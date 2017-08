Η ΕΜ.ΜΑ εναι Ελληνίδα ερμηνεύτρια, δημιουργός και παραγωγός κυρίως στη Pop/Rock, έντονα επηρεασμένη από την διεθνή δυτική μουσική σκηνή.



Η ΕΜ.ΜΑ πέρασε τα εφηβικά και φοιτητικά χρόνια της στο εξωτερικό, σε πρωτεύουσες πολιτιστικών και καλλιτεχνικών κέντρων, όπως το Λονδίνο, η Βοστώνη και η Νέα Υόρκη. Απόφοιτη του Berklee College of Music ξεκίνησε άμεσα να αναλαμβάνει ως παραγωγός τη δική της μουσική και να την προωθεί με εμφανίσεις στη πληθωρική μουσική σκηνή του Manhattan σε διάσημα και θρυλικά clubs όπως το ELBOW ROOM και το CBGB’S.

Em.ma! Τι κάνεις; Πώς περνάς; Καλοκαιράκι… Πήγες διακοπές;

Ηρώ μου καλώς σε βρήκα! Καλοκαίρι σε ψηλές θερμοκρασίες και εγώ προς το παρόν εδώ. Ειδικά στο θέμα αναψυχής δε προγραμματίζω.”I go with the flow” που λέμε. Ο προγραμματισμός με στρεσάρει και επομένως δεν «εξυπηρετείται» ο ρόλος των διακοπών… (γέλια)

Ποιο είναι το καλοκαίρι που θα σου μείνει από κάτι που έγινε;

Αξέχαστο ήταν το καλοκαίρι που πήγα πρώτη φορά Αμερική και συγκεκριμένα στη Βοστώνη πριν ξεκινήσει το πρώτο τρίμηνο των μαθημάτων του Πανεπιστημίου. Ήταν αξέχαστη και μοναδική εμπειρία! Υπήρχε οργανωμένο καλωσόρισμα απ το πανεπιστήμιο για να μάθουμε να κινούμαστε εντός και εκτός του χώρου του campous, γνωριμία με τους καθηγητές και τους φοιτητές, events, parties, shows!!Πολιτισμικό σοκ θα έλεγα!

Να περάσουμε όμως κατευθείαν στο νέο καλοκαιρινό τραγούδι που έβγαλες το «Μόνο εσύ». Μίλησε μου γι αυτό κι όλο το στόρι του.

Το καλοκαιρινό τραγούδι προέκυψε λόγω καλοκαιριού… Έλαβα ένα μουσικό θέμα που μου άρεσε πολύ, απ’τον Hass που γράφουμε μαζί τα τραγούδια. Η πρώτη -πρώτη αίσθηση που μου έβγαλε το μουσικό αυτό θέμα, ήταν νοσταλγία και κάτι “Bitter-sweet”. Πάνω σ αυτό το πρώτο “feeling” χτίστηκε κ το στόρι του «Μόνο Εσύ» ,με υλικό από την αποθήκη των εμπειριών και των αναμνήσεων μου…

Ένα τραγούδι που μιλάει για τον δικό σου άνθρωπο. Γενικά πως είσαι στις σχέσεις σου;

Είμαι πολύ πιστή στις σχέσεις με τους ανθρώπους γύρω μου. Τώρα αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο οι ανθρώπινες σχέσεις… Ό,τι και να πω θα ακουστεί κλισέ και απλοϊκό. Βέβαια οι σχέσεις έχουν αλλάξει… όλα αλλάζουν! Είναι φυσικό επακόλουθο της εξέλιξής της κοινωνίας…

Έχουν χαθεί λίγο οι ανθρώπινες σχέσεις στις σημερινές ημέρες; Ξέρεις αυτό που λέμε ξεκάθαρα ότι κοιτάμε εντελώς τον εαυτό μας…

Η επανάσταση της τεχνολογίας απ το 2000 και μετά είναι απίστευτη και ασταμάτητη…Επομένως δεν αφήνει περιθώρια προσαρμογής κι υπάρχει τρομακτική πληθώρα πληροφόρησης… Έχουμε γίνει οικουμενικό χωριό… Ο κόσμος βρίσκεται σε κατάσταση σοκ…Έχουν αλλάξει οι ρόλοι, οι ισορροπίες και ακριβώς επειδή γίνεται ένας χαμός, πρέπει πρώτα να δούμε τη σχέση μας με τον εαυτό μας… Όχι σαν εγωισμό, αλλά σε επίπεδο αυτοκριτικής. Πως να γίνει ο καθένας μας καλύτερος και τι μπορεί να προσφέρει. Μια ισορροπημένη σχέση με τον εαυτό μας, χτίζει ισορροπημένες σχέσεις γύρω μας. Είναι όμως ένα μεγάλο κεφάλαιο…

Θα ήθελα όμως να μάθουμε και περισσότερο πράγματα για σένα. Πού μεγάλωσες; Πώς ήταν τα παιδικά και εφηβικά σου χρόνια;

Γεννήθηκα Κύπρο, αλλά τα σχολικά μου χρόνια τα πέρασα στην Αθήνα. Ξεκίνησα να ασχολούμαι με τη μουσική από πολύ μικρή ηλικία λόγω του ότι η μητέρα μου ήταν δασκάλα μπαλέτου. Από 3 χρονών φορούσα μπαλαρινάκια (γέλια) Δε το θυμάμαι, αλλά υπάρχουν φωτογραφίες. Μετά στο δημοτικό ξεκίνησα μαθήματα πιάνου. Ήμουν μαζί με τη μητέρα μου καθημερινά στο ωδείο, επομένως η μουσική ήταν μεγάλο, αν όχι το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου. Όταν ήμουν λύκειο άρχισε να με τραβά πολύ το musical theatre, γιατί συνδύαζε και το χορό και το τραγούδι κ τη δραματική σε κάποιο βαθμό. Έτσι οι πρώτες μου σπουδές στο εξωτερικό συγκεκριμένα στο Λονδίνο ήταν σε σχολή μουσικού θεάτρου. Μετά τον πρώτο χρόνο στο εξωτερικό, που άρχιζα να μαθαίνω περισσότερο τον εαυτό μου, είδα ότι μου άρεσε πιο πολύ να γράφω τραγούδια και να τραγουδώ, επομένως άφησα το Λονδίνο και πήγα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, για να συνεχίσω τις σπουδές μου εκεί. Στη Βοστόνη και μετά στη Νέα Υόρκη ήταν ένας άλλος, απίστευτος κόσμος ερεθισμάτων και επιρροών, που διαμόρφωσε κατά μεγάλο μέρος τον καλλιτεχνικό μου χαρακτήρα.

Προτρέπεις γενικά τα νέα παιδιά να φύγουν έξω για σπουδές; γιατί ξέρουμε ότι εδώ είναι λίγο πιο άσχημα τα πράγματα.

Δε θα σταθώ στο θέμα αν είναι άσχημα τα πράγματα, αλλά γενικά είναι καλό μια βόλτα στο εξωτερικό. Για να δεις άλλους άκοσμους και για να ανοίγει το μυαλό και το αυτί σου! (γέλια)

Γιατί επέστρεψες στην Ελλάδα; Επέστρεψες πριν την «κρίση».

Γιατί επέστρεψα; Δεν έφυγα ποτέ με στόχο να ξενιτευτώ. πήγα να σπουδάσω και να γυρίσω ξανά πίσω. και ναι γύρισα λίγο πριν τη κρίση…

Μου είπες ότι έμεινες Βοστώνη. Θα ήθελα κιόλας να μου συγκρίνεις την Ελλάδα και πιο είναι τα μειονεκτήματα και πια τα προτερήματα μας όσον αφορά το τομέα της μουσικής.

Έμεινα Βοστώνη μετά και για λίγο Λ.Α και μετά Νέα Υόρκη. Δε μπορεί να συγκριθεί κάτι… Η Η.Π.Α είναι μια τεράστια σε πληθυσμό χώρα με μεγάλη μουσική βιομηχανία. Ας χρησιμοποιήσουμε το θέμα της κρίσης που αναφέρθηκες πριν… Για παράδειγμα όταν έγινε το “Big Bang” του ίντερνετ κ επηρεάστηκε η μουσική βιομηχανία στον κόσμο, γιατί ξαφνικά δεν πωλούνταν cds… Η Αμερικανική μουσική βιομηχανία άμεσα προσαρμόστηκε στις νέες συνθήκες, κυρίως του μεγάλου καταναλωτικού κοινού που διαθέτει. Η Ελλάδα είναι πολύ μικρή αγορά.

Αναπολείς το παρελθόν; θα ήθελες να βρεθείς ξανά και να ζήσεις από την αρχή μια περίοδο;

Η αλήθεια είναι ότι δεν ασχολούμαι με τον παρελθόν πολύ, οπότε νομίζω δεν έχω να σου πω κάτι συγκεκριμένο ή κάποιο συγκεκριμένο περιστατικό που θα ήθελα να ζήσω ξανά.

Πλέον όμως είσαι στην Ελλάδα και στην ελληνική πραγματικότητα.. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα; Υπάρχει σωτηρία;

Βλέπω τα πράγματα όπως τα βλέπουν όλοι οι Έλληνες… Για να υπάρξει σωτηρία πρέπει να υπάρξει θέληση απ όλους μας.

Έχεις κυκλοφορήσει κι ένα δίσκο που είναι εντελώς διαφορετικό από αυτό που «βγάζεις» τώρα τελευταία… Είσαι της άποψης ότι ο καλλιτέχνης πρέπει να κρατάει ένα συγκεκριμένο είδος μουσικής ή πρέπει να πειραματίζεται;

Ηρω μου, μ’ αρέσει να πειραματίζομαι, αλλά δεν έχω μετακινηθεί απ το είδος της μουσικής που με εκφράζει. Πάντα ήμουν ποπ-ροκ. Στη προηγούμενη δουλειά ήμουν λίγο πιο Ροκ και τώρα είμαι λίγο πιο ποπ.

Ποια είναι η «συνταγή» της επιτυχίας για σένα;

Η συνταγή της επιτυχίας είναι να κοιμάσαι καλά το βράδυ (γέλια) Καταρχάς από συνταγές δε ξέρω τίποτα, δεν μαγειρεύω! (γέλια) Γι αυτό μη με ρωτάς Ηρώ μου (γέλια) Τώρα, επιτυχία για μένα είναι να είσαι ενθουσιασμένος με αυτό που κάνεις, περήφανος και να νιώθεις καλά με τον εαυτό σου… Γι αυτό και συνεπάγεται ότι θα κοιμάσαι καλά, όπως σου είπα! (γέλια)

Πώς θα χαρακτήριζες τη μουσική σου με τρεις λέξεις;

Είναι δύσκολο αυτό που με ρωτάς και δε μπορώ να τη χαρακτηρίσω εγώ… Αυτό είναι δουλειά άλλων πιστεύω κι αυτών που με ακολουθούν.

Ποιες είναι οι επιρροές σου ? κι ανάφερε μου 3-4 καλλιτέχνες που θαυμάζεις…

Έχω επιρροές από Tori Amos, Depeche Mode, Madonna, Garbage, no doubt και άπειρες άλλες που αν αρχίσω να σου λέω θα πάρει μέρες!

Ποια συμβουλή θα έδινες σε έναν νέο τραγουδιστή που θα ερχόταν σε σένα;

(γέλια) Ηρώ μου, ρωτάς έναν άνθρωπο που δεν είναι καλός στο να δίνει συμβουλές!

Έχεις κι ένα πανέμορφο στούντιο… Πώς σου ήρθε μια τέτοια ιδέα;

Δεν το είχα δει ως επένδυση, γιατί ήθελα να δημιουργήσω ένα χώρο για μένα, ώστε εκεί μέσα να βρω ηρεμία και να ασχολούμαι με αυτό που αγαπώ περισσότερο, τη μουσική μου!

Και κλείνοντας θα ήθελα να μου πεις μερικά χαρακτηριστικά σου, πώς είσαι ως άνθρωπος, τι σου αρέσει να κάνεις, πώς περνάς τον ελεύθερος σου χρόνο… Αν είσαι της παρέας, ή πιο μοναχική…

Δεν είμαι άνθρωπος που του αρέσει να μιλάει για τον εαυτό του, οπότε αν ρωτήσεις τον στενό μου κύκλο, σίγουρα θα μπορέσει να με περιγράψει καλύτερα! Είμαι και μοναχική και της παρέας, αναλόγως τη φάση που περνάω. Ο ελεύθερος χρόνος είναι για την επόμενη ζωή!

Και θα ήθελα να μου πεις τα επόμενα σου σχέδια και φυσικά μία ευχή για όλα τα νέα παιδιά που θέλουν να ακολουθήσουν το όνειρό τους.

Προσπαθώ να αποφεύγω τα πολλά σχεδία. Η non-stop δημιουργία δεν είναι σχέδιο. Είναι τρόπος ζωής. Και θα σου πω μία φράση που είπε ο Τζον Λένον για ευχή: “Life is what happens while you are busy making plans”