Swedish House Mafia και Sting θα συνεργαστούν σε ένα νέο τραγούδι

Το τραγούδι θα έχει τον τίτλο «Redlight» και κυκλοφορήσει «σύντομα».

Οι Swedish House Mafia και ο Sting θα συνεργαστούν σε ένα νέο τραγούδι, σύμφωνα με τον Sebastian Ingrosso.

Στον επίσημο διακομιστή του γκρουπ στο Discord, ο Sebastian Ingrosso επιβεβαίωσε ότι οι Swedish House Mafia θα κυκλοφορήσουν «σύντομα» ένα νέο single με τον Sting με τίτλο «Redlight».

Το 2021 ήταν το έτος που οι Swedish House Mafia επέστρεψαν στο προσκήνιο, οκτώ χρόνια μετά την πολύκροτη διάλυσή τους, για να ανοίξουν ένα κεφάλαιο στην κεφάλαιο.

«Ήμασταν εξαντλημένοι, ήμασταν κουρασμένοι. Έτσι, φυσικά υπήρχε ένταση και εκνευρισμός», δήλωσε πρόσφατα ο Sebastian Ingrosso στο BBC News για τη διάλυση του γκρουπ το 2013.

«Τώρα που είμαστε λίγο μεγαλύτεροι και σοφότεροι, ανατρέχουμε στο παρελθόν και συνειδητοποιούμε ότι χρειαζόμασταν ένα διάλειμμα. Χρειαζόμασταν να λείψει ο ένας στον άλλον. Χρειαζόμασταν να μας λείψει να κάνουμε μουσική μαζί ξανά», εξήγησε.

Η φλόγα της συνεργασίας αναζωπυρώθηκε στις τάξεις του εμβληματικού τρίο ηλεκτρονικής μουσικής και αποτέλεσε την κινητήρια δύναμη για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου άλμπουμ με τίτλο «Paradise Again», που αναμένεται να κυκλοφορήσει το 2022.

Το πιο συναρπαστικό γεγονός οι είναι ότι οι Swedish House Mafia έχουν δημιουργήσει 45 ολοκαίνουργια τραγούδια, τα οποία θα μπορούσαν να δώσουν υλικό για τέσσερα άλμπουμ.

Η πανδημία του COVID-19 επέτρεψε στο γκρουπ να περάσει ποιοτικό χρόνο στο στούντιο για να δημιουργήσει το «πρώτο» ολοκληρωμένο άλμπουμ του, καθώς τα «Until One» και «Until Now» θεωρούνται περισσότερο συλλογές παρά άλμπουμ με αποκλειστικά πρωτότυπα κομμάτια.

«Στο παρελθόν βγάζαμε το ένα single μετά το άλλο και ήταν σχεδόν σαν να κυνηγούσαμε κάτι. Όταν ο Steve (Angelo) είπε για πρώτη φορά: Πρέπει να κάνουμε ένα άλμπουμ» ήθελα να πηδήξω από το παράθυρο», ανέφερε ο Sebastian Ingrosso στο NME.

«Οι Swedish House Mafia δεν έχουν κάνει ποτέ στο παρελθόν άλμπουμ και ιστορικά μας παίρνει πολύ χρόνο ακόμα και για να φτιάξουμε ένα τραγούδι. Είμαστε όμως πολύ ευχαριστημένοι με αυτό που έχει γίνει – ανυπομονούμε να το δώσουμε στον κόσμο», πρόσθεσε.

Οι Swedish House Mafia παραδέχτηκαν επίσης ότι ο ήχος τους γίνεται πιο σκοτεινός στο νέο άλμπουμ, γνώρισμα που αντικατοπτρίζεται στα νέα τραγούδια τους, όπως το «It Gets Better» και το «Moth To A Flame» με τον The Weeknd.

«Ψάχνουμε πάντα για εκείνη τη μικρή νότα που κάνει τα γόνατά σου να γίνονται αδύναμα», σημείωσε ο Sebastian Ingrosso και ο Axwell πρόσθεσε: «Δεν ξέρω αν η σκηνή έχει αλλάξει, και ίσως αυτό να είναι το πρόβλημα. Εμείς όμως έχουμε αλλάξει».