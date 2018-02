Δεν είχαμε επανένωση των *NSYNC, αλλά είδαμε ένα virtual ντουέτο με τον Prince

Ο Justin Timberlake επιστρέφει στην πιο περιζήτητη σκηνή της Αμερικής, 14 χρόνια μετά το περίφημο «nipple gate», για να διασκεδάσει το κοινό στο περίφημο halftime show του Super Bowl.

Ο Justin τα πήγε αρκετά καλά, και χωρίς να κάνει το τρελά εντυπωσιακό όπως η Lady Gaga πέρυσι ή η Beyoncé το 2016, κατάφερε να δώσει στα εκατομμύρια θεατών σε όλο τον κόσμο μια ωραία performance, με καλύτερη και πιο αξέχαστη στιγμή, όταν τραγούδησε ένα εικονικό ντουέτο με τον έναν και μοναδικό Prince.

Ο πρώην *NSYNC, δεν είχαμε επανένωση αν και τη περιμέναμε και σίγουρα έλειψε από το show, τραγούδησε λίγα από τα τραγούδια του τελευταίου άλμπουμ «Man Of The Woods» – που κυκλοφόρησε στις 2 Φεβρουαρίου – αλλά πολλές επιτυχίες από το παρελθόν, όπως τα “Señorita”, “Cry Me a River” και “SexyBack”.

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τους τίτλους όλων των τραγουδιών και το video της performance:

“Filthy”

“Rock Your Body”

“Señorita”

“SexyBack”

“My Love”

“Cry Me a River”

“Suit & Tie”

“Until the End of Time”

“Mirrors”

“Can’t Stop the Feeling!”

Όσο για το παιχνίδι, κόντρα σε όλα τα προγνωστικά, οι Philadelphia Eagles επικράτησαν 41-33 του μεγάλου φαβορί, New England Patriots, και έβαλαν τέλος στην έλλειψη τίτλου για 57 ολόκληρα χρόνια.



Από την Beyoncé, στη Madonna και στον Michael Jackson: Τα 10 αξέχαστα shows του «Super Bowl»