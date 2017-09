Πόσες ελπίδες συγκεντρώνουν η Taylor Swift, ο Sam Smith, ο ZAYN και άλλοι καλλιτέχνες να προταθούν προς βράβευση στα επόμενα βραβεία Grammy;

Το έγκριτο οικονομικό μαγκαζίνο «Forbes» προβλέπει ποιοι καλλιτέχνες από όσους κυκλοφόρησαν νέα μουσική εν μέσω του Σεπτεμβρίου διατηρούν πιθανότητες να είναι υποψήφιοι για ένα βραβείο Grammy.

Η καταληκτική ημερομηνία καταβολής προτάσεων για τα επερχόμενα, εξηκοστά βραβεία Grammy έχει οριστεί για τις 30 Σεπτεμβρίου και, όπως συμβαίνει συνήθως, αρκετοί μεγάλοι καλλιτέχνες της μουσικής βιομηχανίας έσπευσαν να κυκλοφορήσουν νέα τραγούδια και δίσκους, με την ελπίδα ότι θα αντικρίσουν τα ονόματά τους ανάμεσα στους υποψηφίους που ανακοινώνονται τον Δεκέμβριο.

Ο φετινός Σεπτέμβριος δε διέφερε από τους προηγούμενους. Αυτόν το μήνα, έχουν ήδη υπάρξει πολλά τραγούδια και ολοκληρωμένα άλμπουμ που διαθέτουν μεγάλη πιθανότητα να διαγωνιστούν στα επόμενα βραβεία Grammy, που θα διεξαχθούν στις 28 Ιανουαρίου 2018 στη Νέα Υόρκη.

Το «Forbes» παραθέτει μία λίστα τραγουδιστών, από όσους κυκλοφόρησαν νέα μουσική το Σεπτέμβριο, για τους οποίους θεωρούν ότι έχουν πιθανότητες να προταθούν προς βράβευση.

Taylor Swift

Θα μπορούσε να προταθεί στην κατηγορία: «Καλύτερο Μουσικό Βίντεο»

Μολονότι ολόκληρος ο πλανήτης αγοράζει και αναπαραγάγει το νέο single «Look What You Made Me Do» μανιωδώς, το «Forbes» δυσκολεύεται να πιστέψει ότι η μουσική της Taylor Swift θα κερδίσει κάποιο βραβείο Grammy. Ενώ η Ακαδημία Ηχογράφησης έχει αποδείξει ότι είναι μεγάλη θαυμάστρια της τραγουδίστριας, δίνοντάς της δέκα βραβεία, η τελευταία επανάσταση της pop star δε φαίνεται να την ευχαριστεί, τουλάχιστον προς το παρόν.

Ωστόσο, το επικό video clip που συνοδεύει το «Look What You Made Me Do» έχει σημειώσει μία φρενήρη πορεία που είναι πολύ δύσκολο να αγνοηθεί. Θα μπορούσε εύκολα να χαρίσει στην Taylor Swift τη δεύτερη υποψηφιότητα για το «Καλύτερο Μουσικό Βίντεο», μετά το «Bad Blood».

Τεχνικά, το video clip που καταρρίπτει συνεχώς τα ρεκόρ κυκλοφόρησε ελάχιστες ημέρες πριν την έλευση του Σεπτεμβρίου, αλλά το δημοσίευμα ισχυρίζεται ότι αξίζει να σταθεί στην περίπτωσή του.

Sam Smith

Θα μπορούσε να προταθεί στην κατηγορία: «Καλύτερη Pop Σόλο Ερμηνεία»

Με το ντεμπούτο του στη δισκογραφία, ο Βρετανός τραγουδιστής και τραγουδοποιός έγινε αμέσως αγαπημένη προσωπικότητα των Grammy, αποσπώντας τέσσερα βραβεία, μεταξύ των οποίων τρία από τα τέσσερα σημαντικότερα (Ηχογράφηση της Χρονιάς, Τραγούδι της Χρονιάς και Καλλιτέχνης της Χρονιάς), την πρώτη φορά όπου συμμετείχε στη διοργάνωση.

Οι κριτικοί ανυπομονούσαν να επιστρέψει στο προσκήνιο και να αποδείξει ότι παραμείνει στην εξουσία. Η επάνοδος του Sam Smith με το «Too Good At Goodbyes» τους δίνει περισσότερα από αυτά που αγαπούν, οπότε δεν θα ήταν έκπληξη να τον δούμε υποψήφιο για την ερμηνεία του.

Zayn & Sia

Θα μπορούσαν να προταθούν στην κατηγορία: «Καλύτερη Pop Ερμηνεία από Ντουέτο/Γκρουπ»

Από όλους τους καλλιτέχνες στη λίστα, ο Zayn είναι ο μόνος που δεν έχει υπάρξει ποτέ προτεινόμενος για ένα Grammy, τόσο ως μέλος των One Direction όσο ως σόλο τραγουδιστής, αλλά το Δεκέμβριο η κατάσταση μπορεί να αλλάξει.

Πρόσφατα συνεργάστηκε με την έξοχη τραγουδίστρια – τραγουδοποιό Sia και κυκλοφόρησαν μαζί το «Dusk Till Dawn«, το οποίο έχει αποκομίσει μερικές πολύ καλές κριτικές.

Foo Figthers

Θα μπορούσαν να προταθούν στις κατηγορίες: «Καλύτερο Rock Άλμπουμ», «Καλύτερο Rock Τραγούδι» και «Καλύτερη Rock Ερμηνεία»

Όλα όσα κάνει ο Dave Grohl είναι τέλεια για την επιτροπή των Grammy. Kατά μήκος της καριέρας του έχει υπάρξει υποψήφιος για τουλάχιστον 35 βραβεία Grammy, ως μέλος τριών ξεχωριστών συγκροτημάτων (Nirvana, Foo Fighters και Them Crooked Vultures) και δεν υπάρχει λόγος να μην πιστεύει κανείς ότι η μπάντα του δε θα καταγράψει τουλάχιστον μία ή δύο υποψηφιότητες, χάρη στο ολοκαίνουριο δίσκο «Concrete and Gold».

Οι μισές δισκογραφικές δουλειές των Foo Fighters έχουν προταθεί για το βραβείο του «Καλύτερου Ροκ Άλμπουμ» και κερδίζουν πιο συχνά από ό,τι χάνουν. Για το λόγο αυτό η πρόβλεψη θα μπορούσε να θεωρηθεί ασφαλής.

Οι υπόλοιποι

Επιπλέον, το «Forbes» εκτιμά ότι η Kelly Clarkson θα μπορούσε να είναι υποψήφια στην κατηγορία «Καλύτερη Pop Σόλο Ερμηνεία» και οι The National με τους LCD Soundsystem για το «Καλύτερο Εναλλακτικό Μουσικό Άλμπουμ».

Τις επόμενες ημέρες, πριν ολοκληρωθεί ο Σεπτέμβριος, αναμένεται να κυκλοφορήσουν μεταξύ άλλων τα νέα άλμπουμ της Miley Cyrus, της Demi Lovato και της Fergie.

Από τις κυκλοφορίες που προηγήθηκαν τους τελευταίους δώδεκα μήνες, ισχυρό προβάδισμα για μία υποψηφιότητα στα εξηκοστά βραβεία Grammy διαθέτουν ο Kendrick Lamar, ο Ed Sheeran, το ντουέτο του Zayn με την Taylor Swift στο «I Don’t Wanna Live Forever» για το soundtrack του «Fifty Shades Darker» και το «Despacito».

Ελπίδες συγκεντρώνουν και ο Harry Styles με τη Lorde.

