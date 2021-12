Η συναυλία Kanye West και Drake θα μεταδοθεί παγκοσμίως μέσω Amazon και Twitch

Σχεδόν 24 ώρες πριν την συνάντηση του Kanye West και του Drake για τη συναυλία «Free Larry Hoover», το Amazon ανακοίνωσε ότι θα μεταδώσει ζωντανά την εκδήλωση στις πλατφόρμες Prime Video και Twitch.

Η φιλανθρωπική συναυλία θα πραγματοποιηθεί στο «Los Angeles Coliseum» του Λος Άντζελες το βράδυ της Πέμπτης 9 Δεκεμβρίου (τοπική ώρα). Για όσους δεν μπορούν να παρευρεθούν, το Amazon θα μεταδώσει ολόκληρη τη συναυλίες δωρεάν σε όλες τις χώρες που λειτουργεί το Prime Video και Twitch.

Η συναυλία θα ξεκινήσει στις 06:00 το πρωί της Παρασκευής 10 Δεκεμβρίου σε ώρα Ελλάδας.

Ο Kanye West θα είναι επικεφαλής του show, ενώ η εμφάνιση του Drake ως special guest επιβεβαιώθηκε τον περασμένο μήνα. Μία εβδομάδα νωρίτερα, οι δύο αστέρες της hip-hop προχώρησαν σε συμφιλίωση, δίνοντας τίτλους τέλους στην πολύκροτη διαμάχη τους που υπήρχε ήδη από το 2009.

Ο Ye έτεινε κλάδο ελαίας στον Drake στις αρχές Νοεμβρίου, προσκαλώντας τον να εμφανιστεί στη συναυλία υπέρ της αποφυλάκισης του Larry Hoover, συνιδρυτή της συμμορίας Gangster Disciples του Σικάγο, ο οποίος αυτή τη στιγμή εκτίει έξι φορές ισόβια κάθειρξη για κατηγορίες που σχετίζονται με τη δράση συμμοριών.

«Πιστεύω ότι αυτή η εκδήλωση όχι μόνο θα ευαισθητοποιήσει για τον αγώνα μας, αλλά θα αποδείξει στους ανθρώπους παντού πόσα περισσότερα μπορούμε να πετύχουμε όταν αφήνουμε στην άκρη την υπερηφάνειά μας και ενώνουμε τις δυνάμεις μας», είχε δηλώσει τότε ο Kanye West.

Ο γιος του Hoover, Larry Hoover Jr., παρότρυνε τον Drake να δεχτεί την πρόταση του Kanye, λέγοντας ότι ο Drake είναι «ηγέτης και οι ηγέτες παίρνουν αποφάσεις που ακολουθούν οι άνθρωποι».

Αφού ο Drake αποδέχτηκε την πρόσκληση του West, ο Larry Hoover Jr. μίλησε για τη συναυλία σε συνέντευξή του στο «Murder Master Music Show».

«Θα διαδώσουμε το μήνυμα σε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους μπορούμε. Πρέπει να ενημερώσουμε τους αρμόδιους ότι θέλουμε τον Larry Hoover στην κοινότητά μας. Αυτός θα είναι ένας σημαντικός τρόπος για να το κάνουμε. Επιπλέον, θέλουμε να δείξουμε στους ανθρώπους άλλων κοινοτήτων ότι μπορούμε να συγκεντρωθούμε ειρηνικά», είπε.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, εναέρια πλάνα που κατέγραψε ένας φωτορεπόρτερ αποκάλυψαν ότι βρίσκεται υπό κατασκευή μια μεγάλη σκηνή για τη συναυλία.

Massive build out tonight for the Ye (formerly Kanye West) and Drake concert set for Dec. 9th at the LA Coliseum . Looks like a circular mound is being built with sand and concrete or stucco. At first, thought this was a monster truck rally setup. @CBSLA #Ye #Drake #KanyeWest pic.twitter.com/Z56DrbTcY5

— John Schreiber (@johnschreiber) December 6, 2021