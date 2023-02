Super Bowl 2023: Η έγκυος Rihanna τραγούδησε τις μεγαλύτερες επιτυχίες της σε ένα λαμπερό show

Η Rihanna μαγνήτισε όλα τα βλέμματα με τη λαμπερή εμφάνισή της στο ημίχρονο του Super Bowl 2023.

Μετά από πέντε ολόκληρα χρόνια, η Rihanna επέστρεψε στη σκηνή το βράδυ της Κυριακής για μια λαμπερή εμφάνιση στο ημίχρονο του Super Bowl 2023 και είχε έναν ξεχωριστό καλεσμένο, καθώς αποκάλυψε ότι είναι έγκυος στο δεύτερο παιδί της, επιδεικνύοντας με υπερηφάνεια τη φουσκωμένη κοιλιά της.

Η Rihanna επέστρεψε θριαμβευτικά στις ζωντανές εμφανίσεις ερμηνεύοντας ένα medley από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της, καθώς οι Philadelphia Eagles αντιμετώπιζαν τους Kansas City Chiefs στο State Farm Stadium στο Glendale της Αριζόνα για το Super Bowl 2023.

Μέσα σε 13 λεπτά, η Rihanna υπενθύμισε στον κόσμο γιατί παραμένει μια βασίλισσα της μουσικής, ακόμη και αν δεν έχει κυκλοφορήσει άλμπουμ από το 2016.

Η Rihanna ξεκίνησε την εμφάνισή της στο ημίχρονο του Super Bowl κατεβαίνοντας από τον ουρανό, ντυμένη στα κόκκινα και τραγούδησε το «Bitch Better Have My Money», καθώς η γυάλινη πλατφόρμα της αιωρούνταν πάνω από τον αγωνιστικό χώρο.

Για την περίσταση, η Rihanna φόρεσε μια κατακόκκινη ολόσωμη φόρμα με ανοιχτό φερμουάρ πάνω από ένα ασορτί κόκκινο κορμάκι, με την τραγουδίστρια να τρίβει του φουσκωμένη κοιλιά της πολλές φορές κατά τη διάρκεια του σόου.

Η 34χρονη τραγουδίστρια και ο σύντροφός της A$AP Rocky απέκτησαν το πρώτο τους παιδί, ένα αγοράκι, τον Μάιο του 2022.

Η φήμη περί εγκυμοσύνης φαίνεται να επιβεβαιώθηκε από τον Nate Burleson, ο οποίος μίλησε με τη Rihanna κατά τη διάρκεια του πρώτου επεισοδίου του podcast του «The Process with Nate Burleson», όπου η τραγουδίστρια αποκάλυψε ότι θα είχε έναν καλεσμένο – έκπληξη στην εμφάνισή της στο Super Bowl 2023.

Ωστόσο, όπως σημείωσαν οι θαυμαστές, η Rihanna δεν υποδέχθηκε κανέναν άλλο καλλιτέχνη στο ημίχρονο του σόου, γεγονός που έκανε πολλούς να υποθέσουν ότι το μωρό ήταν ο «καλεσμένος – έκπληξη».

Μετά την ολοκλήρωση του Super Bowl 2023, εκπρόσωπος της Rihanna επιβεβαίωσε στα μέσα ενημέρωσης ότι η τραγουδίστρια είναι ξανά έγκυος.

Μετά την εντυπωσιακή είσοδό της στο γήπεδο, η Rihanna τραγούδησε μεταξύ άλλων τα «Where Have You Been», «Only Girl (In the World)», «We Found Love», «Rude Boy», «Work», «Wild Thoughts», «Pour It Up», «Umbrella» από τον περίφημο κατάλογο των επιτυχιών της που μετρά 18 χρόνια.

Η Rihanna ήταν περιτριγυρισμένη από πλήθος χορευτών που φορούσαν γυαλιά ηλίου, λευκά φούτερ και λευκές φόρμες.

Οι χορευτές ξεκίνησαν το σόου στις δικές τους αιωρούμενες σκηνές και στη συνέχεια συγκεντρώθηκαν γύρω από τη Rihanna με συγχρονισμένες χορογραφίες. Κατά τη διάρκεια της εμφάνιση, οι διαφανείς πλατφόρμες άλλαξαν αρκετές φορές σχηματισμό, διαμορφώνοντας ένα σχήμα V, μια διαγώνια γραμμή και όχι μόνο.

Αφού τραγούδησε και το «Diamonds», η Rihanna ολοκλήρωσε την εντυπωσιακή εμφάνισή της στο ημίχρονο του Super Bowl 2023 επιστρέφοντας στη δική της πλατφόρμα για να ανέβει στον ουρανό εν μέσω πυροτεχνημάτων.

«Σε ευχαριστώ Αριζόνα», ανέφερε καθώς αποχωρούσε από το γήπεδο.

Εν τω μεταξύ, ο Babyface τραγούδησε το «America The Beautiful» πριν από τον αγώνα του Super Bowl μεταξύ των Kansas City Chiefs και των Philadelphia Eagles και η Sheryl Lee Ralph ερμήνευσε το «Life Every Voice and Sing», το οποίο αποκαλείται και εθνικός ύμνος των μαύρων, πριν από τη σέντρα.

Τον εθνικό ύμνο των ΗΠΑ ερμήνευσε πριν από την έναρξη του Super Bowl 2023 ο Chris Stapleton, συγκινώντας το κοινό.

Παρακολουθήστε ολόκληρη την εμφάνιση της Rihanna στο Super Bowl 2023 εδώ.