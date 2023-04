Ο Suga των BTS ξεκίνησε την πρώτη σόλο περιοδεία του «Agust D Tour»

Ο Suga άνοιξε την αυλαία της περιοδείας του «Agust D Tour» με μία φιλόδοξη παράσταση.

Ο BTS των Suga ξεκίνησε την πρώτη σόλο περιοδεία του από το UBS Arena της Νέας Υόρκης στις 26 Απριλίου.

Το σόου του 30χρονου Νοτιοκορεάτη καλλιτέχνη ξεδιπλώνεται σαν ένα νουάρ μιούζικαλ με διαφορετικά τμήματα, το καθένα με τον δικό του υπότιτλο. Ο Suga αφιερώνει τη συναυλία εξερευνώντας τις διαφορετικές πτυχές του: τον Suga των BTS, το alter ego του Agust D και τον εαυτό του, τον Min Yunki.

Κατά τη διάρκεια της συναυλίας, ο Suga χάρισε στο κοινό έντονες και φλογερές ερμηνείες που αναδεικνύουν τον βαθμό στον οποίο έχει ακονίσει τις μουσικές και ερμηνευτικές του ικανότητες κατά τη διάρκεια της δεκαετούς καριέρας του.

Διαφήμιση

Η συναυλία έμοιαζε με έναν εξορκισμό όλων των δύσκολων στιγμών και των έντονων συναισθημάτων, με τον Suga να δηλώνει το τέλος της οργής, ακόμη και καθώς την επιδεικνύει.

Ο Suga εμφανίζεται πάνω στη σκηνή στην πιο φλογερή εκδοχή του, με τραγούδια που χαρακτηρίζονται από ατίθαση, ειλικρινή επιθετικότητα και ενθουσιάζουν το κοινό του ARMY.

Στις ήπιες στιγμές της συναυλίας, ο Suga τραγούδησε το «Seesaw» παίζοντας μία κιθάρα επενδεδυμένη με παραδοσιακά κορεάτικα μοτίβα από φίλντισι και καλυμμένη με τις υπογραφές των υπόλοιπων μελών των BTS.

Επίσης, πραγματοποίησε έναν συγκινητικός φόρος τιμής στον εκλιπόντα Ιάπωνα συνθέτη Ryuichi Sakamoto των Yellow Magic Orchestra πριν από το «Snooze», το τραγούδι στο οποίο συνεργάστηκαν στο νέο άλμπουμ του «D-Day».

Ενώ έχει όλη την τεχνική ποιότητα μίας χαρακτηριστικής εμφάνισης των BTS, το σόου που έχει ετοιμάζει ο Suga για το «Agust D Tour» είναι λίγο διαφορετικό από αυτό που ενδεχομένως θα μπορούσε να φανταστεί κανείς από την πρώτη σόλο περιοδεία ενός μέλους ενός boy band που έχει σπάσει κάθε ρεκόρ και έχει σημειώσει απίστευτη επιτυχία.

Ο Suga φοράει άνετα ρούχα, χορεύει ελάχιστα – αν και πλαισιώνεται από μία εξαιρετική ομάδα χορευτών και μερικές φορές βυθίζεται κάτω από τη θέα της σκηνής για να καθίσει σε ένα σαλόνι, όπου ξεκουράζεται σε μια πολυθρόνα και παίζει πιάνο.

Είναι μία συναυλία που γιορτάζει και υπενθυμίζει όλα όσα έχει επιτύχει ο Suga από τότε που άρχισε να ακολουθεί τον δύσβατο δρόμο του επαγγελματία καλλιτέχνη.

Αυτό τονίζεται κατά τη διάρκεια του «Amygdala», ενός ωμού προβληματισμού από το «D-Day» που υπενθυμίζει πολλές από τις δυσκολίες που έδωσαν στον Suga το έναυσμα για να φτάσει στο σημείο που βρίσκεται σήμερα και οι οποίες παρουσιάζονται στη συναυλία με εφέ επί της οθόνης.

Το «Agust D Tour» του Suga είναι η πρώτη σόλο περιοδεία από ένα μέλος των BTS και θα συνεχιστεί το υπόλοιπο της άνοιξης περιοδεύοντας σε όλη την Ασία.

Καθώς τα μέλη των BTS επικεντρώνεται στις προσωπικές καριέρες του και στην εκπλήρωση της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας τους στη Νότια Κορέα, ο Suga πιθανότατα θα ξεκινήσει τη θητεία του μετά την περιοδεία του, η οποία θα ολοκληρωθεί στις 25 Ιουνίου.

Καθώς η βραδιά πλησίαζε προς το τέλος της, ο Suga αποχαιρέτησε τους θαυμαστές του, αλλά τους έδωσε ραντεβού για την επόμενη ημέρα: «Υπόσχομαι, εγγυώμαι, θα επιστρέψω. Γι’ αυτό σας παρακαλώ να είστε εκεί τότε όπως είστε εδώ μαζί μου τώρα», είπε.

Το setlist του «Agust D Tour»

1. Haegeum

2. Daechwita

3. Agust D

4. Give It To Me

5. Trivia: Seesaw

6. SDL

7. People

8. People Pt.2

9. Moonlight

10. Burn It

11. Interlude: Shadow

12. BTS Cypher Pt.3: Killer

13. BTS Cypher Pt.4

14. UGH!

15. Ddaeng

16. HUH?!

17. Life Goes On

18. Snooze

19. Polar Night

20. Amygdala

21. D-DAY

22. Intro: Never Mind

23. The Last