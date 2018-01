Διά της απουσίας τους θα λάμψουν στα επερχόμενα Βραβεία Grammy δημοφιλείς καλλιτέχνες, όπως η Taylor Swift, ο Ed Sheeran, ο Justin Timberlake, η Lorde και πολλοί άλλοι.

Η απογοήτευση της μουσικής βιομηχανίας για όλα τα μουσικά βραβεία γίνεται όλο και ισχυρότερη.

Τα τελευταία χρόνια, διάσημοι αστέρες όπως ο Justin Bieber και ο Drake επέλεξαν να απέχουν εντελώς από κάθε τελετή απονομής, επειδή αισθάνονται ότι οι διοργανώσεις αυτές δεν αντιπροσωπεύουν με ακρίβεια το ταλέντο και την τέχνη.

Συνεπώς, τα φετινά Βραβεία Grammy, το μεγαλύτερο ετήσιο μουσικό γεγονός, θα έχουν κάποιους ηχηρούς απόντες (και συγχρόνως υποψήφιους προς βράβευση) που θα προκαλέσουν αίσθηση.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Hits Daily Double», ο Justin Timberlake δε θα δώσει το «παρών» στα βραβεία, επειδή προετοιμάζεται για το μεγάλο show στο ημίχρονο του «Super Bowl», που είναι προγραμματισμένο για τις 4 Φεβρουαρίου.

Αξίζει να αναφερθεί ότι οι σχέσεις του Justin Timberlake με την Ακαδημία Ηχογράφησης είναι ψυχρές τα τελευταία έτη, καθώς ο Αμερικανός τραγουδιστής θεωρεί ότι το άλμπουμ «The 20/20 Experience» αγνοήθηκε από ορισμένες σημαντικές κατηγορίες των Βραβείων Grammy.

Όπως συζητείται, ούτε ο Ed Sheeran θα παρευρεθεί στην εξηκοστή τελετή απονομής του θεσμού για τον ίδιο ακριβώς λόγο.

Ο Βρετανός καλλιτέχνης απέσπασε δύο μόνο υποψηφιότητες, για το «Καλύτερο Pop Vocal Άλμπουμ» και την «Καλύτερη Pop Σόλο Ερμηνεία» και έμεινε εκτός των κορυφαίων κατηγοριών της διοργάνωσης.

Η Ακαδημία Ηχογράφησης θέλησε να αποφύγει τις αντιδράσεις για την υπέρμετρη παρουσία πολλών λευκών υποψηφίων, όμως ο αποκλεισμός του Ed Sheeran χωρίς άλλη αιτία δημιουργεί εξίσου πρόβλημα.

Έπειτα από την πολυαναμενόμενη δισκογραφική επάνοδο με το εμπορικότερο άλμπουμ του 2017, το «reputation», η Taylor Swift παραμένει φειδωλή στις δημόσιες εμφανίσεις της, ενώ δεν έχει δώσει ακόμη την πρώτη συνέντευξη σε αυτή την εποχή.

Η αστέρας της pop είναι προτεινόμενη για δύο μόνο βραβεία, με το ντουέτο με τον ZAYN στο «I Don’t Wanna Live Forever» από το soundtrack του «Fifty Shades Darker» και ως δημιουργός με το «Better Man» του country συγκροτήματος Little Big Town.

Το σαρωτικό «Look What You Made Me Do» δεν πήρε καμία υποψηφιότητα από την επιτροπή των Grammy. (Σημ.: Το «reputation» θα μπορέσει να διαγωνιστεί στα Grammy του 2019.)

Τι εξηγεί, όμως, την πιθανή απουσία της Lorde;

Η νεαρή τραγουδίστρια είναι η μόνη γυναίκα υποψήφια για το «Άλμπουμ της Χρονιάς», χάρη στο δεύτερο προσωπικό δίσκο της με τίτλο «Melodrama», όμως φέρεται να επικρατεί κλίμα δυσαρέσκειας στην ομάδα της. Υπάρχει περίπτωση να ανατραπεί, έστω την τελευταία στιγμή, η απόφαση;

Οι καλλιτέχνες που θα τραγουδήσουν ζωντανά στη σκηνή των εξηκοστών Βραβείων Grammy, την Κυριακή 28 Ιανουαρίου στη Νέα Υόρκη, αποτελούνται από τους Lady Gaga, P!nk, U2, Miley Cyrus με Elton John, Kendrick Lamar, Bruno Mars, Kesha, Luis Fonsi με Daddy Yankee, Sam Smith, Cardi B, Childish Gambino, Logic, Alessia Cara και Khalid, SZA και Little Big Town.