας «Χριστούγεννα Μαζί», αλλά και την διασκευή που έχουμε κάνει στο κλασικό τραγούδι του Chris Rea «Driving Home for Christmas».

Πώς περνάτε αυτό το διάστημα και τι κάνετε μέσα στη μέρα σας;

(Κώστας): Αυτό το διάστημα έχουμε συνεχείς ζωντανές εμφανίσεις, σε διάφορα μέρη της Ελλάδος παρουσιάζοντας το νέο μας album «Στους Πέντε Ανέμους»! Κατά τ’ αλλά, ο προσωπικός χρόνος του καθενός μας αφιερώνεται και πάλι στην ακρόαση και στην δημιουργία μουσικής, όπως και στην προσωπική ξεκούραση, όπως την ορίζει ο καθένας μας.

(Λεωνίδας): Σε ένα εβδομαδιαίο πρόγραμμα σίγουρα εργασία, κάποια πρόβα για να δουλέψουμε νέο υλικό, κάποιες ώρες μαθήματα, μελέτη μουσικής και οργάνου, καθώς και αρκετές ώρες σπίτι οικογενειακά.

Περνάω κατευθείαν στο κυρίως θέμα, αναφέροντας τον ολοκαίνουργιο δίσκο που κυκλοφορήσατε «Στους Πέντε Ανέμους», από την Plus Rec / Panik Records . Ένα υπέροχο δώρο για όλους, για να το ακούμε χαλαρά αυτές τις γιορτινές μέρες που έρχονται! Θέλω να μάθω τα πάντα γι’ αυτό και για όλη την ιδέα, οπότε ξεκινήστε να μου τα λέτε!

(Αλεξάνδρα): Είχαμε συμπεριλάβει στο playlist μας την διασκευή που ετοιμάσαμε στο τραγούδι «Στους Πέντε Ανέμους», το οποίο είναι και το πρώτο τραγούδι του δίσκου. Πήραμε το θάρρος μέσω της εταιρείας μας και με την βοήθειά της το στείλαμε στον Στέφανο Κορκολή, ο οποίος αγκάλιασε με ενδιαφέρον την διασκευή και την ιδέα μας για έναν ολοκληρωμένο δίσκο αφιερωμένο σε συνθέσεις του διασκευασμένες από μας. Η διαδικασία της παράγωγης κράτησε έναν χρόνο και ιδού το αποτέλεσμα, οι συνθέσεις του Στέφανου Κορκολή μέσα από το μουσικό πρίσμα των Les Au Revoir.

(Κώστας): Δουλέψαμε με πολύ αγάπη, μεράκι και σεβασμό πάνω στις συνθέσεις και ελπίζουμε ότι το αποτέλεσμά μας είναι αξιοπρεπές και θα σας κρατήσει όμορφη συντρόφια. Θα έλεγα ότι ίσως η ιδέα ξεκίνησε θέλοντας να «πειράξουμε» τραγούδια άλλων δεκαετιών μιας και μέχρι τώρα διασκευάζαμε τραγούδια πολύ παλιότερα, από τις δεκαετίες των ‘40s, ‘50s, ‘60s… Έτσι φτάσαμε στα ‘90s σε μια περίοδο που ο Στέφανος Κορκολής έγραψε μερικά απ τα πιο όμορφα pop τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ!

(Λεωνίδας): Θέλαμε να αγγίξουμε κάποιον καλλιτέχνη που μας αρέσει, με υλικό που πιστεύαμε ότι θα μας ταιριάζει και θα μπορούσαμε να το φέρουμε στην δική μας αισθητική.

Διαχρονικές επιτυχίες του Στέφανου Κορκολή σε μοναδικές διασκευές σε αυτό το άλμπουμ. Ο Στέφανος Κορκολής είναι ένας υπέροχος καλλιτέχνης και τα τραγούδια του έχουν μείνει ανεξίτηλα στο χρόνο. Πειράξατε τα 90’ς και τα φέρατε στο σήμερα. Σας αρέσει εκείνη η εποχή; η πιο “vintage”…

(Κώστας): Σε όλες τις εποχές έχουν γραφτεί πανέμορφα τραγούδια τα οποία αξίζει να ξανακουστούν υπό από ένα πιο σύγχρονο πρίσμα. Αυτό είναι που κάνουμε μέχρι στιγμής εμείς ως Les Au Revoir. Προσπαθούμε να προσεγγίσουμε όμορφα τραγούδια του παρελθόντος με σεβασμό και να τα φέρουμε στο σήμερα.

(Αλεξάνδρα): Τα ‘90s είναι μία ρομαντική περίοδος, μία περίοδος που τη ζήσαμε όλοι λίγο – πολύ, είτε γιατί γεννηθήκαμε σ’ αυτήν την περίοδο και ήταν τα πρώτα ακούσματά μας σαν παιδιά, είτε γιατί ήταν η εφηβεία μας. Δεν την βλέπουμε απλά σαν μία vintage εποχή. Είναι μέρος του ποιοι είμαστε μουσικά σήμερα.

(Λεωνίδας) : Ο Στέφανος Κορκολής είναι ένας μεγάλος συνθέτης που υπέγραψε πολλές επιτυχίες. Κάθε εποχή έχει καλές μουσικές που αξίζει να ακούσεις, αλλά και να πειραματιστείς παίζοντας ή διασκευάζοντας.

Γενικώς όμως είστε και εσείς τέτοια φάση από ότι έχω δει, retro , vintage . Το περνάτε πολύ στις διασκευές και τα τραγούδια σας. Τι σας δίνει έμπνευση;

(Κώστας): Υπάρχουν πολύ όμορφα τραγούδια που γράφτηκαν στο παρελθόν και όσα χρόνια κι αν περάσουν θα τα ακούσεις και κάτι θα νιώσεις, θα ερωτευτείς, θα νοσταλγήσεις…

(Αλεξάνδρα): Η επιστροφή σε κλασικά αγαπημένα τραγούδια είναι μια ανάγκη της εποχής στην οποία ζούμε. Μία εποχή με κρίση ηθικών αξιών, κρίση στη δημιουργία και κρίση στη ζωή! Επιστρέφεις σε ακούσματα αγαπημένα, γιατί αυτό σου προσφέρει μια αίσθηση ευφορίας για να αντιμετωπίσεις τις δυσκολίες της ζωής.

Αν γυρνούσατε το χρόνο πίσω «μουσικά» πού θα θέλατε να ζούσατε;

(Λεωνίδας) : Είναι πολλές οι εποχές που αξίζουν αναφοράς, αλλά αν πρέπει να διαλέξω θα ήταν στα μέσα του 20ου αιώνα στην Αμερική όπου το ένα στυλ της jazz διαδεχόταν το άλλο, με εξαιρετικές μουσικές.

(Κώστας): Θα θελα να γυρνούσα στα late ‘60s, όπου συνέβησαν οι μεγάλες και δραστικές αλλαγές όσον αφόρα την μουσική, με νέα μουσικά ιδιώματα τα οποία γεννήθηκαν εκείνη την περίοδο.

(Αλεξάνδρα): Στα τέλη των ‘90s αρχές ‘00s, την περίοδο που το διαδίκτυο αλλάζει δραστικά την ζωή μας. Αυτή η αλλαγή με έκανε να νιώθω τότε σαν μικρό παιδί, ακούγοντας καλλιτέχνες – είδωλα ότι έρχονταν πιο κοντά μου και έτσι το άπιαστο γίνονταν πιο προσιτό.

Πιάνομαι από τον τίτλο… «Στους Πέντε Ανέμους»… Ένα από τα πιο ερωτικά τραγούδια όλων των εποχών, προσωπικά για εμένα… Τι σημαίνει για τον καθένα σας…;

(Κώστας): Δύσκολη ερώτηση και ακόμα πιο δύσκολη η απάντηση σ’ αυτό. Σημαίνει πολλά πράγματα. Όπως το να περιφέρεσαι άσκοπα στην ζωή «Στους Πέντε Ανέμους», χωρίς να έχεις κάποιους στόχους ή χωρίς ουσιαστική αγάπη…

(Αλεξάνδρα): Οι πέντε άνεμοι συμβολίζουν την περιπλάνηση και την επιστροφή στον τόπο σου, σ’ αυτό που αγαπάς, στο πεπρωμένο σου. Αν ανατρέξουμε στην «Οδύσσεια» του Ομήρου, ο Οδυσσέας θα χρησιμοποιούσε τον ασκό του Αιόλου για να γυρίσει στην Ιθάκη του.

«Σκόνη Και Θρύψαλα»… Θα το κάνατε αυτό για έναν έρωτα; Θα γινόσασταν σκόνη και θρύψαλα; Με λίγα λόγια, θα τα διαλύατε όλα, ή στις σχέσεις σας κρατάτε άμυνες και το πηγαίνετε πιο safe?

(Αλεξάνδρα): Το να κάνεις τα πράγματα «Σκόνη Και Θρύψαλα» στον έρωτα αντικατοπτρίζει και το πόσο μακριά μπορείς να φτάσεις στη ζωή σου, πόσο τολμηρός είσαι. Σαν καλλιτέχνες που δεν θέλουμε να έχουμε ταβάνι, το «Σκόνη Και Θρύψαλα» μας εκφράζει απόλυτα.

(Κώστας): Ο έρωτας είναι απρόβλεπτος, αν είναι αληθινός σε κάνει σκόνη και θρύψαλα κάποια στιγμή. Αν ερωτεύεσαι με άμυνες, τότε δεν ερωτεύεσαι πραγματικά, αλλά λες ότι είσαι ερωτευμένος λόγω προσωπικής ανάγκης

(Λεωνίδας) : Ναι, το έχω κάνει!

Εκτός από τα κλασικά αγαπημένα, έχετε και συνεργασίες μοναδικές μέσα στο δίσκο. Μιλήστε μου και για αυτές και για την επιλογή των τραγουδιστών στα ντουέτα!

(Κώστας): Με τον Χρήστο Δάντη που συμμετέχει στο «Ti Voglio» συνεργαστήκαμε για έναν ολόκληρο χειμώνα στο «Stage live» στην Θεσσαλονίκη και στο «Fantasia» στην Αθηνά. Όταν δημιουργούσαμε το συγκεκριμένο τραγούδι θεωρήσαμε ότι ήταν ο καταλληλότερος ώστε κάνει το συγκεκριμένο ντουέτο με την Αλεξάνδρα. Τον εκτιμούμε πολύ σαν καλλιτέχνη, αλλά και σαν άνθρωπο. Με τον Γιώργο Καραδήμο γνωριστήκαμε μέσω της πρότασης που του κάναμε να συμμετέχει στο ντουέτο «Δεν Μπορούμε», γιατί πιστέψαμε πολύ στην φωνή του και θεωρήσαμε ότι ταιριάζει απόλυτα για το συγκεκριμένο τραγούδι.

«Αγάπη παράξενη»… Έχετε νιώσει ποτέ έτσι στη ζωή σας; Να μην ξέρετε πού θα σας βγάλει ;

(Αλεξάνδρα): Κάθε δυνατή αγάπη εκφράζεται και από δυνατά συναισθήματα. Συναισθήματα μίσους και έρωτα, ζήλιας, λαχτάρα. Το «Αγάπη Παράξενη» είναι ένα τραγούδι για την ζήλια και την κτητικότητα. Άσχημα χαρακτηριστικά μιας σχέσης. Άσχημα αλλά ανθρώπινα. Ανθρώπινα, όπως άνθρωποι είμαστε κι εμείς και θα ήταν ψέμα να πούμε ότι έστω και μια φορά στη ζωή μας δεν ποθήσαμε κάτι τόσο πολύ, που δεν θέλαμε να το έχει άλλος.

(Κώστας): Φυσικά! Αυτό είναι και το νόημα της αγάπης και του ερώτα. Να μη ξέρεις που θα σε βγάλει. Να αφεθείς σ αυτό που νιώθεις χωρίς άμυνες.

(Λεωνίδας) : Έχω νιώσει έτσι, αλλά τελείωσε γρήγορα.

Μιας και έβγαλα ερωτήσεις από τους τίτλους μερικών τραγουδιών και μιλάμε για τις σχέσεις των ανθρώπων. Πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα στις μέρες μας; έχουν αλλάξει και γενικώς τις βλέπω επιφανειακές… Φοβόμαστε να δεθούμε… Γιατί πιστεύετε; έχουν παίξει ρόλο και τα σοσιαλ μιντια σε όλο αυτό το «απρόσωπο»;

(Λεωνίδας) : Με λύπη βλέπω ανθρώπους να βγαίνουν για ένα καφέ και, αντί να πούνε δυο κουβέντες ουσιαστικές, να βλέπουν τα κινητά τους. Όμως, θεωρώ ότι, ανεξαρτήτως της εποχής που ζούμε, αυτοί που θέλουν να έχουν σχέσεις ουσίας με τον/ την σύντροφό τους, ή τους φίλους τους, θα τις έχουν.

(Κώστας): Φοβόμαστε να δεθούμε και να δοθούμε. Αυτό είναι μια αλήθεια και ας είναι σκληρή. Έχουν αποξενωθεί οι άνθρωποι, ο καθένας στον μικρόκοσμό του και πίσω από τα social media, τα οποία προβάλλουν αυτό που θέλουμε να δείξουμε ότι είμαστε και όχι αυτό που είμαστε πραγματικά. Πιστεύω, όμως, και ελπίζω, ότι πάντα θα υπάρχουν αληθινές σχέσεις, είτε ερωτικές, είτε φιλικές, όσο αφηνόμαστε στο συναίσθημα και στην αλήθεια.

Τα περισσότερα τραγούδια σε αυτό το δίσκο μιλάνε για τον έρωτα… Τελικά δεν θα σταματήσουμε ποτέ να τα δίνουμε όλα όταν ακούμε ένα αγαπημένο τραγούδι που οι στίχοι μας φέρνουν αναμνήσεις από κάτι που αγαπήσαμε πολύ, έτσι;

(Κώστας): Η μουσική εκφράζει τα συναισθήματα των ανθρώπων ίσως καλύτερα απ’ όλες τις τέχνες. Όλοι μας είμαστε δεμένοι με στίχους και με τραγούδια που έχουν σημαδέψει στιγμές μας, έρωτες και απώλειες. Και, φυσικά, όχι, δεν θα σταματήσουμε ποτέ να τα δίνουμε όλα!

Παρόλα αυτά θέλω να μιλήσουμε για το πώς ξεκινήσατε εσείς… Θα ήθελα να μου πείτε την ιστορία σας, πώς γνωριστήκατε και πώς φτάσατε να βγάζετε αυτό το υπέροχο αποτέλεσμα… Γιατί είναι δύσκολο να «συμβιώνουν» γκρουπς το έχουμε δει ανά τα χρόνια ότι λίγοι μένουν… Προφανώς εσείς έχετε χημεία και αυτό φαίνεται…

(Κώστας): Είμαστε τυχεροί σ’ αυτό, γιατί παρόλο που είμαστε τρεις εντελώς διαφορετικοί άνθρωποι όντως υπάρχει μεταξύ μας αυτή η χημεία που αναφέρεις. Είναι κάτι που δεν μπορεί να εξηγηθεί με λόγια, αλλά συμβαίνει ευτυχώς. Γνωριστήκαμε μέσω του παραγωγού μας Χάρη Πρώιου (Plus Rec) και με σκληρή δουλειά και αγάπη γι’ αυτό που κάνουμε φτάσαμε σήμερα να είμαστε ένα γκρουπ, αλλά και μια οικογένεια, που λέγεται Les Au Revoir.

Πώς είναι η σχέση μεταξύ σας; Και θέλω να μου πείτε και ένα μικρό μυστικό ο ένας για τον άλλον που δεν γνωρίζουμε (γέλια)

(Κώστας): Έχουμε πολύ καλές, ανθρώπινες και ουσιαστικές σχέσεις πέραν της μουσικής. Αυτό είναι και που μας ενώνει τόσο δυνατά και συνεχίζουμε παρέα. Μικρό μυστικό ….χμμμ. Εγώ δεν αντέχω στιγμή με τον κλιματισμό στο αυτοκίνητο στα ταξίδια μας. Η Αλεξάνδρα παρακολουθεί μόνιμα κορεάτικες σειρές και ο Λεωνίδας είναι τις περισσότερες φορές ήρεμος και λιγομίλητος στα ταξίδια.

Πείτε μου μια πολύ αστεία στιγμή που θυμάστε στη μέχρι τώρα πορεία σας, που θα τη λέτε για πολύ καιρό ακόμα… κάτι σαν ευτράπελο ή ένα τρομακτικό σκηνικό on stage ! (γέλια)

(Κώστας): Η Αλεξάνδρα γενικώς έχει πολύ έντονη σκηνική παρουσία και δεν σταματά λεπτό να χορεύει ενώ τραγουδάει. Σε live μας -και όχι μόνο σε ένα- έχει παρασύρει πολλές φορές τον εξοπλισμό μου σε σημείο που έχει σταματήσει το live λόγω του ότι βγήκαν όλα τα καλώδια από την θέση τους!

Και επίσης θα ήθελα στα πολύ γρήγορα να μιλήσουμε λίγο και για το όνομά σας και για την ιστορία πίσω από το « les au revoir».

(Les Au Revoir): Εις το επανιδείν, αυτό σημαίνει το Les Au Revoir, τραγούδια του παρελθόντος τα οποία έρχονται στο σήμερα.

Ποια είναι η συνταγή της επιτυχίας για εσάς; Για μια επιτυχημένη πορεία στο χώρο που είναι αρκετά δύσκολος; Γιατί υπάρχουν αρκετοί νέοι ταλαντούχοι τραγουδιστές εκεί έξω…

(Λεωνίδας) : Συνταγή δεν υπάρχει! Αγαπάμε να παίζουμε μουσική και αυτό είναι όλο.

(Κώστας): Δεν υπάρχει συνταγή επιτυχίας. Όλα γίνονται με σκληρή δουλειά, επιμονή, υπομονή και αγάπη γι αυτό που κάνεις. Αν το αγαπάς και το υπηρετείς με πάθος, θα έρθει η μέρα που η μουσική που κάνεις θα βρει τον δρόμο της προς το ακροατήριο.

Επίσης δίνετε προς τα έξω μια υπέροχη εικόνα και προσεγμένη αρκετά. Πόσο μεγάλο ρόλο παίζει η εικόνα για έναν καλλιτέχνη; Από το πώς φαίνεται, μέχρι το τι ρούχα φοράει και τι βιντεο κλιπ κάνει…

(Αλεξάνδρα): Είναι αναγκαίο κακό της εποχής να εστιάζεται η προσοχή μας και σε άλλα πράγματα πέραν της μουσικής, όπως το στιλιστικό, τις φωτογραφίσεις, τα social media. Ευτυχώς, όμως, σε μικρό βαθμό και δεν μας αποσπά από το να γινόμαστε καλύτεροι σε προσωπικό και ομαδικό επίπεδο. Το άρτιο αποτέλεσμα της εικόνας μας πηγάζει από τον σεβασμό προς τον εαυτό μας, αλλά και προς το κοινό που μας παρακολουθεί.

(Κώστας): Σίγουρα παίζει μεγάλο ρόλο η εικόνα, η οποία θα πρέπει να συνάδει και με την μουσική που δημιουργείς. Ζούμε στην εποχή της εικόνας άλλωστε.

Ανάφερα την εικόνα… Στην εικόνα βασίζονται τα μουσικά talentshows. Παρακολουθείτε κάποιο; και τελικά τι γίνεται και είναι τόσα πολλά; Επίσης πριν λίγο καιρό, είχα κάνει συνέντευξη με τον αγαπημένο Στέφανο Κορκολή και μου είχε πει χαρακτηριστικά «είμαστε μια ατελείωτη όπερα»! (γέλια) Δεν ξέρω κατά πόσο το βλέπετε έτσι κι εσείς…

(Κώστας): Γενικώς δεν υπάρχει ο χρόνος να παρακολουθήσουμε, αλλά κλεφτές ματιές ρίχνουμε. Τα talent shows έχουν και θετικό και αρνητικό χαρακτήρα. Θετικό γιατί όντως μπορείς να παρουσιάσεις άμεσα την δουλειά σου σε παρά πολύ κόσμο και να ακούσεις άμεσα κριτικές από καταξιωμένους ανθρώπους του χώρου,. Αρνητικό γιατί δεν «ψήνεσαι» και, από την μια μέρα στην άλλη, ξαφνικά, ίσως να μην μπορέσεις να ανταποκριθείς σε κάποια standards του χώρου.

Στην αρχή σας, όπως σίγουρα και τώρα θα υπάρχουν στιγμές που είναι δύσκολες. Τι κάνετε σε αυτές τις περιπτώσεις; Το ρωτάω γιατί κι άλλοι νέοι θα διαβάσουν τη συνέντευξη, οπότε ίσως τους δώσετε μικρές συμβουλές.Ποια ήταν η πιο δύσκολη περίοδος για εσάς; Και θέλω να μου πείτε πώς αντιμετωπίζετε μια τέτοια κατάσταση…

(Κώστας): Η πιο δύσκολη περίοδος για μας ήταν στο ξεκίνημά μας, όταν προσπαθούσαμε να χτίσουμε τον ήχο μας και τον χαρακτήρα που θα χουμε ως συγκρότημα, όπως επίσης και τις επιλογές που θα κάναμε για το ρεπερτόριό μας. Μια δύσκολη περίοδο την αντιμετωπίζεις με ηρεμία, κατανόηση, συνεργασία και πάνω απ όλα αγάπη και επιμονή για το καλύτερο αποτέλεσμα, το οποίο τελικά θα σε δικαιώσει.

(Αλεξάνδρα): Η φράση των μεγαλύτερων «ότι χαλάει το φτιάχνουμε, δεν το πετάμε» είναι νομίζουμε και αυτή που εκφράζει το πως ξεπερνάμε τις δυσκολίες.

Μουσική… Όταν δεν είμαστε καλά, όταν είμαστε καλά… Τι είδος θα επιλέξετε να ακούσετε και στις δύο περιπτώσεις; Και πείτε μου μερικές αγαπημένες επιλογές το τελευταίο διάστημα…

(Κώστας): Ο καθένας μας τελείως διαφορετικά πράγματα. Όταν είμαι καλά, funk, reggae, soul, hip hop και δυνατή ηλεκτρονική μουσική. Όταν δεν είμαι καλά, trip hop και γενικώς ηλεκτρονική downtempo, αλλά και ελληνικό ροκ και έντεχνο που με αυτά μεγάλωσα. Γενικώς, η λίστα είναι μεγάλη. Ακούμε και ακούω τα πάντα κυριολεκτικά.

(Λεωνίδας) : Το είδος δεν είναι ποτέ το ίδιο. Ένα album που έχω ακούσει αρκετά τον τελευταίο καιρό είναι το «Blues Dream» του Bill Frisell.

(Αλεξάνδρα): Στο «ακούω τα πάντα» του Κώστα θα συμφωνήσω και ίσως με λιγότερη ντροπή πλέον μιας και είναι τάση της εποχής να ακούμε «τα πάντα». Αν αυτή την ερώτηση μου την έκαναν 8 χρόνια πριν και άκουγα πάλι τα πάντα θα στεναχωριόμουν γιατί θα έπρεπε να απαντήσω ένα, το πολύ δύο, είδη μουσικής. Χαίρομαι που ο κόσμος πλέον δεν έχει παρωπίδες και ακούει μουσική σύμφωνα με το συναίσθημα της στιγμής,

Ποιος στίχος από ένα αγαπημένο τραγούδι μπορεί να περιγράψει την περίοδο που βιώνετε τώρα;

(Λεωνίδας) : Αλκίνοος Ιωαννίδης – «Παιδί»

Ξυπνάς και γίνεται η ζωή απ’ την αρχή ξυπνάς και γίνομαι παιδί / Στο μικρό σου χέρι μια πεταλούδα οι αιώνες / Οι κύβοι πέφτουν και γελάς που σε κοιτώ χρώματα γύρω σου παντού φεγγοβολάς κι ανθίζεις / Άξιζε να ζήσω να σε δω.

(Κώστας): Chris Rea – «Driving Home for Christmas»

(Αλεξάνδρα): Chris Rea – «Driving Home for Christmas»

So I sing for you though you can’t hear me

When I get trough and feel you near me

Driving in my car i’m driving home for Christmas

Driving home for Christmas with a thousand memories

Ας περάσουμε στο χαλαρό κομμάτι… Μένετε στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη; Σας αρέσει; Και πού θα βγείτε, πώς θα περάσετε το χρόνο σας;

(Αλεξάνδρα): Ο Κώστας και ο Λεωνίδας στην Θεσσαλονίκη και εγώ στην Αθήνα εδώ και λίγους μήνες. Μας αρέσει, φυσικά, και στις δυο μεγάλες πόλεις της Ελλάδας, παρότι υπάρχουν και πολλά αρνητικά. Στον ελεύθερό μας χρόνο πάμε σε συναυλίες άλλων καλλιτεχνών, κινηματογράφο με τους φίλους μας, ή χαλαρά για κρασάκι και φαγητό.

Χόμπις;

(Κώστας): Συλλογή βινυλίων.

(Λεωνίδας) : Να ακούω μουσική και να πηγαίνω σε live!

(Αλεξάνδρα): Χορός, θέατρο.

Ασχολείστε με τα σοσιαλ; Ποιο είναι ένα από τα τελευταία πράγματα που είδατε και σας έκανε μεγάλη εντύπωση; Αν και αλήθεια είναι ότι τα περισσότερα είναι –λίγο-άσχημα…

(Αλεξάνδρα): Ασχολούμαστε όσο μας το επιτρέπει ο χρόνος μας και για να είμαστε σε επαφή με τον κόσμο που παρακολουθεί τη μουσική μας. Αυτό που μας κάνει αρνητική εντύπωση είναι ότι το διαδίκτυο έχει γίνει ένα τεράστιο λαϊκό δικαστήριο. Και τις περισσότερες φορές από ανθρώπους οι οποίοι κρίνουν και κατακρίνουν χωρίς ουσιαστική γνώση για το αντικείμενο που κρίνουν.

Το κοινό της Θεσσαλονίκης και γενικά, της βόρειας Ελλάδας σας απολαμβάνει σε live εμφανίσεις σχεδόν όλες τις μέρες της εβδομάδας. Υπάρχουν σχέδια για εμφανίσεις στην Αθήνα ή άλλες πόλεις;

(Λεωνίδας): Ταξιδεύουμε συνεχώς σε όλη την Ελλάδα και παρουσιάζουμε την μουσική μας. Τις εμφανίσεις μας τις ανακοινώνουμε διαρκώς μέσα από τα social media μας. Για το μήνα Δεκέμβριο έχουμε τους εξής προορισμούς: Αγρίνιο, Κεφαλονιά, Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Αλεξανδρούπολη, Ορεστιάδα, Δράμα, Αθήνα, Πρέβεζα και Καστοριά.

Και τέλος, θα ήθελα να μου πείτε τα επόμενα σχέδιά σας…τι άλλο μας ετοιμάζετε;

(Κώστας): Αυτό τον καιρό είμαστε σε ένα mini tour παρουσιάζοντας το νέο μας album “Στους Πέντε Ανέμους» σε όλη την Ελλάδα! Με την νέα χρόνια θα γίνει και η επίσημη παρουσίαση του album, για την οποία, όμως, ακόμα δεν μπορούμε να αποκαλύψουμε περισσότερες λεπτομέρειες.

