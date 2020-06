Τον Ιάσονα Μανδηλά τον γνωρίσαμε πριν από μερικά χρόνια. Πολυτάλαντος, με πολλές και αξιόλογες συνεργασίες στο καλλιτεχνικό στερέωμα ως ηθοποιός και χορευτής, το τελευταίο διάστημα ήρθε να μας ξεδιπλώσει ακόμα ένα ταλέντο του… το τραγούδι!

Τα δύο του τελευταία hit singles αγαπήθηκαν πολύ από τον κόσμο και το νέο single “Μόνο εσένα” έχει μονοπωλήσει το ενδιαφέρον του κοινού. Ένας καθαρά ποπ χαρακτήρας, με πολλή αγάπη για τη μουσική, ήρθε να ανοίξει ακόμα μία πόρτα… Μία μουσική πόρτα και είμαστε έτοιμοι να ταξιδέψουμε μαζί του και μαζί με τις μελωδίες του!

Πάμε να γνωρίσουμε καλύτερα τον Ιάσονα!

Συνέντευξη | Ηρώ Τζημίκα





Γεια σου Ιάσονα! Χαίρομαι που θα τα πούμε σε αυτή τη συνέντευξη… Προφανώς θέλω να μάθω πώς είσαι αυτό το διάστημα και πώς κυλάει το καλοκαίρι προς το παρόν!

Χαίρομαι και εγώ που θα κάνουμε αυτή την συνέντευξη! Είναι η αλήθεια ότι δεν κάνω πολλά αυτή την περίοδο, προσπαθώ να πηγαίνω για όσα περισσότερα μπάνια μπορώ και βασικά να μην παχύνω από το καθισιό (γέλια).

Είσαι τύπος του καλοκαιριού ή προτιμάς το χειμώνα; και θα ήθελα να μου πεις μία πεντάδα από αγαπημένα σου μέρη…

Είμαι σίγουρα τύπος του καλοκαιριού. Να φανταστείς δεν έχω καν πολλά χειμωνιάτικα ρούχα, και όλο το χειμώνα μετράω αντίστροφα για το καλοκαίρι. Σίγουρα ένας από τους αγαπημένους προορισμούς είναι η Σύρος, που έχουμε εξοχικό, αν και δεν είμαστε από εκεί, και έχω περάσει όλα μου τα καλοκαίρια σαν παιδί. Και μετά οι πιο κλασσικοί προορισμοί είναι η Πάρος, η Μύκονος, η Ιθάκη και πιστεύω και η Ζάκυνθος και αν δεν έχω πάει ακόμα.

Για να ξεκινήσουμε, θα σε ρωτήσω πώς είδες όλο αυτό που συνέβη με τον κορωνοιο το οποίο για να είμαστε και ειλικρινείς, δεν ξέρουμε πώς ακριβώς θα χτυπήσει ή αν χτυπήσει ξανά…

Θεωρώ ότι ήταν σίγουρα μια πολύ δύσκολη περίοδος για όλους μας, κυρίως ψυχολογικά. Κανένας μας δεν ήξερε πως να το διαχειριστεί και όλοι νομίζω αντιδράσαμε πολύ διαφορετικά. Είναι μια ιστορική στιγμή που θεωρώ ότι θα κάνουμε όλοι αρκετό καιρό να ξεπεράσουμε.

Τι έκανες καθόλη τη διάρκεια της καραντίνας και φυσικά στο ρωτάω αυτό, γιατί ο δικός μας χώρος ήταν από τους πρώτους που είχαν τη μεγαλύτερη «πληγή» και θα αργήσει να συνέλθει…

Για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα είναι η αλήθεια ότι δεν έκανα απολύτως τίποτα. Έτρωγα πάρα πολύ και έβλεπα για ατέλειωτες ώρες σειρές και ταινίες. Τον τελευταίο μήνα έχω καταφέρει να το αλλάξω αυτό, είμαι αρκετά πιο δημιουργικός, προσπαθώ να προσέχω την διατροφή μου και να γυμνάζομαι. Έχω αρχίσει επίσης να δουλεύω πολύ εντατικά τα επόμενα μου δισκογραφικά βήματα. Η αλήθεια είναι ότι στεναχωρήθηκα πάρα πολύ που τόσο απότομα σταματήσαμε τις εμφανίσεις μας στο Estate με την Έλενα Παπαρίζου, Σάκη Ρουβά, και Στέλιο Ρόκκο, και γενικά που ακυρώθηκαν διάφορα πράγματα που είχαμε κανονισμένα για το καλοκαίρι. Είναι η αλήθεια ότι ο δικός μας χώρος θα κάνει πολύ καιρό να επανέλθει και λίγοι είναι αυτοί που μπορούν να καταλάβουν πόσο δύσκολα περνάμε.

Ποιο είναι το κλίμα που επικρατεί στον κύκλο σου; Ποια γνώμη επικρατεί για όλα αυτά που ζούμε και είναι σαφώς πρωτόγνωρα…

Οι γνώμες ποικίλλουν αλλά όλοι μιλάμε σε ένα θεωρητικό επίπεδο, και όλοι έχουμε αποκτήσει μια άποψη προσπαθώντας να ερμηνεύσουμε αυτό που μας συμβαίνει και να το διαχειριστούμε. Εγώ προσπαθώ να πάρω εντελώς απόσταση από το όλο θέμα, κρατώντας πάντα τον εαυτό μου προστατευμένο όσο το δυνατόν περισσότερο.

Αλλάζουμε κλίμα και από τα κοινωνικά, περνάμε στα πιο προσωπικά! Θα ήθελα να μου κάνεις μια εισαγωγή για εσένα, ώστε να γνωρίσουμε καλύτερα. Από πού κατάγεσαι, πού έχεις μεγαλώσει, πώς θυμάσαι τα παιδικά σου χρόνια κι όλα αυτά τα ωραία!

Μεγάλωσα στην Αθήνα, στην Αγία Παρασκευή, η μαμά μου κατάγεται από το Αγρίνιο ενώ ο μπαμπάς μου από την Αγιά και τον Τύρναβο, αν και το μόνο εξοχικό που έχουμε είναι στο Γαλησσά της Σύρου. Από πάρα πολύ μικρός είχα μια πολύ έντονη καθημερινότητα με πρόγραμμα γεμάτο προπονήσεις, μαθήματα πιάνου και πολλές εξωσχολικές δραστηριότητες.

Χορός, τραγούδι… αλλά κυρίως σε γνωρίσαμε ως χορευτή… Κυλούσε από πάντα στο αίμα σου και είπες ότι θα ασχοληθείς με αυτό ή ήταν κάτι το οποίο προέκυψε στην πορεία;

Από πάντα θυμάμαι τον εαυτό μου μπροστά στην τηλεόραση να βλέπω και να αντιγράφω όλα τα βίντεο κλιπ και να βάζω τέρμα την μουσική στο σαλόνι και να κάνω ολόκληρα show. Το πρόβλημα ήταν ότι είχα μια πολύ καλή πορεία στον χώρο του αθλητισμού τον οποίο λάτρευα και λατρεύω ακόμα, και που όπως μπορείς να φανταστείς ήταν πολύ δύσκολο να πάρω την απόφαση να κλείσω αυτό το κεφάλαιο και να μπω στον καλλιτεχνικό χώρο. Φαντάσου ότι στα 16 μου ξεκίνησα το χορό και το τραγούδι, στα 17 παράτησα τον πρωταθλητισμό και στα 18 μετακόμισα στο Λονδίνο για τις σπουδές μου. Παρόλα αυτά, μου κάνει εντύπωση πως εσύ όπως και πολλοί άλλοι με έχουν ξεχωρίσει για την πορεία μου στο χορό, που σε σχέση με την πορεία μου στο musical και στην τηλεόραση (Συμμαθητές) είναι πολύ μικρότερη.

Επίσης θα ήθελα λίγο και τη γνώμη σου στο εξής θέμα. Παλιότερα όπως ξέρουμε, πολλοί γονείς δεν άφηναν τα παιδιά τους να ασχοληθούν με τον καλλιτεχνικό χώρο, ακόμα και αν είχαν μεγάλο ταλέντο και προφανώς ήθελαν να έχουν κάποιες άλλες σπουδές για να μπορέσουν να βγουν και πιο εύκολα στην αγορά εργασίας, μιας και στο επάγγελμα του τραγουδιστή, χορευτή, ηθοποιού υπάρχει μεγάλος κορεσμός. Εσύ είχες ποτέ θέμα με το δρόμο που διάλεξες ή στάθηκες τυχερός και είχες τους δικούς σου στο πλευρό σου; και τι θα έλεγες σε έναν νεαρό που ξεκινάει τώρα και μπορεί να φοβάται να αντικρούσει τους γονείς του;

Είναι ένα θέμα το οποίο θα μπορούσαμε να κάνουμε ολόκληρη συνέντευξη για αυτό, γιατί μιλάμε για το πως αντιμετωπίζει η κοινωνία τον καλλιτεχνικό χώρο, και συγκεκριμένα η κοινωνία στην Ελλάδα. Σε γενικές γραμμές όμως εγώ στάθηκα αρκετά τυχερός και οι γονείς μου ήταν στο πλευρό μου αλλά μετά από πάρα πολλή προσπάθεια και δική μου προσωπική δουλειά, και για να μην σου πω ψέματα και από πάρα πολύ μεγάλους τσακωμούς. Η συμβουλή μου είναι: Η ζωή είναι δική σας και στο τέλος θα πρέπει να ξέρετε ότι εσείς την ζήσατε με τους δικούς σας όρους και κανένας μα κανένας δεν πρέπει να σας υποβάλλει τα όνειρα του, για να μπορεί να είναι αυτός ευχαριστημένος. Όλοι, ακόμα και η οικογένεια σου πρέπει να σε αποδεχθούν για αυτό που είσαι και όχι για αυτό που θα ήθελαν να γίνεις.

Ήσουν ποτέ άνθρωπος που σε επηρέασε η γνώμη τρίτων;

Πάντα σκέφτομαι τι μπορούν να πουν οι άλλοι, αλλά ευτυχώς πάντα κάνω αυτό που θέλω εγώ.

Μιας και μιλάμε για χορό, ας περάσουμε και στο SYTYCD! Πώς ήταν ως εμπειρία ; Θα έκανες πάλι κάτι παρόμοιο ;

Νομίζω ότι ήταν από τις πιο όμορφες και δύσκολες εμπειρίες που έχω ζήσει μέχρι τώρα, αλλά να σου πω την αλήθεια δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι θα το έκανα ξανά.

Τώρα το τραγούδι πώς ήρθε στη ζωή σου ; και βέβαια να σε περάσω και στο πρώτο σου single “χίλια κομμάτια” που θέλω να μάθω τα πάντα γι’αυτό…

Οι σπουδές μου είναι πάνω στο musical, οπότε το τραγούδι υπήρχε επαγγελματικά μέσα στην ζωή μου από πάντα, απλώς πήρε καιρό να πάρω το θάρρος για να κάνω το πρώτο μου δισκογραφικό βήμα. Το “Χίλια Κομμάτια” θα έχει πάντα μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου, το άκουσα τον Σεπτέμβριο του 2018 πρώτη φορά από τον Oshri (Αμερικάνο συνθέτη και τραγουδιστή), και ήξερα αμέσως ότι αυτό πρέπει να είναι το πρώτο μου single. Τα υπόλοιπα είναι ιστορία.

έχεις ακόμα ένα δυνατό hit single με τίτλο «μόνο εσένα»! είμαι όλη αφτιά και εδώ για την ιστορία του και πώς το ακούμε εμείς σήμερα!

Θα σε απογοητεύσω δεν υπάρχει κάποια συγκλονιστική ιστορία πίσω από το «Μόνο Εσένα». Η δισκογραφική μου με έφερε σε επαφή με τον Λεωνίδα Σώζο. Νομίζω με τον Λεωνίδα είχα μια από τις πιο όμορφες συνεργασίες μέχρι τώρα και είμαι τόσο χαρούμενος που μου έγραψε ένα καθαρά ποπ κομμάτι, κάτι που είναι αρκετά δύσκολο να το βρεις στην Ελλάδα. Εννοείται ότι το αποτέλεσμα που βλέπετε δεν θα μπορούσε να είχε γίνει χωρίς την ομάδα των υπερταλαντούχων που με τιμάνε με την συνεργασία τους, την Chali Jennings (χορογράφος),τον Γιάννη Παπαδάκο (σκηνοθέτης ) και τον Αριστείδη Ζώη (στυλίστας).

Πιάνομαι από τον τίτλο… ¨μόνο εσένα¨. Το έχεις να πει να φανταστώ αυτό σε κάποιον άνθρωπο… Θέλω μόνο εσένα!

Ναι, είμαι πάρα πολύ δοτικός και το έχω πει αρκετές φορές.

Και εδώ θέλω να ρωτήσω εάν είσαι συναισθηματικός τύπος και δένεσαι με τις σχέσεις σου… Όχι μόνο με τις ερωτικές, αλλά και τις φιλικές!

Είμαι πάρα πολύ συναισθηματικός τύπος και ανοίγομαι πολύ εύκολα στους ανθρώπους. Δένομαι αρκετά, και γρήγορα αλλά τον τελευταίο καιρό έχω συνειδητοποιήσει ότι πάντα κρατάω μια μικρή απόσταση εξαιτίας διάφορων καταστάσεων που στο παρελθόν με έχουν κάνει να αποχαιρετήσω για πολύ μεγάλα διαστήματα ανθρώπους που αγαπάω.

Ποιο είναι το πιο τρελό πράγμα που έχεις κάνει για κάποιον; και ποιο τρελό έχουν κάνει για εσένα! Που θα λες, οκ, δεν το έζησα αυτό! (γέλια)

Το πιο τρελό πράγμα που έχω κάνει για σχέση μου ήταν όταν σπούδαζα στο Λονδίνο ότι ήρθα στην Ελλάδα για 48 ώρες γιατί μου έλειπε χωρίς να το ξέρουν και οι δικοί μου. Όσο για το τι τρελό έχουν κάνει για εμένα δυστυχώς τώρα που το σκέφτομαι δεν μου έχουν κάνει κάτι ακόμα!

Το είδος που τραγουδάς είναι ποπ… Εκεί πιστεύεις ότι ανήκεις; ή θα κάνεις και κάποια πειράματα στην πορεία;

Είμαι ένα καθαρά ποπ παιδί, από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου. Σίγουρα υπάρχουν πολλά είδη μουσικής που μου αρέσουν και θα ήθελα να πειραματιστώ, αλλά πάντα με βάση την ποπ.

Σε αυτό το σημείο δεν μπορώ να μην αναφέρω την Έλενα Παπαρίζου με την οποία είστε καλοί φίλοι και έχετε κάνει πολλά και όμορφα πράγματα μαζί.. Πώς γνωριστήκατε θα ήθελα να μου πεις και τι κάνει μια φιλία σε αυτό το χώρο να κρατήσει;

Με την Έλενα γνωριστήκαμε πριν 2 χρόνια ακριβώς όπου και ξεκινήσαμε να συνεργαζόμαστε επίσημα στην καλοκαιρινή της περιοδεία. Από τότε μου έχει σταθεί όσο κανένας άλλος στον καλλιτεχνικό χώρο, και όσα ευχαριστώ και αν της πω ποτέ δεν θα είναι αρκετά. Όσο για την φιλία μας, και για οποιαδήποτε άλλη φιλία μέσα στον καλλιτεχνικό χώρο είναι πολύ δύσκολο να κρατήσει και να είναι πραγματικά αληθινή, πρέπει να υπάρχει σεβασμός, καθόλου ανταγωνισμός και ουσιαστική συμπαράσταση. Πράγματα τα οποία σε ένα τόσο ανταγωνιστικό περιβάλλον, είναι αρκετά δύσκολο να τα βρεις, και χαίρομαι απίστευτα που έχουμε καταφέρει να έχουμε αυτή την σχέση με την Έλενα.

Έχεις συνεργαστεί με τα μεγαλύτερα ονόματα του χώρου… Θα ήθελα να μου πεις μερικές από τις δουλειές σου που ξεχωρίζεις!

Με το Robbie Williams και τους Take That στο Royal Variety 2010, Με την Έλενα Παπαρίζου στα MAD VMA 2019, με την Ελένη Φουρέιρα στο act στο MadWalk 2016, η συμμετοχή στην Eurovision 2017 στο πλευρό της Demy σαν τραγουδιστής και χορευτής, τον πρώτο μου πρωταγωνιστικό ρόλο σε musical στο Kiss me Kate στο Ηρώδειο στα πλαίσια του φεστιβάλ Αθηνών, και εννοείται ότι οι Συμμαθητές θα έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου.

Υπαρχει ανταγωνισμός όσο καιρό είσαι μέσα στα πράγματα; γιατί όπως αναφέραμε, είναι ένας μικρός κύκλος και πολλοί που θέλουν μία θέση σε αυτόν…

Γενικότερα υπάρχει ανταγωνισμός και έχω ακούσει διάφορα αρνητικά σχόλια που έχουν ειπωθεί πίσω από την πλάτη μου για μένα. Αλλά είμαι ένας άνθρωπος που δεν με ενδιαφέρει να ανακυκλώνω το κουτσομπολιό και να περιτριγυρίζομαι από αρνητική ενέργεια, και ο μεγαλύτερος μου αντίπαλος είναι ο εαυτός μου όσο κλισέ και αν ακούγεται αυτό.

Ποια εάν μπορούσες να μου πεις, θα ήταν η πιο κακή περίοδος για εσένα; έχει τύχει να βρεθείς σε σημείο και να πεις «τι κάνω τώρα;»

Μια πολύ κακή περίοδος ήταν η περίοδος που βρισκόμουν στους Συμμαθητές, η επαγγελματική μου ζωή βρισκόταν στην καλύτερη της φάση, αλλά συναισθηματικά δεν μπορούσα να διαχειριστώ τίποτα. Όσο για το αν έχω βρεθεί σε σημείο που πραγματικά αναρωτιέμαι τι κάνω τώρα, έχει συμβεί πολλές φορές και ίσως το επιδιώκω γιατί είμαι ένας άνθρωπος που δεν θέλει να είναι στάσιμος και το να κινούμαι σε γνώριμα νερά το θεωρώ βαρετό.

Εάν μπορούσες να γυρίσεις το χρόνο πίσω σε μία άλλη εποχή, ποια θα ήθελες να είναι και να τη ζήσεις;

Νομίζω δεν θα ήθελα να πάω πολύ μακριά, θα ήθελα να είχα γεννηθεί 20 χρόνια πριν, περίπου στο 1970, και να έχω ξεκινήσει την καριέρα μου 1990 με 2000. Θεωρώ ότι για την ποπ μουσική ήταν η πιο καλή περίοδος μέχρι τώρα.

Είσαι άνθρωπος που αναπολεί ή που μετανιώνει;

Κυρίως μετανιώνω, είμαι πάρα πολύ αυστηρός με τον εαυτό μου για τις επιλογές που κάνω.

Πώς βλέπεις τη δισκογραφία του σήμερα; Αν και πρέπει να πούμε ότι ανήκεις στο δυναμικό της μινος εμι, που είναι μια μεγάλη εταιρεία, με τεράστια ιστορία…το μόνο σίγουρο είναι ότι έχουν αλλάξει λίγο τα πράγματα… πλέον όλα έχουν περάσει στο digital κομμάτι…

Η Minos Emi ήταν η πρώτη μου και μοναδική επιλογή, και είμαι τόσο χαρούμενος που είμαι μέρος αυτής της οικογένειας. Νομίζω ότι είναι η χειρότερη περίοδος της δισκογραφίας στην Ελλάδα, με την οικονομική κρίση, δίνονται πολύ λίγα λεφτά σε παραγωγές που κοστίζουν τα διπλασία και τριπλάσια ποσά, οι πωλήσεις δεν είναι ικανοποιητικές καθώς το digital έχει μπει τόσο έντονα στην ζωή μας, και είναι πολύ συγκεκριμένα τα είδη που έχουν απήχηση.

Και αφού είπα digital, ποια είναι η σχέση σου με τα social media? Ασχολείσαι;

Έχω διαγράψει το Facebook γιατί κατάλαβα ότι μαζί με το Instagram μου έτρωγαν πάρα πολύ χρόνο και θεωρούσα ότι άρχισαν να μην μου κάνουν καλό, και για αυτό κράτησα μόνο την σελίδα μου. Το Instagram όμως τον τελευταίο καιρό πραγματικά το έχω τερματίσει, και ασχολήθηκα και ένα μήνα με το Tik Tok κυρίως λόγω καραντίνας.

Θα ήθελες να μου πεις τι είδες τώρα τελευταία που σε συγκλόνισε και σε έκανε να αναρωτηθείς για αυτά που γίνονται στην κοινωνία μας το έτος 2020… που πάει πολύ άσχημα μέχρι τώρα θα λέγαμε…

Το 2020 με έχει ταρακουνήσει σε ένα επίπεδο που δεν μπορώ να εξηγήσω και είναι μια τεράστια κουβέντα που θα μπορούσαμε να κάνουμε για όλα αυτά που συμβαίνουν. Από την δολοφονία του George Floyd, και τον ρατσισμό που αντιμετωπίζουν κοινωνικές ομάδες όπως οι μαύροι και τα άτομα που ανήκουν σε LGBTQ community, ο ρατσισμός απέναντι σε άτομα που μπορεί να έχουν προσβληθεί από έναν ιό όπως ο covid 19, που πίστεψέ με έχω δει να συμβαίνει στον κοινωνικό μου περίγυρο, και όλη η ατέλειωτη περιβαλλοντική καταστροφή όπως οι φωτιές στον Αμαζόνιο και στην Αυστραλία, και κυρίως το πως δεν έχουμε ξεπεράσει θεμελιώδη ζητήματα μεταξύ μας σαν κοινωνία εν έτη 2020.

Και επειδή φτάνουμε σιγά, σιγά στο τέλος, θα ήθελα να μου πεις πώς περνάς τον ελεύθερο σου χρόνο στην πρωτεύουσα και σε ποιες περιοχές τριγυρνάς !

Δεν κυκλοφορώ πάρα πολύ πλέον, παλαιότερα πήγαινα αρκετά συχνά Ψυρρή, Γκάζι και Μοναστηράκι, τώρα θεωρώ τον εαυτό μου περισσότερο σπιτόγατο, βγαίνω ελάχιστες φορές για εξόδους.

Είσαι και εσύ ακόμα ένα θύμα του νετφλιξ; (γέλια) κι αν ναι, ποια σειρά βλέπεις;

Ναι δυστυχώς έγινα και εγώ ένας από αυτούς, αν και μέχρι πολύ πρόσφατα δεν είχα Netflix. Βλέπω Φιλαράκια, που μην με σκοτώσετε αλλά δεν είχα δει ποτέ, Santa Clarita Diet, Limitless, και άλλα πολλά που πραγματικά τώρα δεν θυμάμαι από το πόσα είδα αυτούς τους μήνες.

Είσαι ένα πολυτάλαντο άτομο και έχεις αρκετά χρόνια στο καλλιτεχνικό στερέωμα… Έχεις κάνει θέατρο, συναυλίες, εμφανίσεις, έχεις τα δικά σου τραγούδια… Τι πρέπει να έχει κάποιος ώστε να πετύχει σε αυτό που αγαπάει πραγματικά;

Πρέπει να το θέλει με όλο του το είναι, να μην φοβάται να χτυπήσει πόρτες να τολμάει ακόμα και αν όλοι του λένε να μην το κάνει, να μην συμβιβάζεται ποτέ και πάντα να ζητάει το κάτι παραπάνω και να βρει ανθρώπους που να τον αγαπάνε και να τον στηρίζουν.

Και τέλος θα ήθελα τη δική σου σκέψη, τη δική σου ευχή για τους αναγνώστες μας !

Να μην σταματήσετε ποτέ να ονειρεύεστε και να παίρνετε και να μοιράζετε αγάπη και θετική ενέργεια!

