Η Summer Walker συναντά την JT των City Girls στο «Ex For A Reason»

Η Summer Walker και η JT υπενθυμίζουν στους άπιστους συντρόφους τους ότι είναι «πρώην για κάποιο λόγο».

Η Summer Walker κυκλοφόρησε το music video για το «Ex For A Reason», το πρώτο single από το δεύτερο άλμπουμ της, με τίτλο «Still Over It», που αναμένεται να κυκλοφορήσει από τις LVRN / Interscope Records / Universal Music στις 5 Νοεμβρίου.

Στο «Ex For A Reason» συμμετέχει η ράπερ JT, η οποία εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο προσκήνιο το 2018 ως το ήμισυ του ντουέτου City Girls από το Μαϊάμι.

Το music video για το «Ex For A Reason» έχει γυριστεί στην Ατλάντα με τη σκηνοθεσία της Lacey Duke και συνδυάζει φανταχτερές και μεθυστικές σκηνές με το καταιγιστικό θέμα του τραγουδιού, με τη Summer Walker και την JT να ρίχνουν προειδοποιητικές βολές στους άπιστους συντρόφους τους, πριν τους υπενθυμίσουν ότι στην πραγματικότητα είναι «πρώην για κάποιο λόγο».

Καθώς το βίντεο εξελίσσεται, η Summer Walker και οι φίλες της καταλήγουν τελικά σε ένα πάρτι σε ένα σπίτι, όπου ο περίφημος «σκληρός δίσκος» της κάνει τη δική του εμφάνιση.

Η Summer Walker έχει αποκαλύψει ήδη τρία από τα 20 τραγούδια του άλμπουμ «Still Over It»: Το «Bitter», το «Ex For A Reason» και το «Ciara’s Prayer» σε αφήγηση της Ciara. Δίπλα σε κάθε τραγούδι υπάρχει μια σειρά ημερομηνιών που εκτείνονται από τον Αύγουστο του 2019 έως τον Οκτώβριο του 2021, υποδηλώνοντας ότι το «Still Over It» θα έχει τη μορφή ιστορίας.

Τον ενθουσιασμό κατευθύνει το «Summer’s Hard Drive», μία καμπάνια μάρκετινγκ που έχει πλέον αποκτήσει τη δική της ζωή, με τον άψυχο «σκληρό δίσκο» να κάνει διαφημιστικές εμφανίσεις και τώρα να διοργανώνει τον δικό του διαγωνισμό: Ο σκληρός δίσκος έχει κλειδωθεί σε ένα φαινομενικά απαραβίαστο κουτί στη Νέα Υόρκη, με τη Summer Walker να προκαλεί τους θαυμαστές να σπάσουν το κουτί για να αποκτήσουν πρώιμη πρόσβαση στο νέο άλμπουμ της.

Η «θεά της R&B» κατέγραψε εντυπωσιακή άνοδο με το πρώτο ολοκληρωμένο άλμπουμ της, «Over It», το οποίο διένυσε 102 εβδομάδες στο Billboard 200 και 14 εβδομάδες στο Νο. 1 του Top R&B Albums chart του Billboard. Το «Over It» ανέδειξε οκτώ επιτυχίες που εμφανίστηκαν στο chart των Hot R&B/Hip-Hop Songs του Billboard για το 2020 και, μέχρι σήμερα, τα τραγούδια του άλμπουμ έχουν συγκεντρώσει συνολικά 3,6 δισεκατομμύρια streams μόνο στις ΗΠΑ.

Τον Ιούλιο του 2020, το EP «Life On Earth» της Summer Walker έκανε ντεμπούτο στο Top 10 (No. 8) του Billboard 200.

Η Summer Walker έχει φιλοξενηθεί στα εξώφυλλα των περιοδικών του Rolling Stone και του Billboard και έχει κερδίσει πολλά σημαντικά βραβεία σε διοργανώσεις όπως τα Soul Train Awards, iHeartRadio Music Awards και τα Billboard Music Awards.