Η συμμετοχή των Will Ferrell και Rachel McAdams για τη Eurovision του Netflix

Στη νέα ταινία του Netflix ο Will Ferrell και η Rachel McAdams υποδύονται ένα ζευγάρι επίδοξων μουσικών που θα εκπροσωπήσουν τη χώρα τους στη Eurovision.

Ο Will Ferrell και η Rachel McAdams παρουσιάζουν το «Volcano Man», το τραγούδι με το οποίο θα συμμετάσχουν στη δικής του εκδοχή του δημοφιλούς Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision.

Το «Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga» είναι μία ταινία του Netflix σε σκηνοθεσία του David Dobkin (Wedding Crashers) με πρωταγωνιστές τον Will Ferrell, την Rachel McAdams, τον Pierce Brosnan, την Demi Lovato και τον Dan Stevens.

Το σενάριο της κωμικής ταινίας υπογράφει ο ίδιος ο Will Ferrell σε συνεργασία με τον σεναριογράφο Andrew Steele. Οι δυο τους έχουν συνεργαστεί στο παρελθόν στο «Casa de mi Padre» (2012) και στην ταινία παρωδία «A Deadly Adoption» (2015).

Όταν δίνεται η ευκαιρία ζωής στους επίδοξους μουσικούς Lars Erickssong (Will Ferrell) και Sigrit Ericksdottir (Rachel McAdams) να εκπροσωπήσουν τη χώρα τους στο μεγαλύτερο διαγωνισμό τραγουδιού παγκοσμίως, τη γνωστή σε όλους μας Eurovision, έχουν επιτέλους μία πιθανότητα να αποδείξουν ότι κάθε όνειρο μπορεί να γίνει πραγματικότητα.

Το soundtrack του «Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga» (Διαγωνισμός Τραγουδιού Εurovision: Η Ιστορία των Fire Saga) περιλαμβάνει πρωτότυπα τραγούδια με τη συμμετοχή του Will Ferrell και άλλων μελών του καστ.

Μεταξύ αυτών και το τραγούδι «In The Mirror» που θα το ερμηνεύσει η Demi Lovato.

Το πρώτο single από την ταινία είναι το «Volcano Man», το οποίο μόλις κυκλοφόρησε μαζί με το επίσημο music video που το συνοδεύει. Πρωταγωνιστές του βίντεο είναι ο Will Ferrell και η Rachel McAdams, η οποία τραγουδάει playback πάνω στη φωνή της Σουηδής τραγουδίστριας Molly Sandén.

Το «Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga» θα κάνει πρεμιέρα στο Netflix στις 26 Ιουνίου. Την ίδια ημέρα θα κυκλοφορήσει από τη Sony Music και το soundtrack της ταινίας.