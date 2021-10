Super Bowl 2022: Μαζί στη σκηνή Dr. Dre, Eminem, Kendrick Lamar, Mary J. Blige και Snoop Dogg

Πιο επικό από ποτέ προβλέπεται το Halftime Show του 56ου Super Bowl.

Οι Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige και Kendrick Lamar θα εμφανιστούν στο μεγάλο τηλεοπτικό και αθλητικό γεγονός που θα λάβει χώρα στο «SoFi Stadium» στο Inglewood της Καλιφόρνια στις 13 Φεβρουαρίου 2022.

Το σόου, το οποίο διοργανώνεται με τη συνεργασία του NFL, της Pepsi και της Roc Nation του JAY-Z, θα αποτελέσει, όπως είναι αναμενόμενο, την πρώτη φορά που και οι πέντε σούπερ σταρ θα βρεθούν μαζί στη σκηνή.

Θα είναι επίσης η πρώτη φορά που το Super Bowl θα διεξαχθεί στο Λος Άντζελες μετά από 30 χρόνια, καθώς θα φιλοξενηθεί στο νεόκτιστο στάδιο που αποτελεί έδρα τόσο των Los Angeles Rams όσο και των Los Angeles Chargers.

«Η ευκαιρία να εμφανιστώ στο Halftime Show του Super Bowl και μάλιστα στην ίδια μου την πόλη, θα είναι μία από τις μεγαλύτερες συγκινήσεις της καριέρας μου», δήλωσε ο Dr. Dre.

«Είμαι ευγνώμων στον JAY-Z, στη Roc Nation, στο NFL και στην Pepsi, καθώς και στους Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige και Kendrick Lamar που θα με συνοδεύσουν σε μια αξέχαστη πολιτιστική στιγμή», πρόσθεσε.

Ο Dr. Dre είναι ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα σε κάθε έναν από τους τέσσερις υπόλοιπους καλλιτέχνες, έχοντας ως γνωστόν κάνει την παραγωγή αρκετών τραγουδιών και άλμπουμ τους.

Ο Dre ήταν παραγωγός ολόκληρου του πρώτου άλμπουμ του Snoop Dogg, ενώ ο Eminem και ο Kendrick Lamar συνεργάζονταν για μεγάλο μέρος της καριέρας τους με τη δισκογραφική εταιρεία του Aftermath Records του Dre, ενώ καθένας από τους τέσσερις καλλιτέχνες έχει συμμετάσχει σε κάποιο άλμπουμ του Dr. Dre όλα αυτά τα χρόνια.

