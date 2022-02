Swedish House Mafia και Sting συνεργάζονται στο νέο single «Redlight»

Ο Sting ηχογράφησε ξανά για τη συνεργασία του με τους Swedish House Mafia την εμβληματική επιτυχία «Roxanne» των Police.

Οι Swedish House Mafia, το θρυλικό σουηδικό τρίο που αποτελείται από τους Axwell, Steve Angello και Sebastian Ingrosso, ενώνουν τις δυνάμεις τους με τον εμβληματικό Sting στο νέο single «Redlight».

Το supergroup της EDM σκηνής είχε αρχίζει να προετοιμάζει το έδαφος για το «Redlight» πριν από μήνες, δημοσιεύοντας στις Instagram ιστορίες με κόκκινα φώτα και πολύ μικρά μέρη του τραγουδιού. Πριν λίγες εβδομάδες ο Sebastian Ingrosso αποκάλυψε ότι το τραγούδι είναι μία συνεργασία με τον Sting.

Οι Swedish House Mafia ταξίδεψαν μάλιστα στη Νέα Υόρκη και δημοσίευσαν μία φωτογραφία από τη συνάντησή τους με τον Sting.

Ο Sting ηχογράφησε ξανά το «Roxanne», ένα από τα πιο διάσημα τραγούδια των The Police, το οποίο κυκλοφόρησε το 1978 και αν η φωνή του ακούγεται ακριβώς όπως ακουγόταν πριν από 44 χρόνια, τότε αυτό απλά αποδεικνύει το διαχρονικό ταλέντο του.

Αν είστε θαυμαστής των Swedish House Mafia από την αρχή, σίγουρα θα λατρέψετε το «Redlight», καθώς φέρνει στο νέο κεφάλαιο του συγκροτήματος τον σκοτεινό ηλεκτρονικό ήχο των πρώτων ημερών τους.

Οι ήχοι είναι εξαιρετικά λεπτομερείς και αν ακούσετε προσεκτικά μπορείτε να παρατηρήσετε την εξαιρετική ακρίβεια του τρόπου με τον οποίο οι Swedish House Mafia δημιουργούν τα τραγούδια τους. Οι ήχοι είναι τόσο καθαροί αλλά διασταυρώνονται υπέροχα χωρίς να καλύπτουν ο ένας τον άλλον.

Υπάρχει μια γενική ομολογία ότι το «Redlight» είναι το τραγούδι που θυμίζει περισσότερο το ύφος των Swedish House Mafia, αν και δεν μοιάζει με τίποτα από όσα έχουμε ακούσει στο παρελθόν από το συγκρότημα.

Οι Swedish House Mafia τελειοποιούν το σκοτεινό new age house ύφος με το οποίο επανεμφανίστηκαν στο μουσικό στερέωμα το 2021 και το συνδυάζουν αριστοτεχνικά με την εκσυγχρονισμένη εκδοχή του «Roxanne» από τον Sting.

Το αποτέλεσμα είναι ένα τραγούδι για όλες τις γενιές θαυμαστών που αδιαμφισβήτητα θα ενθουσιάσει το κοινό στην εμφάνισή τους στο διάσημο μουσικό φεστιβάλ «Coachella» τον Απρίλιο.

Το «Redlight» σε συνεργασία με τον Sting είναι το πέμπτο κατά σειρά τραγούδι από το νέο άλμπουμ των Swedish House Mafia με τίτλο «Paradise Again», το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει από τη Republic Records / Universal Music αργότερα φέτος.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών, οι Swedish House Mafia μοιράστηκαν το «It Gets Better», το «Lifetime» με τους Ty Dolla $ign και 070 Shake το «One Symphony» με τον Jacob Mühlrad και το το «Moth To A Flame» σε συνεργασία με τον The Weeknd, το οποίο διαγράφει επιτυχημένη πορεία στα ελληνικά ραδιόφωνα.