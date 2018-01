Το «Call Me By Your Name» αναμένεται να είναι η απόλυτη κινηματογραφική έκπληξη της χρονιάς.

Ο Sufjan Stevens υπογράφει το soundtrack της νέας κινηματογραφικής ταινίας «Call Me By Your Name». Με πρωταγωνιστή τον Armie Hammer και τον Timothée Chalamet, σε σκηνοθεσία του Luca Guadagnino.

Εκτός από το «Futile Devices» των Age of Adz, το soundtrack του «Call Me By Your Name» (Να με φωνάζεις με τ’ όνομά σου) περιλαμβάνει δύο ολοκαίνουρια τραγούδια του Sugjan Stevens, το «Mystery of Love» και το «Visions of Gideon».

Το soundtrack διαθέτει επίσης μουσική και τραγούδια από τους Ryuichi Sakamoto, Giorgio Moroder, Psychedelic Furs, John Adams και πολλούς ακόμα, δημιουργώντας μια πολυσυλλεκτική και εκλεκτική soundtrack συλλογή.

Ακολουθεί το βίντεο που μεταφέρει το κλίμα της ταινίας (χωρίς spoiler) και την άψογη συνοχή της μουσικής με την εικόνα.

Ο δεκαεπτάχρονος Elio (Timothée Chalamet) περνά ένα τεμπέλικο καλοκαίρι στην ιταλική εξοχή με τους γονείς του. Την ηρεμία καταλύει ο ερχομός ενός ψηλού, μαυρισμένου Αμερικάνου, του Oliver (Armie Hammer), ο οποίος θα βοηθήσει τον καθηγητή πατέρα του Elio (Michael Stuhlbarg) στην έρευνά του.

Στην αρχή ο Elio αντιμετωπίζει το νεοφερμένο επιφυλακτικά και, παρόλο που ψάχνει αφορμές για να περάσει χρόνο με τον Oliver, του φέρεται με υπεροψία. Παιδί διανοούμενων ακαδημαϊκών, ο Elio κοροϊδεύει την αμερικάνικη αργκό του Oliver.

Οι μεταξύ τους λεκτικές κονταρομαχίες αποκτούν ρομαντική χροιά, και σύντομα ο Elio και ο Oliver γίνονται αχώριστοι. Παρόλο που κάποια στιγμή ο Oliver πρέπει να επιστρέψει στην Αμερική, αυτή είναι η πρώτη αγάπη του Elio, και θα μείνει στην καρδιά και στο μυαλό του για πάντα.

Από τις 8 Φεβρουαρίου στους κινηματογράφους.