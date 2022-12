Ο Swae Lee και ο Diplo αποτίουν φόρο τιμής στην πατρίδα του Elvis Presley με το «Tupelo Shuffle»

Το δεύτερο τραγούδι από το το soundtrack της ταινίας «Elvis».

Ο Swae Lee και ο Diplo κυκλοφορούν το νέο single «Tupelo Shuffle» για το soundtrack της ταινίας «Elvis», με τη συμμετοχή του Gary Clark Jr. (που υποδύεται τον Arthur «Big Boy» Crudup) και τον Austin Butler (που δίνει τη φωνή του Elvis Presley για το τραγούδι και τον υποδύεται στην ταινία).

Το «Tupelo Shuffle» διαδέχεται το single «Vegas» της Doja Cat, το οποίο απέκτησε πρόσφατα και μουσικό βίντεο για αυτό. Το soundtrack του «Elvis» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 24 Ιουνίου παράλληλα με την πρεμιέρα της ταινίας.

Το «Tupelo Shuffle», το οποίο πήρε τον τίτλο του από το Tupelo του Μισισιπή, έχει μεγάλη σημασία τόσο για τον Swae Lee όσο και για τον Diplo, καθώς δεν είναι μόνο η γενέτειρά τους, αλλά και η γενέτειρα του Elvis Presley.

Με αυτή την ιδιαίτερη σχέση, το «Tupelo Shuffle» έγινε μια αξιοσημείωτη συνεργασία που αποτίει φόρο τιμής στη σχέση που μοιράζονται οι δύο καλλιτέχνες με τον Elvis.

Ο Elvis Presley είχε πάντα το Tupelo στην καρδιά του. Πρόσφερε στην κοινότητά του και όταν ήταν 21 ετών επέστρεψε για να συγκεντρώσει χρήματα για τα παιδιά της περιοχής. Το Tupelo ήταν επίσης το πρώτο μέρος όπου είδε τον Arthur «Big Boy» Crudup να ερμηνεύει το «That’s All Right» όταν ήταν παιδί, και από τότε θαύμαζε τον ίδιο και την τέχνη του.

Για να γιορτάσουν την κυκλοφορία του single, ο Swae Lee και ο Diplo παρουσίασαν το «Tupelo Shuffle» στα MTV Movie & TV Awards 2022 την Κυριακή 5 Ιουνίου. Ο Diplo παρουσίασε επίσης το single για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στο «Wango Tango» του iHeartRadio το Σάββατο 4 Ιουνίου.

Ο Swae Lee γεννήθηκε στο Inglewood της Καλιφόρνια, αλλά μεγάλωσε στο Tupelo του Μισισιπή και ασχολήθηκε με τη μουσική στην ηλικία των 11 ετών, όταν άρχισε να πειραματίζεται με την παραγωγή, το λογισμικό ηχογράφησης και να μαθαίνει πώς να κάνει μίξη ήχου.

Η επιπλέον δύναμή του ήταν η φωνή του, όπως έμαθε από νωρίς. Ο Swae Lee και ο μεγαλύτερος αδελφός του, Slim Jxmmi, δημιούργησαν το συγκρότημα Rae Sremmurd όταν ήταν στα είκοσί του, αποκτώντας αμέσως ένα φανατικό κοινό εθισμένο στο ρυθμικό ύφος και το ταλέντο του διδύμου για επιτυχίες όπως το «No Flex Zone» και το No. 1 «Black Beatles».

Ως σόλο καλλιτέχνης, ο Swae Lee έχει δημιουργήσει τη δική του ολοκληρωμένη δισκογραφία με έναν ήχο που είναι αναμφισβήτητα και απόλυτα δικός του.

Οι συμμετοχές του σε τραγούδια όπως το «Unforgettable» του French Montana (το οποίο έφτασε στο No. 3 του Billboard Hot 100), το υποψήφιο για Grammy «Sicko Mode» με τον Travis Scott και τον Drake (το οποίο έφτασε επίσης στο No. 1 του Billboard) και ο εντυπωσιακός κατάλογος των τραγουδιών που έχει γράψει (μεταξύ των οποίων ένα απόσπασμα στο «Formation» της Beyoncé) αποτελούν απόδειξη αυτής της ευελιξίας.

Το τραγούδι του «Sunflower» σε συνεργασία του Post Malone από το soundtrack του «Spider-Man: Into The Spider-Verse» κατέκτησε την κορυφή του Billboard Hot 100 και παρέμεινε στο Top 5 για τέσσερις μήνες, ενώ μέχρι σήμερα έχει συγκεντρώσει πάνω από ένα δισεκατομμύριο streams. Είναι επίσης το πιο επιτυχημένο τραγούδι από το soundtrack του franchise του «Spider-Man».

Ο Diplo, κατά κόσμον Thomas Wesley Pentz, είναι μια από τις πιο σημαντικές δυνάμεις της σύγχρονης μουσικής.

Είναι ένας θρύλος από μόνος του, μέλος των εμβληματικών Major Lazer, το ένα τρίτο των LSD – του ψυχεδελικού συγκροτήματος που σχημάτισε με τη Sia και τον Labrinth και συγκέντρωσε 3 δισεκατομμύρια αναπαραγωγές με το πρώτο άλμπουμ του και το μισό του ντουέτου Silk City με τον Mark Ronson, των οποίων το πλατινένιο single «Electricity» με την Dua Lipa κατέκτησε την κορυφή των charts παγκοσμίως και κέρδισε Grammy.

Ο υποψήφιος για δέκα Grammy μουσικός παραγωγός έχει επίσης συνεργαστεί με μεγαθήρια όπως οι Beyoncé, Madonna, The Weeknd και Bad Bunny. Το 2020 κυκλοφορήσει το πρώτο του country άλμπουμ «Thomas Wesley Chapter 1: Snake Oil», καθώς και το πρώτο του ambient άλμπουμ «MMXX».

Ο Diplo έχει εστιάσει τις δυνάμεις του στην Higher Ground, μια deep house δισκογραφική εταιρεία που εγκαινίασε το 2019.

Νωρίτερα φέτος, κυκλοφόρησε το πρώτο του ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό άλμπουμ μετά από 18 χρόνια, το οποίο απέσπασε τις καλύτερες κριτικές. Το άλμπουμ περιλαμβάνει τέσσερα τραγούδια που ανέβηκαν στο No. 1 των αμερικανικών dance charts, το «Don’t Forget My Love» με τον Miguel, την υποψήφια για Grammy συνεργασία με τους SIDEPIECE στο «On My Mind», το «Looking For Me» με τους Paul Wolford και Kareen Lomax και το «Turn Back Time» με τον Sonny Fodera.