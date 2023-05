Οι Swedish House Mafia κυκλοφορούν το νέο single «See The Light»

Το νέο single των Swedish House Mafia για τη Formula 1.

Οι Swedish House Mafia αποκαλύπτουν το νέο τραγούδι «See The Light».

Το «See The Light» είναι το νέο single από το επερχόμενο άλμπουμ με το soundtrack του video game «Formula 1» της EA Sports και κυκλοφόρησε παράλληλα με τη διεξαγωγή του εμβληματικού Grand Prix της F1 στο Μονακό.

Αυτή την άνοιξη οι Swedish House Mafia, οι οποίοι αποτελούνται από τους Steve Angello, Axwell και Sebastian Ingrosso, παρουσίασαν το «See The Light» στο μνημειώδες closing set τους στο Ultra Music Festival στο Μαϊάμι, εκτοξεύοντας στα ύψη την προσμονή για την κυκλοφορία του τραγουδιού.

Στο «See The Light», ένα τραγούδι με δυναμικά συνθεσάιζερ, πληθωρική ενέργεια και απόκοσμα φωνητικά, οι Swedish House Mafia λάμπουν όσο ποτέ άλλοτε, αναδεικνύοντας τα χαρακτηριστικά του εντυπωσιακού και χαρακτηριστικού ήχου τους.

Στο τραγούδι δανείζει τη φωνή του ο ράπερ, παραγωγός και τραγουδοποιός Fridayy από τη Φιλαδέλφεια της Πενσυλβάνια.

Ο Fridayy είναι γνωστός για τη συμμετοχή του στο τραγούδι «Forever» του Lil Baby και στο ομώνυμο τραγούδι του άλμπουμ «God Did» του DJ Khaled, το οποίο έλαβε τρεις υποψηφιότητες για Grammy.

Για να γιορτάσουν την κυκλοφορία του «See The Light», οι Swedish House Mafia πραγματοποίησαν ένα αποκλειστικό σόου για τους θαυμαστές τους στο E1 του Λονδίνου το Σάββατο 27 Μαΐου και ολοκλήρωσαν το Σαββατοκύριακο κοσμώντας την κεντρική σκηνή του βρετανικού φεστιβάλ Creamfields South την Κυριακή 28 Μαΐου.

Οι Swedish House Mafia συνεχίζουν δυναμικά την καριέρα τους μετά τη μεγάλη επιστροφή τους και την αναγέννησή τους το καλοκαίρι του 2021.

Μέχρι σήμερα, οι Swedish House Mafia έχουν συγκεντρώσει πάνω από 10 δισεκατομμύρια streams παγκοσμίως, με το άλμπουμ τους «Paradise Again» που κυκλοφόρησε το 2022 να μετρά πάνω από 2,5 δισεκατομμύρια streams.

Το «Paradise Again» κατέκτησε επίσης το Νο. 1 στο Top Dance/Electronic Albums Chart του Billboard και παρέμεινε στο Top 20 της κατάταξης για 19 εβδομάδες.

Το single «Heaven Takes You Home» (feat. Connie Constance) από το «Paradise Again» ανέβηκε στο No. 1 στα αμερικανικά dance ραδιόφωνα και διαθέτει συνολικά 230 εκατομμύρια streams.

Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι οι Swedish House Mafia έκαναν την παραγωγή του single «Nothing Is Lost (You Give Me Strength)» του The Weeknd για την επιτυχημένη ταινία «Avatar: The Way Of Water».

Αυτό το καλοκαίρι ο Steve Angello, ο Ελληνοσουηδός συνιδρυτής των Swedish House Mafia, θα είναι ο επικεφαλής της πρώτης ημέρας του Primer Music Festival 2023 το Σάββατο 26 Αυγούστου στην Πλατεία Νερού.