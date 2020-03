Έχοντας γνωρίσει παγκόσμια επιτυχία με τα δυο hit singles της σε λιγότερο από ένα χρόνο, η 16χρονη ALMA κυκλοφορεί ένα ολοκαίνουργιο τραγούδι με τίτλο «Lose Control» μέσω της Panik Records.

To «Out Of Control» έρχεται αμέσως μετά από το debut single «Perfect” και το διάδοχό του «Don’t Know».

Μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα από την κυκλοφορία του, το «Perfect» μπήκε σε αρκετές λίστες του MTV παγκοσμίως και αγαπήθηκε από τα ραδιόφωνα σε Πολωνία, Ρωσία, Ρουμανία, Ελλάδα και Τουρκία. Επιπλέον, το επίσημο βίντεο του «Perfect» μπήκε στην playlist σε ένα από τα πιο μουσικά κανάλια σε όλο το κόσμο, το VH1.

Με το δεύτερο single της «Don’t Know» η ALMA συνέχισε να χτίζει την παγκόσμια απήχησή της. To track εντάχθηκε στην κορυφαία playlist του Spotify, την New Music Friday και της Apple, το «Best of the Week» σε διάφορες χώρες. Το επίσημο music video του «Don’t Know» είναι ένα από τα βίντεο με τις περισσότερες μεταδόσεις της χρονιάς στο MTV Dance και στο MTV Russia.

Και φυσικά μετά από μία μεγάλη επιτυχία, δεν θα μπορούσαμε να μη τη “βρούμε” και να τις κλέψουμε μερικές σκέψεις για το μέλλον και φυσικά να τη γνωρίσουμε καλύτερα!

Συνέντευξη | Ηρώ Τζημίκα

Γεια σου Alma! Καταρχάς, καλωσόρισες στην Ελλάδα. Σου αρέσει εδώ και πώς ήταν το ταξίδι σου;

Χαχα! Hello, ευχαριστώ πολύ για την συνέντευξη! Λατρεύω την Ελλάδα, αλλά δυστυχώς είμαι εδώ μόνο για 2 μέρες και δεν έχω κοιμηθεί πολύ οπότε δεν έχω προλάβει να δω πολλά αυτή την φορά.

Είναι η πρώτη σου φορά στην Ελλάδα; Επειδή είσαι από τη Βουλγαρία, μπορεί να έχεις έρθει αρκετές φορές!

Έρχομαι στην Ελλάδα κάθε χρόνο με την οικογένεια μου. Έχουμε πάει σχεδόν σε όλα τα νησιά και πραγματικά τα λατρεύω. Νομίζω το αγαπημένο μου είναι η Πάτμος πάμε πολύ συχνά και πραγματικά εκεί ηρεμώ.

Τι αγαπάς περισσότερο στην Ελλάδα;

Την θάλασσα! Όπως σου είπα ερχόμαστε στην Ελλάδα κάθε χρόνο και έχουμε επισκεφθεί αρκετά νησιά. Η ελληνική θάλασσα είναι ξεχωριστή. Σου προκαλεί μία απίστευτη ηρεμία και ανυπομονώ να έρθει το καλοκαίρι για να την απολαύσω.

Θέλω να μάθω πιο πολλά για εσένα… Είσαι από τη Βουλγαρία… Πώς ήταν τα χρόνια σου ώς παιδί; Τι θυμάσαι πιο έντονα;

Μεγαλώνοντας ήμουν αρκετά αγοροκόριτσο. Δεν μου άρεσε να παίζω με κούκλες ή να κάνω μπαλέτο. Μεγάλωσα σε μία μουσική οικογένεια με πολλές διαφορετικές επιρροές. Πιστεύω πως είχα μία πολύ χαρούμενη παιδική ζωή και οι γονείς μου ήταν πάντα εκεί για εμένα.

Και τώρα θέλω να μου πεις πώς ξεκίνησες να τραγουδάς… Θέλω περισσότερες λεπτομέρειες! Πώς η μουσική μπήκε στη ζωή σου και πόσα μουσικά όργανα παίζεις;

Η μουσική ήταν πάντα στην ζωή μου, καθώς και οι 2 γονείς μου δουλεύουν σε αυτό τον χώρο. Παίζω κιθάρα και πιάνο. Δεν είμαι σίγουρη πως ξεκίνησα το τραγούδι, όλο έγινε πολύ οργανικά. Ξεκίνησα να ανεβάζω βιντεάκια στο Instagram μου γιατί απλά μου άρεσε να τραγουδάω και κάπως έτσι το ένα έφερε το άλλο.

Alma… Το όνομά σου στα ισπανικά σημαίνει “ψυχή”. Σου αρέσουν ως γλώσσα, τα μιλάς;

Λατρεύω τα Ισπανικά, είναι πολύ όμορφη και αισθησιακή γλώσσα. Μιλάω λίγο αλλά θα ήθελα να μάθω να τα μιλάω καλύτερα.

Τι θέλεις να μοιραστείς μέσα από τα τραγούδια σου;

Σίγουρα όλα τα τραγούδια μου έχω προσωπικά στοιχεία, καθώς συμμετέχω κι εγώ ως συνθέτρια. Κάποια είναι περισσότερο αυτοβιογραφικά και κάποια άλλα μιλάνε για μηνύματα που θέλω να περάσω στον κόσμο.

Και το 2020 είσαι μόνο 16 χρονών και έχεις σπάσει πολλά ρεκόρ με τα τραγούδια σου! Ας μιλήσουμε για το single “perfect”. Πες μου την ιστορία του…

Ο Christian Tarcea (Monoir) είδε τα βίντεο μου στο Instagram και με ρώτησε αν θα ήθελα να πάω στο στούντιο του να γράψουμε κάτι μαζί και εννοείται πως είπα ναι! Ήμασταν στο στούντιο για 3 ώρες και το τραγούδι βγήκε πολύ αβίαστα. Ήταν η πρώτη επίσημη κυκλοφορία μου και δεν θα μπορούσα να έχω καλύτερο team. Είμαι πολύ ευχαριστημένη για το αποτέλεσμα και χάρηκα πολύ που άρεσε σε τόσο πολύ κόσμο.

Και συνεχίζεις και κυκλοφορείς το “dont know”. Τι πρέπει να ξέρουμε γι ‘αυτό το τραγούδι;

Το τραγούδι είναι ακριβώς αυτό που λέει ο τίτλος… χαχα. Όταν μπήκαμε στο στούντιο πάλι με τον Christian και λέγαμε ιδέες για το τι θέλαμε να γράψουμε σκεφτήκαμε στο πιάνο πρώτη την μελωδία του τραγουδιού. Όταν με ρώτησε πως θα το ονομάσουμε του απάντησα “Don’t Know” και κάπως όλο αυτό λειτούργησε και βγήκε αυτό το αποτέλεσμα.

Μπορείς να διαχειριστείς όλη αυτή την επιτυχία; Και το ρωτάω αυτό επειδή είσαι πάρα πολύ νέα! Είναι δύσκολο για σένα; Τα τραγούδια σου παίζουν σχεδόν σε όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς στην Ευρώπη!

Είναι απίστευτο ότι τα πρώτα μόλις τραγούδια μου έχουν πάει τόσο καλά στο εξωτερικό, αλλά δεν νομίζω πως το έχω συνειδητοποιήσει. Τις περισσότερες μέρες της εβδομάδας η ζωή μου είναι αρκετά φυσιολογική. Πάω ακόμα σχολείο, το οποίο είναι και η πρώτη μου προτεραιότητα, έχω ακόμα τις ίδιες παρέες και όλα στην προσωπική μου ζωή είναι όπως πριν ξεκινήσω το τραγούδι.

Βλέπουμε και μια πολύ ωραία εικόνα στα video clips σου. Πιστεύεις ότι ένας νέος μουσικός πρέπει να προσέξει την εικόνα του;

Σίγουρα! Όταν τελειώνω ένα τραγούδι πάντα το πρώτο πράγμα που σκέφτομαι μετά είναι το βίντεο κλιπ. Μου αρέσει να δοκιμάζω διαφορετικά πράγματα και να φτιάχνουμε όμορφες εικόνες με την ομάδα μου.

Τα τραγούδια σου εδώ έχουν κυκλοφορήσει από την Panik Records. Πώς πηγαίνει η συνεργασία σας έως τώρα;

Χάλια! Χαχα. Πλάκα κάνω. Τους γνώρισα από κοντά πρώτη φορά στο τωρινό μου ταξίδι στην Ελλάδα και είναι φανταστικοί. Η δουλειά που έχουν κάνει για τα τραγούδια μου και για εμένα σαν καλλιτέχνιδα γενικότερα είναι εκπληκτική. Δεν θα μπορούσα να έχω καλύτερους συνεργάτες στην Ελλάδα.

Και φυσικά πρέπει να μιλήσουμε για το νέο σου single “lose control”. Πες μου τα πάντα για αυτό!

Για ακόμα μία φορά, συνεργάστηκα με τον Christian Tarcea λόγω της τρομερής μουσικής χημείας που έχουμε ήδη αναπτύξει. Είναι διαφορετικό τραγούδι σε σχέση με τα άλλα 2 που έχω ήδη κυκλοφορήσει. Είναι σίγουρα πιο προσωπικό και είναι αυτό που λέει ο τίτλος. Μιλάει για μία κατάσταση ή μία σχέση που και οι 2 βρίσκονται εκτός ελέγχου. Διασκέδασα πολύ τα γυρίσματα του music video κυρίως όταν πέταγα στον αέρα.

Θα δανειστώ τον τίτλο του τραγουδιού και θα σε ρωτήσω, πότε χάνεις εσύ τον έλεγχο;

Χμμ… Δεν ξέρω τι ακριβώς να σου απαντήσω. Γενικά δεν μου αρέσει να σκέφτομαι πως πρέπει να είμαι συνέχεια in control. Πιστεύω πως είμαι αρκετά ελεύθερο πνεύμα και βγαίνω εκτός ελέγχου αρκετά συχνά, αλλά όχι με την κακή έννοια.

Πώς είσαι ώς άνθρωπος; Τι σου αρέσει; Τι σε θυμώνει; Δώσε μου μερικά στοιχεία του χαρακτήρα σου…

Είμαι αρκετά chill σαν άνθρωπος. Είμαι χαρούμενη όταν είμαι με τους φίλους μου και την οικογένειά μου ή όταν γράφω μουσική και θυμώνω με τους ανθρώπους που δεν είναι ειλικρινής και αληθινοί.

Τι κάνεις στον ελεύθερο σου χρόνο;

Μου αρέσει να κάνω πράγματα με τους φίλους μου. Θα έλεγα πως τα hobbies μου είναι το πιάνο και η κιθάρα αλλά τώρα πια είναι και δουλειά.

Κάνεις ταξίδια; Θυμάσαι κάποιο συγκεκριμένo;

Ταξιδεύουμε αρκετά με την οικογένεια μου όταν έχουμε χρόνο. Τα Χριστούγεννα πήγαμε στην Κένυα, καθώς έχουμε συγγενείς που μένουν εκεί. Ήταν μαγευτικά. Ήταν το πιο ωραίο ταξίδι που έχω κάνει. Ο καιρός ήταν τέλειος! Άνοιγα το παράθυρό μου το πρωί και το πρώτο πράγμα που έβλεπα ήταν ο ωκεανός..

Και θα ήθελα να μου δώσεις και μια ευχή για όλους τους νέους που θα διαβάσουν τη συνέντευξη και θέλουν να κάνουν τα όνειρά τους πραγμαιτκότητα, όπως τα έκανες εσύ και συνεχίζεις φυσικά να προσπαθείς! Τι πρέπει να κάνουν;

Θα ακουστεί πολύ κλισέ, αλλά πραγματικά να είναι ο εαυτός τους. Να μην σταματήσουν να κυνηγάνε αυτό που θέλουνε. Όταν θέλεις κάτι πολύ και δουλεύεις γι’ αυτό στο τέλος θα σου έρθει.

Και τελευταία ερώτηση… Τι να περιμένουμε από εσένα στο μέλλον;

Περισσότερη μουσική!