Συνελήφθη ο Young Thug – Κατηγορείται μαζί με τον Gunna για οργανωμένη εγκληματική δραστηριότητα

Ο Young Thug συνελήφθη στην Ατλάντα με την κατηγορία της συμμετοχής σε δραστηριότητες συμμοριών και της συνωμοσίας για την παραβίαση του νόμου περί εγκληματικών οργανώσεων με επιρροή και διαφθορά.

Η σύλληψη του ράπερ, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Jeffery Lamar Williams, είναι το αποτέλεσμα ενός μεγαλύτερου κατηγορητηρίου που κατονομάζει 28 μέλη και συνεργάτες της εταιρείας YSL (Young Slime Life/Young Stoner Life/Young Slatt Life) του Young Thug, αναφέρουν οι New York Times και τα δικαστικά έγγραφα το επιβεβαιώνουν.

Μεταξύ των ονομάτων που αναφέρονται στο κατηγορητήριο, που περιλαμβάνει 56 κατηγορίες, είναι και ο Gunna, ο οποίος κατηγορείται επίσης για συνωμοσία με σκοπό την παραβίαση του νόμου περί εγκληματικών οργανώσεων με επιρροή και διαφθορά. Ο Yak Gotti, ο PeeWee Roscoe και ο αδελφός του Young Thug, Unfoonk, παραπέμφθηκαν επίσης σε δίκη.

Το κατηγορητήριο χαρακτηρίζει την YSL ως μία «εγκληματική συμμορία» που ιδρύθηκε το 2012, έχοντας σχέση με τη συμμορία των Bloods.

Ενώ και οι 28 κατηγορούμενοι κατηγορούνται για συνωμοσία με σκοπό την παραβίαση του νόμου περί εγκληματικών οργανώσεων με επιρροή και διαφθορά, στους συγκατηγορούμενους του Young Thug και του Gunna απαγγέλθηκαν επιπλέον κατηγορίες για ένοπλη ληστεία, επίθεση με βαριές σωματικές βλάβες, κατοχή ναρκωτικών και όπλων.

Ο Yak Gotti και τέσσερις άλλοι κατηγορούνται για φόνο για τον θάνατο του Donovan Thomas Jr. τον Ιανουάριο του 2015, ο οποίος περιγράφεται από τους εισαγγελείς ως «αντίπαλο μέλος συμμορίας». Ο Young Thug κατηγορείται επίσης ότι ενοικίασε στους δράστες το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε αργότερα «κατά τη διάπραξη» εκείνης της δολοφονίας.

Υπάρχει ένα μακρύ τμήμα του κατηγορητηρίου με τίτλο «πράξεις για την προώθηση της συνωμοσίας», το οποίο περιλαμβάνει αναφορές σε πλήθος περιστατικών από το 2013 έως το 2022. Ορισμένα είναι παραδείγματα εγκλημάτων που διαπράχθηκαν, συμπεριλαμβανομένης της βαριάς επίθεση με φονικό όπλο για την οποία κατηγορήθηκε ο PeeWee Roscoe το 2015, όταν φέρεται να πυροβόλησε το λεωφορείο του Lil Wayne. Η καταδικαστική απόφαση κατά του Roscoe ανατράπηκε το 2018.

Πολλές από τις πράξεις που απαριθμούνται σε αυτό το τμήμα είναι τραγούδια, βίντεο, αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στίχοι που σχετίζονται με την YSL και θεωρούνται «μία φανερή πράξη για την προώθηση της συνωμοσίας». Παραδείγματα περιλαμβάνουν τη συνεργασία των Young Thug και Juice WRLD στο «Bad Boy», όπου αναφέρονται αποσπάσματα από τους στίχους του Juice WRLD και όχι του Thug.

Το κατηγορητήριο ισχυρίζεται επίσης ότι ο Gunna φορούσε αλυσίδες που έγραφαν «YSL» και «Slatt» στο βίντεο για τη συνεργασία του με τον Lil Keed στο «Fox 5». Οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι οι ενδυματολογικές επιλογές του στο βίντεο ισοδυναμούν με «μία ανοιχτή πράξη για την προώθηση της συνωμοσίας».

Μεταξύ των κατηγοριών που περιλαμβάνονται στο κατηγορητήριο είναι η συνωμοσία για διάπραξη δολοφονίας. Στο τμήμα αυτό υποστηρίζεται ότι ο Christian Eppinger (αναφέρεται στο κατηγορητήριο ως «Bhris») και ο Antonio Sumlin («Obama») συζήτησαν την επιθυμία τους να «λάβουν την άδεια» του Young Thug για να προβούν σε απόπειρα δολοφονίας του YFN Lucci.

Ο δικηγόρος του Young Thug, Brian Steel, δήλωσε στο WSB-TV: «Θα σας πω ότι η απάντηση σε οποιαδήποτε κατηγορία είναι ότι ο κ. Williams δεν διέπραξε κανένα απολύτως έγκλημα και θα αγωνιστούμε μέχρι την τελευταία σταγόνα του αίματός μου για να τον απαλλάξουμε».

JUST IN: @youngthug booked into @FultonSheriff on charges of Conspiracy to Violate the Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act & Participation in Criminal Street Gang Activity. He will make his first appearance on Tuesday at 1130 am. @wsbtv pic.twitter.com/LRSeus8Lsc

— Michael Seiden (@SeidenWSBTV) May 10, 2022