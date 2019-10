Οι θαυμαστές των BTS από όλο τον κόσμον θα απολαύσουν ζωντανά το αγαπημένο τους συγκρότημα.

Οι BTS θα μεταδώσουν ζωντανά μία από τις επόμενες συναυλίες τους σε στάδιο της Σεούλ στη Νότια Κορέα σε κινηματογράφους σε επιλεγμένες χώρες.

Πιο συγκεκριμένα, στις 27 Οκτωβρίου διοργανώνεται μία από τις τρεις συναυλίες της περιοδείας «Love Yourself: Speak Yourself» στο Ολυμπιακό Στάδιο της Σεούλ και θα μεταδοθεί ζωντανά σε χώρες της Ασίας, σε Σιγκαπούρη, Ταϊλάνδη και Ιαπωνία.

Επίσης θα προβληθεί σε κινηματογραφικές αίθουσες στις ΗΠΑ, αλλά με καθυστέρηση λόγω της διαφοράς ώρας.

«Αυτό το σπουδαίο γεγονός θα ενώσει τους θαυμαστές σε όλο τον κόσμο για να γιορτάσουν τις πιο αγαπημένες επιτυχίες του γκρουπ και την άνευ προηγουμένου διεθνή φήμη του» αναφέρει σε δελτίο τύπου η Fathom Events, εταιρεία διανομής του συναυλιακού φιλμ «Love Yourself: Speak Yourself [The Final]».

Νωρίτερα φέτος, η Fathom Events και οι BTS κυκλοφόρησαν σε κινηματογράφους σε όλο τον κόσμο την ταινία «Love Youself in Seoul» από τη συναυλία στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας «Love Yourself» (2018) του συγκροτήματος.

Η ταινία έφερε στα ταμεία πάνω από 11 εκατομμύρια δολάρια και κατέρριψε το ρεκόρ εισπράξεων μέσα σε μία μέρα για κινηματογραφική προβολή, σύμφωνα με το «Forbes».

Την περασμένη Παρασκευή οι BTS έδωσαν συναυλία στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας, προκαλώντας αντιδράσεις οργανώσεων προστασίας των ανθρώπινων δικαιωμάτων.

Το boy band κατέχει πλέον τον τίτλο των πρώτων μη Αράβων καλλιτεχνών που έδωσαν σόλο συναυλία σε στάδιο της χώρας. Οι BTS προσκλήθηκαν από τον Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, διάδοχο του θρόνου της Σαουδικής Αραβίας.

Τη συναυλία, που πραγματοποιήθηκε στο διεθνές στάδιο King Fahd στο Ριάντ, χωρητικότητας 70.000 ατόμων, παρακολούθησαν 30.000 θαυμαστές του γκρουπ.

Ενώ η συναυλία χαιρετίστηκε από πολλούς θαυμαστές των BTS, άλλοι διατύπωσαν επικρίσεις ότι το γκρουπ ότι ικανοποιεί το αίτημα ενός «αυταρχικού καθεστώτος». Για το σκοπό αυτό χρησιμοποίησαν το hashtag #BTSDontGo στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το επταμελές συγκρότημα της K-pop υπερασπίστηκε την απόφαση να δώσει συναυλία σε συνέντευξη πριν από λίγο καιρό. Ο Jimin διευκρίνισε: «Για να το θέσω απλά, αν υπάρχει ένα μέρος, στο οποίο οι άνθρωποι θέλουν μας δουν, θα πάμε εκεί. Έτσι πραγματικά αισθανόμαστε».

Ταυτόχρονα οι BTS μόλις ανακοίνωσαν την κυκλοφορία ενός remix σε συνεργασία με τον Lauv για το τραγούδι τους «Make It Right», το οποίο θα αποκαλυφθεί αύριο, Παρασκευή 18 Οκτωβρίου.