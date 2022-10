Syd Barrett: Ντοκιμαντέρ για την πολύπαθη ιδιοφυΐα των Pink Floyd

Ένα πορτρέτο του Syd Barrett μέσα από τον φακό και τις αναμνήσεις των μελών των Pink Floyd και των κοντινών ανθρώπων.

Ο Syd Barrett, ο αρχικός και πολύπαθος frontman των Pink Floyd, είναι το θέμα του νέου ντοκιμαντέρ «Have You Got It Yet? The Story of Syd Barrett and Pink Floyd» των Mercury Studios.

Όπως αναφέρει το Deadline, την ταινία σκηνοθέτησαν ο Roddy Bogawa και ο εκλιπών Storm Thorgerson, συνιδρυτής της ομάδας καλλιτεχνικού σχεδιασμού Hipgnosis και σχεδιαστής μερικών από τα πιο εμβληματικά εξώφυλλα άλμπουμ της ροκ, συμπεριλαμβανομένων σχεδόν όλων των δίσκων των Pink Floyd από το «Saucerful of Secrets» του 1968 μέχρι τη συλλογή «The Best of Pink Floyd: A Foot in the Door» (2011).

Ο Thorgerson πέθανε το 2013 σε ηλικία 69 ετών από καρκίνο. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, «η ταινία ολοκληρώθηκε από τον Bogawa με τον φωτογράφο των StormStudios, Rupert Truman και τον παραγωγό Julius Beltrame μετά τον πρόωρο θάνατο του Storm».

Ο Storm Thorgerson πήγε στο ίδιο λύκειο με τον Syd Barrett και τον Roger Waters, και είχε ζήσει από πρώτο χέρι τη δημιουργία του συγκροτήματος, καθώς και τις πρώτες επιτυχίες που έγραψε ο Barrett, αλλά και τον εθισμό του στην υπερκατανάλωση ψυχεδελικών ναρκωτικών και τα προβλήματα με την ψυχική υγεία του.

Ο Syd Barrett ήταν μάλιστα εκείνος που επέλεξε το όνομα του συγκροτήματος, εμπνευσμένος από δύο από τους αγαπημένους του μπλουζίστες, τον Pink Anderson και τον Floyd Council.

«Ο Barrett εγκατέλειψε τη μουσική, και επέστρεψε στην πατρίδα του, το Cambridge, για τα τελευταία 30 χρόνια της ζωής του και στην πρώτη του αγάπη, τη ζωγραφική», αναφέρεται σε δελτίο τύπου των Mercury Studios.

«Είναι οδυνηρό, ότι μερικοί από τους πιο επιτυχημένους παγκοσμίως δίσκους των Pink Floyd – “Dark Side of the Moon”, “Wish You Were Here” και “The Wall” – εξετάζουν θέματα που αφορούν την παραφροσύνη και τη φήμη, συμπεριλαμβανομένων των “Shine On You Crazy Diamond” και “Wish You Were Here”, που γράφτηκαν ως φόρος τιμής στον Barrett», σημειώνεται.

Το «Have You Got It Yet?» περιλαμβάνει συνεντεύξεις με άλλα τρία μέλη των Pink Floyd, τους Roger Waters, Nick Mason και David Gilmour, καθώς και με την αδελφή του Syd Barrett, Rosemary Breen, τους μάνατζερ των Pink Floyd, Peter Jenner και Andrew King, τον Pete Townshend των The Who, τον Graham Coxon των Blur και τον Andrew VanWyngarden των MGMT.

Στο ντοκιμαντέρ μιλά επίσης ένας από τους σπουδαιότερους θεατρικούς συγγραφείς των τελευταίων 50 ετών, ο Tom Stoppard, ο οποίος χρησιμοποίησε τον Syd Barrett ως σύμβολο των υποσχέσεων και των απογοητεύσεων της δεκαετίας του 1960 στο εμβληματικό έργο του «Rock ‘n’ Roll» του 2006.

Ο σκηνοθέτης Roddy Bogawa δήλωσε: «Πρόκειται για την τραγική ιστορία του Brian Wilson και του Kurt Cobain και πολλών άλλων στη μουσική και την τέχνη, των οποίων οι εκρηκτικές δημιουργικές ορμές συχνά στηρίζονται σε εύθραυστη πληθωρική ενέργεια που δέχεται συμπιεσμένη πίεση από την επιτυχία τους».

«Η ταινία δεν είναι μόνο ένα πορτρέτο μίας από τις πιο εμβληματικές cult φιγούρες της μουσικής μέσα από τον φακό και τις αναμνήσεις των συνεργατών του στο συγκρότημα, των ερωμένων, των φίλων και των μουσικών του, αλλά και μία αναδρομή σε μία ομάδα φίλων που μεγάλωσαν στα μέσα της δεκαετίας του ’60 και στον ιδεαλισμό, τις φιλοδοξίες, τις ελπίδες και τα όνειρά τους κατά τη διάρκεια μιας τόσο εκπληκτικής πολιτιστικής στιγμής», εξήγησε.

Το soundtrack της ταινίας θα περιέχει πάνω από 50 τραγούδια από τη δισκογραφία των Pink Floyd και τη σόλο δισκογραφία του Syd Barrett, ο οποίος πέθανε το 2006 σε ηλικία 60 ετών από καρκίνο στο πάγκρεας.

Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει ανακοινωθεί η ημερομηνία κυκλοφορίας της ταινίας «Have You Got It Yet? The Story of Syd Barrett and Pink Floyd».