Καλλιτέχνες όπως η Taylor Swift, ο Ed Sheeran, ο Sam Smith και η Dua Lipa παρέλασαν από τη σκηνή του φετινού «Jingle Bell Ball».

Μερικοί από τους διασημότερους αστέρες του μουσικού στερεώματος τραγούδησαν στο μεγαλύτερο χριστουγεννιάτικο πάρτι.

Ο ραδιοφωνικός σταθμός «Capital FM» του Λονδίνου διοργάνωσε για δέκατη συνεχόμενη χρονιά το «Jingle Bell Ball» και φέτος ήταν μεγαλύτερο από ποτέ.

Το «Jingle Bell Ball» είναι μία εορταστική συναυλία που διεξάγεται το Δεκέμβριο κάθε χρόνο στο «The O2 Arena» της βρετανικής πρωτεύουσας, χωρητικότητας 20.000 ατόμων. Μέρος των εσόδων από τις πωλήσεις εισιτηρίων δωρίζεται στη φιλανθρωπική οργάνωση «Global’s Make Some Noise».

Την πρώτη ημέρα της εκδήλωσης, στη σκηνή ανέβηκαν ο Sam Smith, η Rita Ora, ο Jonas Blue, ο James Arthur, ο Jax Jones, ο Yungen, ο Niall Horan, οι Major Lazer, η Anne-Marie, ο Craig David, η Dua Lipa και οι πρόσφατοι νικητές του βρετανικού «X Factor», οι Rak-Su.

Τη δεύτερη ημέρα, τη σκυτάλη παρέλαβαν η Taylor Swift, ο Ed Sheeran, ο Liam Payne, οι The Chainsmokers, ο Sigala, η Stefflon Don, οι The Script, η Mabel, η Louisa Johnson, ο James Hype, ο Matt Terry και ο Big Shaq.

Τα περισσότερα βλέμματα ήταν δικαίως στραμμένα στην Taylor Swift, η οποία παρουσίασε ζωντανά τρία τραγούδια από το άλμπουμ της χρονιάς, το «reputation»: Το «Look What You Made Me Do», το «…Ready For It?» και το «Gorgeous».

Ο Ed Sheeran πέρασε τον περισσότερο χρόνο επάνω στο stage του «The O2 Arena», τραγουδώντας εννέα τραγούδια, μεταξύ των οποίων τα hits «Shape Of You», «Perfect», «Castle On The Hill» και παλαιότερες επιτυχίες όπως το «Thinking Out Loud» και το «Photograph».

Δείτε όλες τις εμφανίσεις του «Jingle Bell Ball» παρακάτω: