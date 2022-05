Ο Suga των BTS θέλει να «επεκτείνει το μουσικό φάσμα του»

Ο Suga εξηγεί τη σημασία των επιλογών του για το επερχόμενο άλμπουμ «Proof» των BTS.

Μας χωρίζουν μόνο δύο εβδομάδες από την κυκλοφορία της νέας συλλογής των BTS με τίτλο «Proof».

Ο Jin, ο J-Hope, ο RM, ο Jimin, ο V και ο Jungkook έχουν ήδη μοιραστεί τις προσωπικές ιστορίες σχετικά με τις επιλογές των τραγουδιών που έκαναν για το άλμπουμ και τώρα είναι η σειρά του Suga.

Ο 29χρονος ράπερ εξηγεί σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό της Big Hit Music στο Twitter γιατί επέλεξε τα τραγούδια «Trivia: Seesaw» και «BTS Cypher PT.3: KILLER (Ft. SB)» για το «Proof» και πώς αντικατοπτρίζουν τη μουσικότητά του.

«Διάλεξα δύο τραγούδια με εντελώς αντίθετα στιλ. Είναι το “Trivia: Seesaw”, το οποίο είναι σχετικά ήρεμο, και το “BTS Cypher PT.3: KILLER (Ft. SB)”, το οποίο είναι πιο δυνατό και γεμάτο ενέργεια», λέει.

«Αναρωτιέμαι τι είδους τραγούδια μπορώ να σκεφτώ που να κυμαίνονται ανάμεσα σε αυτά τα εντελώς αντίθετα στιλ», συνεχίζει ο Suga, ενώ στο βίντεο εμφανίζονται εικόνες από συναυλίες των BTS και ο εξοπλισμός του συγκροτήματος.

«Είναι διασκεδαστικό και ουσιώδες να σκέφτομαι ιδέες για να διευρύνω το μουσικό φάσμα μου. Νομίζω ότι το να προκαλώ πάντα τον εαυτό μου χωρίς όρια στο μουσικό φάσμα είναι αυτό που είμαι και αυτό που είναι οι BTS», σημειώνει ο Suga.

«Υποθέτω ότι η μουσική μου και η μουσική των BTS, που είναι προϊόντα αυτών των σκέψεων και ιδεών, είναι η απόδειξή μας», καταλήγει.

Το «Trivia: Seesaw», ένα σόλο κομμάτι του Suga, συμπεριλήφθηκε στη συλλογή «Love Yourself: Answer» των BTS που κυκλοφόρησε το 2018. Το «BTS Cypher PT.3: KILLER (Ft. SB)», ένα τραγούδι των RM, Suga και J-Hope με τη συμμετοχή του Supreme Boi, προέρχεται από το πρώτο άλμπουμ των BTS, με τίτλο «Dark & Wild», που κυκλοφόρησε το 2014.

Το «Proof» θα κυκλοφορήσει στις 10 Ιουνίου και θα αποτελείται από ένα σετ τριών CD με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των BTS, κρυφά διαμάντια από τη δισκογραφία τους, ακυκλοφόρητα κομμάτια και demos.

Η ανθολογία θα περιλαμβάνει επίσης τρία ολοκαίνουργια τραγούδια, μεταξύ των οποίων το νέο lead single «Yet To Come (The Most Beautiful Moment)». Το τραγούδι αναμένεται να κυκλοφορήσει δύο ημέρες πριν από τη συλλογή, στις 8 Ιουνίου.