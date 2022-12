Ο Surf Mesa συνεργάζεται με τη Fletcher και τον Josh Golden στο «Another Life»

Τρεις νέοι και ταλαντούχοι καλλιτέχνες ενώνουν τις δυνάμεις τους.

Ο Surf Mesa κυκλοφορεί το νέο single «Another Life» με τη συμμετοχή των αναγνωρισμένων τραγουδιστών και τραγουδοποιών Fletcher και Josh Golden στα φωνητικά.

Το τραγούδι ξεκινάει με μια συναισθηματική μελωδία με βάση μια κιθάρα και απογειώνεται γρήγορα. Το ζεστό ντουέτο φαντάζεται έναν κόσμο όπου ο πόνος της απώλειας έχει εξαλειφθεί, επιτρέποντας στην αγάπη να ανθίσει ξανά.

«Είμαι θαυμαστής της Fletcher από τότε που άκουσα για πρώτη φορά το τραγούδι της “Bitter” με τη φίλη μου Kito. Ο Josh Golden είναι ένα ανερχόμενο αστέρι στον σύγχρονο εναλλακτικό χώρο», λέει ο Surf Mesa.

«Είμαι ενθουσιασμένος που δύο από τους αγαπημένους μου τραγουδιστές αυτή τη στιγμή, συμμετέχουν σε αυτό το τραγούδι, το οποίο αφηγείται μια ιστορία που εμπνέει. Με ανατριχιάζει να τους ακούω να δένουν αρμονικά», προσθέτει ο 21χρονος μουσικός παραγωγός από το Σιάτλ.

Ο Surf Mesa γνώρισε παγκόσμια επιτυχία με το single «ily (i love you baby)» με τη συμμετοχή της Emilee, μια ονειρική διασκευή του κλασικού τραγουδιού «Can’t Take My Eyes Off You» του Frankie Valli, έχει συγκεντρώσει πάνω από 2,5 δισεκατομμύρια streams.

Το «ily (i love you baby)» είναι επίσης ένας από τα τρία τραγούδια του Surf Mesa που εμφανίζονται στο soundtrack της ταινίας «He’s All That» (Το Αγόρι Των Ονείρων Σας) του Netflix, με πρωταγωνιστές την Addison Rae και τον Tanner Buchanan, το οποίο κυκλοφόρησε από την Astralwerks στις 27 Αυγούστου.

Στο άλμπουμ «He’s All That (Music From The Netflix Film)» συμπεριλαμβάνονται επίσης η συνεργασία του με τη Madison Beer στο «Carried Away» και ένα remix του τραγουδιού με την υπογραφή του Γάλλου Tchami.

Ο Surf Mesa έχει αποσπάσει άφθονους επαίνους από τα μέσα ενημέρωσης.

Το «SPIN» σημείωσε: «Ό,τι αγγίζει αυτός ο 21χρονος μετατρέπεται σε ζεστό και λαμπερό χρυσό, καθώς συνεχίζει να μας βοηθά να ξανασκεφτούμε, να επαναπροσδιορίσουμε και, κυρίως, να νιώσουμε την αγάπη μέσα από τη μουσική του».

Το «American Songwriter» τόνισε ότι «η προσέγγιση του Surf Mesa στη dance μουσική είναι μια ανάσα φρέσκου αέρα», ενώ το «Dancing Astronaut» ανέφερε ότι ο Surf Mesa είναι «ένα από τα ονόματα που πρέπει να προσέξουμε στη μουσική βιομηχανία».