Super Bowl: Τα καλύτερα Halftime Shows όλων των εποχών

Στα ημίχρονα του Super Bowl έχουν εμφανιστεί τις τελευταίες τρεις δεκαετίες οι μεγαλύτεροι σταρ της rock και της pop μουσικής.

Λίγες ώρες μας χωρίζουν από το Super Bowl 2022, τον μεγάλο τελικό για το αμερικανικό πρωτάθλημα φούτμπολ του NFL.

Κάθε χρόνο, στο Super Bowl συντονίζεται ένα τεράστιο κοινό από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον υπόλοιπο κόσμο, αποτελώντας το δεύτερο αθλητικό γεγονός, μετά τον τελικό του UEFA Champions League, με τη μεγαλύτερη τηλεθέαση παγκοσμίως.

Ωστόσο, το Super Bowl δεν αφορά μόνο το φούτμπολ. Στα ημίχρονα των αγώνων έχουν παρουσιαστεί τις τελευταίες τρεις δεκαετίες μαγευτικές εμφανίσεις από τους καλύτερους σταρ της rock και της pop.

To 56o Super Bowl θα διεξαχθεί την Κυριακή 13 Φεβρουαρίου στο «SoFi Stadium» στο Inglewood της Καλιφόρνια και το Halftime Show θα έχει για πρώτη φορά στην ιστορία hip-hop άρωμα, καθώς στη σκηνή θα ανέβουν οι Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem Mary J. Blige και Kendrick Lamar.

Εν αναμονή της μεγάλης εμφάνισης των θρύλων της hip-hop στο Super Bowl 2022, κάνουμε μία αναδρομή στα καλύτερα Halftime Shows όλων των εποχών.

Rolling Stones (2006)

Η ικανοποίηση είναι εγγυημένη με το θρυλικό συγκρότημα των Rolling Stones, το οποίο έπαιξε κλασικά κομμάτια όπως το «Start Me Up» και το «Rough Justice».

Lady Gaga (2017)

Η Lady Gaga χρησιμοποίησε εκατοντάδες φωτισμένα drones στον ουρανό πάνω από το «NRG Stadium» του Χιούστον, ενώ το πρόγραμμά της περιλάμβανε τραγούδια από το άλμπουμ της «Joanne» και μία παθιασμένη διασκευή του «This Land Is Your Land» του Woody Guthrie.

Το NFL υποστήριξε ότι ήταν το «πιο δημοφιλές μουσικό γεγονός όλων των εποχών», αναφέροντας ότι το παρακολούθησαν παγκοσμίως 150 εκατομμύρια τηλεθεατές.

Tom Petty & The Heartbreakers (2008)

Ο απαράμιλλος Tom Petty ήταν σε φόρμα κατά τη διάρκεια αυτής της εμφάνισης, όπου παρουσίασε ένα σετ τεσσάρων τραγουδιών που περιλάμβανε το παθιασμένο «Free Fallin’» και το εκρηκτικό «Runnin’ Down A Dream».

Katy Perry feat. Lenny Kravitz & Missy Elliott (2015)

Όταν εμφανίζεσαι στο ημίχρονο του Super Bowl, όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα πάνω σου. Εκτός, προφανώς, αν ανεβάσεις στη σκηνή καρχαρίες που χορεύουν, όπως έκανε η Katy Perry κατά τη διάρκεια του «Teenage Dream» και του «California Gurls» στο Super Bowl του 2015.

Οι κινήσεις του αριστερού καρχαρία ήταν… απρόβλεπτες, γεγονός που προκάλεσε σάλο στο διαδίκτυο, ωστόσο σε αυτό το Halftime Show αναδείχθηκε και η ηλεκτρική εμφάνιση της Perry και η έξυπνη απόφασή της να μοιραστεί τη σκηνή με τη Missy Elliott.

Michael Jackson (1993)

Ένα καταιγιστικό σόου από τον Michael Jackson που έθεσε τον πήχη ψηλά για όποιον άλλον θέλει να ανταγωνιστεί τα καλύτερα σόου του Super Bowl.

O βασιλιάς της pop παρουσίασε ένα φοβερό πρόγραμμα που περιλάμβανε τα τραγούδια «Billie Jean», «Black Or White» και «We Are The World».

Μετά από αυτή την εμφάνιση, το NFL άρχισε να κυνηγάει τα καλύτερα ονόματα της pop για τα Halftime Shows του Super Bowl.

Diana Ross (1996)

Η εμφάνιση της Diana Ross στο ημίχρονο του Super Bowl 1996 περιλάμβανε ένα ηλεκτρισμένο medley με τις μεγαλύτερες στιγμές της από τις Supremes («Baby Love», «You Keep Me Hangin’ On»), τη σόλο καριέρα της («Chain Reaction») και πολλά άλλα τραγούδια.

Στην ιστορία έμεινε η εντυπωσιακή αποχώρηση της Diana Ross από τη σκηνή με ελικόπτερο.

Boyz II Men, The Temptations, Smokey Robinson, Martha & The Vandellas, Queen Latifah (1998)

Μια υπερπαραγωγή με τους μεγαλύτερους αστέρες της Motown.

Το κορυφώθηκε με όλες τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες, Boyz II Men, The Temptations, Smokey Robinson, Martha & The Vandellas κΙ Queen Latifah, να ερμηνεύουν σε ένα εντυπωσιακό φινάλε το «Dancing In The Street» με τη συνοδεία της Φιλαρμονικής του Πανεπιστημίου της Πολιτείας της Τζόρτζια.

U2 (2002)

Σε φόρο τιμής σε όσους σκοτώθηκαν στις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, οι U2 παρουσίασαν ένα συναισθηματικό πρόγραμμα με το «Beautiful Day», τον ύμνο της ειρήνης «MLK» και το «Where The Streets Have No Name».

Paul McCartney (2005)

Ο Paul McCartney παρουσίασε ένα πρόγραμμα γεμάτο επιτυχίες, από κλασικά κομμάτια των Beatles μέχρι το δικό του τραγούδι για την ταινία «Live And Let Die» του James Bond.

Bruce Springsteen & The E Street Band (2009)

Σχεδιασμένοι ειδικά για να ξεσηκώνουν τα πλήθη τα στάδια, ο Bruce Springsteen και οι πιστοί συνοδοιπόροι του στην The E Street Band παρουσίασαν κλασικά κομμάτια, όπως τα «Glory Days» και «Born To Run».

Madonna & MIA, Nicki Minaj, Cee Lo Green, LMFAO (2012)

Αυτό το φαντασμαγορικό υπερθέαμα της Madonna που υλοποιήθηκε από τη θεατρική εταιρεία Cirque Du Soleil και τον χορογράφο Jamie King σημείωσε νέο ρεκόρ τηλεθέασης για το «Super Bowl», προσελκύοντας 114 εκατομμύρια θεατές – φημολογείται ότι ήταν περισσότεροι από όσους παρακολούθησαν τον ίδιο τον αγώνα.

Jennifer Lopez & Shakira (2020)

Μία φαντασμαγορική γιορτή της Λατινοαμερικανικής κουλτούρας γεμάτη ηλεκτρισμένες στιγμές έστησαν η Jennifer Lopez και η Shakira στο ημίχρονο του 54ου Super Bowl.

Ήταν η πρώτη φορά στην ιστορία που δύο Λατινοαμερκάνες ανέβηκαν μαζί στη σκηνή του Super Bowl, όπως και η πρώτη φορά που τραγούδησαν μαζί στο ημίχρονο του πολυαναμενόμενο αγώνα δύο superstars διεθνούς βεληνεκούς.

Ως special guests εμφανίστηκαν ο J Balvin και ο Bad Bunny.

Το μεγάλο φινάλε του show επιφύλασσε τη συνύπαρξη της Jennifer Lopez και της Shakira, που τραγούδησαν το «Waka Waka» και το «Let’s Get Loud» για να σκορπίσουν τεράστιο ενθουσιασμό στο κατάμεστο στάδιο.

The Weeknd (2021)

Ο The Weeknd, με μουσικό διευθυντή τον Oneohtrix Point Never, έφερε το άλμπουμ «After Hours» στη μεγαλύτερη σκηνή που έχει στηθεί στο Super Bowl, ενώ παρουσίασε επίσης ένα medley με επιτυχίες από όλη τη δισκογραφία του.

Δείτε την εμφάνισή του εδώ.

Beyoncé & Destiny’s Child (2013)

Αυτή η εξαιρετικά επιτυχημένη εμφάνιση της Beyoncé και των Destiny’s Child στο ημίχρονο του Super Bowl 2013 δημιούργησε περισσότερα από 299.000 tweets ανά λεπτό. Εκείνη την εποχή, φέρεται να ήταν το δεύτερο γεγονός με τα περισσότερα tweets στην ιστορία του Twitter.

Coldplay feat. Bruno Mars & Beyoncé (2016)

Οι Coldplay εμφανίστηκαν με πολλούς άσους στο μανίκι τους στο ημίχρονο του 50ου Super Bowl.

Αφού τραγούδησαν σημαντικές επιτυχίες τους όπως, «Yellow», «Viva la Vida», «Paradise», «Adventure of a Lifetime», οι Coldplay κάλεσαν τον Bruno Mars και την Beyoncé στη σκηνή για να ερμηνεύσουν το «Uptown Funk» και το «Formation» αντίστοιχα, προτού ενώσουν τις φωνές τους σε ένα συγκλονιστικό φινάλε.

Δείτε το Halftime Show του 2016 εδώ.

Prince (2007)

Η καταρρακτώδης – και όχι μωβ – βροχή απειλούσε να καταστρέψει την εμφάνιση του Prince στο ημίχρονο του Super Bowl το 2007. Ωστόσο δεν αποτέλεσε πρόβλημα για έναν από τους σπουδαιότερους live performers στον κόσμο, ο οποίος απέκρουσε τις ανησυχίες των διοργανωτών με μία ερώτηση: «Μπορείτε να κάνετε τη βροχή να πέφτει πιο δυνατά;»

Δημιουργώντας τη δική του καταιγίδα σε μία φωτισμένη σκηνή που είχε το σχήμα του χαρακτηριστικού συμβόλου του, ο Prince αψήφησε τα στοιχεία της φύσης για να ερμηνεύσει τα «Let’s Go Crazy», «Baby I’m A Star» και «Purple Rain», ενώ δεν παρέλειψε να προσθέσει στο πρόγραμμα το «All Along The Watchtower» του Bob Dylan και το «Best Of You» των Foo Fighters.

Μέχρι το φινάλε, μία φιλαρμονική ορχήστρα είχε βγει στο γήπεδο, ο Prince είχε αλλάξεις τέσσερις κιθάρες – μία από τις οποίες υπέστη ζημιά από το νερό λόγω της δυνατής βροχής – και 93 εκατομμύρια άνθρωποι είχαν παρακολουθήσει μία εμφάνιση που εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται ως μία από τις καλύτερες στην ιστορία του Super Bowl.