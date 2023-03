Ο Suga των BTS έκανε δωρεά στους σεισμοπαθείς σε Τουρκία και Συρία

«Ελπίζω ότι αυτή η δωρεά θα αποτελέσει τουλάχιστον μία μικρή βοήθεια για τα παιδιά που επλήγησαν από τον σεισμό», δήλωσε ο Suga.



Ο Suga των BTS δώρισε 100.000.000 γοούν Νότιας Κορέας (περίπου 71.600 ευρώ) για την παροχή βοήθεια στους σεισμοπαθείς στην Τουρκία και τη Συρία.

Η δωρεά του Suga «για επείγουσα αρωγή στην Τουρκία και τη Συρία» αποκαλύφθηκε από τη μη κυβερνητική οργάνωση Save The Children σήμερα, Πέμπτη 9 Μαρτίου, ημέρα που συμπίπτει με τα γενέθλια του ειδώλου της K-pop, με δήλωσή της στο νοτιοκορεατικό μέσο ενημέρωσης OSEN.

«Τόσα πολλά παιδιά και οικογένειες έχουν υποστεί μεγάλες απώλειες από αυτόν τον σεισμό. Στέλνω τα συλλυπητήριά μου στους επιζώντες και τα θύματα», δήλωσε ο Suga, σύμφωνα με το OSEN, όπως μεταφράστηκε από το Soompi.

«Ελπίζω ότι αυτή η δωρεά θα αποτελέσει τουλάχιστον μία μικρή βοήθεια για τα παιδιά που επλήγησαν από τον σεισμό και ελπίζω η δωρεά να χρησιμοποιηθεί για την παροχή ειδών αρωγής στα παιδιά», πρόσθεσε ο ράπερ των BTS.

Η οργάνωση Save The Children αναφέρει ότι η δωρεά του Suga θα χρησιμοποιηθεί για την αγορά κουβερτών, στρωμάτων και άλλων ειδών πρώτης ανάγκης στις σεισμόπληκτες περιοχές, σύμφωνα με την Korea Herald.

Ο Suga φημίζεται για τη φιλανθρωπική δράση του και συνηθίζει να γιορτάζει τα γενέθλιά του προχωρώντας σε διάφορες δωρέες.

Τα προηγούμενα χρόνια, το είδωλο της K-pop έκανε επίσης δωρεές στην Hope Bridge Disaster Relief Association, σε καρκινοπαθή παιδιά στο νοσοκομείο Keimyung University Dongsan Hospital, στο Korea Pediatric Cancer Foundation και όχι μόνο.

Ο Suga δεν είναι ο μοναδικός μουσικός που προσφέρει την έμπρακτη υποστήριξή του στους πληγέντες από τον καταστροφικό σεισμό μεγέθους 7,8 ρίχτερ που χτύπησε την Τουρκία και τη Συρία στις 6 Φεβρουαρίου.

Οι Metallica ανακοίνωσαν επίσης τον προηγούμενο μήνα ότι προχώρησαν μέσω του ιδρύματός τους All Within My Hands σε δωρεά ποσού άνω των 250.000 δολαρίων για την παροχή βοήθειας στα θύματα του Εγκέλαδου.

Επιπλέον, το δημοφιλές βρετανικό μουσικό φεστιβάλ «Glastonbury» είχε προσφέρει στους μουσικόφιλους την ευκαιρία να κερδίσουν εισιτήρια για τη φετινή διοργάνωση μέσω κλήρωσης, προκειμένου να συγκεντρωθούν χρήματα για όσους επλήγησαν από τον σεισμό στην Τουρκία και τη Συρία.

Ο σεισμός των 7,8 ρίχτερο είναι ο μεγαλύτερος στην Τουρκία μετά τον σεισμό του 1939 στο Ερζιντσάν του ίδιου μεγέθους και ο δεύτερος ισχυρότερος που έχει καταγραφεί στη χώρα, μετά τον σεισμό της Βόρειας Ανατολίας του 1668.

Είναι επίσης ένας από τους ισχυρότερους σεισμούς που έχουν καταγραφεί στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.