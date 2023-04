Ο Suga των BTS κυκλοφορεί το νέο άλμπουμ «D-Day» και το video του «Haegeum»

Το «D-Day» ολοκληρώνει την τριλογία των κυκλοφοριών του Agust D.

Ο Suga των BTS αποκαλύπτει το πρώτο ολοκληρωμένο σόλο άλμπουμ του, «D-Day», που κυκλοφορεί υπό το όνομα του alter ego του Agust D.

Το «D-Day» περιέχει 10 τραγούδια. Το άλμπουμ ξεκινά με το ομώνυμο τραγούδι «D-Day» και περιλαμβάνει επίσης τα τραγούδια «Haegeum», «HUH?!», «Amygdala», «SDL», «Polar Night», «Interlude: Dawn» και «Life Goes On».

Ο Suga συνεργάζεται επίσης με άλλο ένα μέλος των BTS, τον J-Hope, ο οποίος κυκλοφόρησε το δικό του σόλο άλμπουμ «Jack In The Box» τον Ιούλιο του 2022, σε δύο τραγούδι του «D-Day» – στο «HUH?!» και στο «Life Goes On».

Διαφήμιση

Το δεύτερο μισό του άλμπουμ «D-Day», περιλαμβάνει μια συνεργασία («Snooze») με τον βραβευμένο με Όσκαρ Ιάπωνα συνθέτη Ryuichi Sakamoto, μέλος του επιδραστικού συγκροτήματος ηλεκτρονικής μουσικής Yellow Magic Orchestra, ο οποίος πέθανε πρόσφατα.

Στο ίδιο τραγούδι συμμετέχει και ο Woosung του pop rock συγκροτήματος The Rose από τη Νότια Κορέα.

Το «D-Day» συμπληρώνει επίσης το single «People Pt. 2» με τη συμμετοχή της IU, που κυκλοφόρησε στις 7 Απριλίου.

Παράλληλα με την κυκλοφορία του «D-Day», ο Suga δίνει στη δημοσιότητα το music video για το τραγούδι «Haegeum» του νέου άλμπουμ του. Το συναρπαστικό βίντεο ακολουθεί δύο εκδοχές του Suga – στους ρόλους ενός αστυνομικού και ενός γκάνγκστερ – καθώς ετοιμάζονται να αναμετρηθούν μεταξύ τους.

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται ότι το «Haegeum» χρησιμοποιεί τον ήχο του κορεατικού παραδοσιακού έγχορδου οργάνου haegeum, το οποίο χρησιμοποιήθηκε και στο τραγούδι «Daechwita» από το mixtape το «D-2» του Suga.

Το άλμπουμ «D-Day» αποτελεί το κλείσιμο της τριλογίας των κυκλοφοριών του Agust D, μετά τα δύο προηγούμενα mixtapes του, «Agust D» (2016) και «D-2» (2020).

Ο Suga συνυπογράφει όλα τα τραγούδια και είναι συμπαραγωγός του άλμπουμ, επιδεικνύοντας την απαράμιλλη ικανότητά του ως μουσικός και παραγωγός.

Από το ντεμπούτο τους, η απήχηση της μουσικής των BTS έχει φτάσει σε παγκόσμιο επίπεδο κυρίως μέσω των εκτεταμένων μεταφορών και εικόνων που χρησιμοποιούν οι στίχοι του επταμελούς συγκροτήματος και οι οποίες μεταφράζονται σε κατανοητές αφηγήσεις σε συνδυασμό με μουσικές συνθέσεις και χορογραφίες που σπάνε τα στενά όρια.

Το εύρος της μουσική του Suga είναι τεράστιο, αφού έχει συμμετάσχει ως παραγωγός ουσιαστικά σε κάθε άλμπουμ των BTS, ενώ παράλληλα έχει πραγματοποιήσει συνεργασίες κορυφής με καλλιτέχνες που εκτείνονται από τη Halsey και τον Juice WRLD μέχρι τον Psy, τους Epik High και τον Ιάπωνα ØMI.

Εκτός το από το νέο άλμπουμ, κυκλοφορεί από σήμερα στο Disney+ και στο Weverse το νέο ντοκιμαντέρ «Suga: Road to D-Day», το οποίο ακολουθεί το μέλος των BTS σε ένα «μουσικό ταξίδι» καθώς ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο «αναζητώντας έμπνευση με τη μορφή νέων ήχων και εμπειριών».

Ο Suga είχε ήδη ανακοινώσει τον Φεβρουάριο ότι θα γίνει το πρώτο μέλος των BTS που θα κάνει σόλο παγκόσμια περιοδεία.

Το είδωλο της K-pop θα πραγματοποιήσει από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο την περιοδεία «Agust D Tour», στο πλαίσιο της οποίας θα δώσει 11 συναυλίες στις ΗΠΑ και την Ασία, με την τελευταία συναυλία να είναι προγραμματισμένη για τις 25 Ιουνίου στη Σεούλ της Νότιας Κορέας.