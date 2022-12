Swedish House Mafia: Πότε κυκλοφορεί το νέο άλμπουμ «Paradise Again»

Το πρώτο ολοκληρωμένο άλμπουμ των Swedish House Mafia θα κυκλοφορήσει τον Απρίλιο.

Οι Swedish House Mafia μόλις ανακοίνωσαν ότι το πολυαναμενόμενο άλμπουμ τους «Paradise Again» θα κυκλοφορήσει από την Republic Records στις 15 Απριλίου, λίγο πριν επιστρέψουν στην έρημο της Καλιφόρνια για μια εμφάνιση – ορόσημο στο φετινό μουσικό φεστιβάλ «Coachella».

Σε συνδυασμό με την ανακοίνωση, οι Swedish House Mafia έδωσαν στη δημοσιότητα το μουσικό βίντεο για το νέο single τους «Redlight», ένα σκοτεινό club banger με μια εκπληκτική ερμηνεία από τον θρυλικό Sting, ο οποίος ηχογράφησε ξανά το ρεφρέν του εμβληματικού «Roxanne» των The Police, ένα από τα πιο κλασικά τραγούδια από το ιστορικό έργο του.

Μετά την επανένωσή τους το καλοκαίρι του 2021, οι Swedish House Mafia κυκλοφόρησαν το «It Gets Better», το «Lifetime» με τους Ty Dolla $ign και 070 Shake το «One Symphony» με τον Jacob Mühlrad και το το «Moth To A Flame» σε συνεργασία με τον The Weeknd, το οποίο διαγράφει επιτυχημένη πορεία στα ελληνικά ραδιόφωνα.

Η κυκλοφορία του άλμπουμ ανακοινώθηκε αρχικά μέσω του SPIN, στο οποίο οι Swedish House Mafia περιγράφουν λεπτομερώς την ιστορία τους και την δαιδαλώδη διαδρομή που κατέληξε στο «Paradise Again».

Ο μακρύς και δύσκολος δρόμος προς το Paradise Again ήταν κάτι περισσότερο από μια απλή σύγκλιση απόψεων.

Απαίτησε από τους Axwell, Steve Angello και Sebastian Ingrosso καθένα να σκάψουν βαθιά στις ρίζες τους, να επανασυνδεθούν και να δημιουργήσουν μια νέα σύνδεση όχι μόνο μεταξύ τους, αλλά και με τους νεότερους εαυτούς τους, περιγράφει το SPIΝ.

Η πορεία προς το άλμπουμ ήταν γεμάτη από σημαντικές στιγμές.

Μεταξύ τους μια μοναδική εμφάνιση στο «The Tonight Show» του Jimmy Fallon, μια εμφάνιση στο pre-show των MTV VMA 2021, καθώς και η πρόσφατη υποψηφιότητα των Swedish House Mafia για τον Dance Καλλιτέχνη της Χρονιάς στα iHeartRadio Music Awards 2022 και η επιτυχία του single «Sacrifice» από το άλμπουμ «Dawn FM» The Weeknd, ένα τραγούδι στο οποίο έχουν συνυπογράψει την παραγωγή.

Αυτό το καλοκαίρι, οι Swedish House Mafia θα κάνουν την πρώτη τους ολοκληρωμένη διεθνή περιοδεία από το 2012. Εκτός από την εμφάνισή τους στο «Coachella», το πρόγραμμα περιλαμβάνει shows σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ευρώπη.