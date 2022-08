Ο Suga των BTS δημιούργησε ένα νέο remix για το ringtone των Samsung Galaxy

Ο Suga είναι ο μοναδικός μουσικός που έχει δημιουργήσει δύο διαφορετικά remixes για το ringtone των Samsung Galaxy.

Ο Suga των BTS συμμετέχει σε μία αισιόδοξη καμπάνια της Samsung με τη δημιουργία ενός νέου remix του ringtone «Over The Horizon» της σειράς smartphones Samsung Galaxy.

Ο αρχικός ήχος κλήσης «Over The Horizon» εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 2011 και ήταν το προεπιλεγμένο ringtone σε κάθε συσκευή Samsung Galaxy.

Τώρα, με την πρόσφατη κυκλοφορία των νεότερων smartphones της Samsung, των Galaxy Z Fold4 και Flip 4, ο χαρακτηριστικός ήχος αποκτά άλλο ένα remix από τον αστέρα της K-pop.

Να σημειωθεί ότι ο Suga δημιούργησε επίσης άλλο ένα remix για το ringtone το 2021 στο πλαίσιο του project «Voice Of Galaxy» της Samsung, το οποίο μπορείτε να ακούσετε εδώ.

Η πρεμιέρα του ανανεωμένου «Over The Horizon» συνοδεύεται επίσης από ένα νέο ασπρόμαυρο βίντεο στο οποίο τα μέλη των BTS απολαμβάνουν τους ήχους του ringtone.

Η Samsung δηλώνει ότι η ιδέα πίσω από το νέο remix ήταν να δημιουργηθεί ένας ανεβαστικός ρυθμός «για να ενθαρρύνει τους ανθρώπους να κοιτάξουν προς ένα λαμπρό μέλλον και να σκεφτούν τι συναρπαστικό περιμένει “πέρα από τον ορίζοντα”».

Το ringtone διαθέτει ένα γνώριμο ρυθμό, αλλά τώρα περιλαμβάνει ακαταμάχητες κιθάρες και ένα ορχηστρικό κρεσέντο που θα περίμενε κανείς να ακούσει στο τέλος μίας ρομαντικής ταινίας.

Το remix είναι γεμάτο μελωδικότητα και αφήνει ένα αίσθημα ενθουσιασμού, κάτι που η Samsung και η Suga ήλπιζαν να αναδείξουν.

Ο Suga είναι ο μοναδικός μουσικός που έχει δημιουργήσει δύο διαφορετικά remixes για το «Over The Horizon».

Οι BTS είναι επίσης μακροχρόνιοι συνεργάτες της Samsung και μόλις κυκλοφόρησαν μία ολοκαίνουργια καμπάνια για το νέο smartphone Galaxy Flip4 στην οποία ακούγεται το πρόσφατο τραγούδι τους «Yet To Come (The Most Beautiful Moment)».

Στο βίντεο μπορείτε να δείτε τα μέλη των BTS να χρησιμοποιούν το Galaxy Z Flip4, ενώ παράλληλα σας μεταφέρουν σε διάφορα θεματικά δωμάτια.

Αν θέλετε να προσθέσετε το remix του «Over The Horizon» από τον Suga των BTS στο νέο τηλέφωνό σας, η Samsung αναφέρει ότι το ringtone θα γίνει διαθέσιμο σε όλες τις συσκευές Galaxy μέσω μίας μελλοντικής ενημέρωσης λογισμικού.