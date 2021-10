Swedish House Mafia και The Weeknd ενώνουν τις δυνάμεις τους στο «Moth To A Flame»

Το τρίτο τραγούδι των Swedish House Mafia μετά την επιστροφή τους νωρίτερα φέτος.

Οι Swedish House Mafia αποκαλύπτουν την πολυαναμενόμενη συνεργασία τους με τον The Weeknd στο νέο single «Moth To A Flame».

Το «Moth To A Flame» ακολουθεί το νέο μουσικό ύφος που εξερευνούν οι Swedish House Mafia μετά τη μεγάλη επιστροφή τους στα μουσικά δρώμενα νωρίτερα φέτος.

Είναι ένα τραγούδι περισσότερο φιλικό προς τα ραδιόφωνα, με απαλά και ζεστά φωνητικά και τον ελκυστικό αλλά και χαλαρωτικό κατά κάποιο τρόπο ήχο των κρουστών.

Παρόλο που το μεγαλύτερο μέρος του «Moth To A Flame» αφορά τον The Weeknd, έχετε την ευκαιρία να ακούσετε τον χαρακτηριστικό ήχο των Swedish House Mafia στο τέλος, όπου τα instrumental παίρνουν τον πρώτο λόγο.

Οι συγχορδίες είναι καθαρές και ακριβείς και μπορείτε να νιώσετε ξεκάθαρα όλα τα στοιχεία του τραγουδιού, ενώ το επιβλητικό συνθεσάιζερ θα μπορούσε να είναι η συνέχεια του άκρως επιτυχημένου άλμπουμ «After Hours» (2020) του The Weeknd.

Οι Swedish House Mafia προανήγγειλαν τη συνεργασία τους με τον The Weeknd στο τέλος της εμφάνισής τους στο pre-show των MTV Video Music Awards 2021, τον προηγούμενο Σεπτέμβριο και σκόρπισαν ενθουσιασμό στους εκατέρωθεν θαυμαστές τους.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @swedishhousemafia

Πριν λίγες ημέρες, οι δύο πλευρές ανάρτησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μεγαλύτερο απόσπασμα, διάρκειας δέκα δευτερολέπτων, δίνοντας το σύνθημα για την έναρξη της αντίστροφης μέτρησης.

Το «Moth To A Flame» είναι το τρίτο κατά σειρά τραγούδι που κυκλοφορούν οι Swedish House Mafia εν αναμονή του νέου άλμπουμ τους με τίτλο «Paradise».

Το σουηδικό supergroup της progressive house μουσικής, το οποίο αποτελείται από τους Axwell, Steve Angello and Sebastian Ingrosso έχει ήδη δείξει ότι στοχεύει στην κατάκτηση των charts με την κυκλοφορία του «It Gets Better» και του «Lifetime» με τη συμμετοχή του Ty Dolla $ign και του 070 Shake, τα δύο πρώτα τραγούδια τους μετά από εννέα χρόνια δισκογραφικής απουσίας.

Το «Moth To A Flame» συνοδεύεται από ένα μουσικό βίντεο σε σκηνοθεσία του Alexander Wessely, ο οποίος έχει αναλάβει την καλλιτεχνική επιμέλεια της συνολικής εικόνας των Swedish House Mafia μετά την επιστροφή τους στην ενεργό δράση.

Η σκοτεινή και μυστηριώδης ατμόσφαιρα που είναι αισθητή στα τελευταία music videos του γκρουπ, επικρατεί και στο «Moth To A Flame», στο οποίο κυριαρχεί το μαύρο και το μπλε χρώμα.

Παράλληλα με την κυκλοφορία της συνεργασίας τους με τον The Weeknd, οι Swedish House Mafia ανακοίνωσαν μία νέα παγκόσμια περιοδεία για το 2022 και την πρώτη τους εμφάνιση ως επικεφαλής του διάσημου μουσικού φεστιβάλ «Coachella», του οποίου θα ηγηθούν τον Απρίλιο του 2022 μαζί με τους The Rage Against Machine και τον Travis Scott.